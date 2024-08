La série événement Arcane reviendra dès le mois de novembre sur Netflix avec une saison 2 extrêmement attendue, et ce sera la dernière. Le studio Fortiche a déjà des idées pour l’après Arcane. La franchise League of Legends a en effet encore beaucoup de choses à faire découvrir, et son univers est ultra riche. Cette première série n’en a effleuré qu’une partie de la surface, mais ça a très largement suffi pour nous convaincre tous. En attendant la saison 2 de la série, les fans vont pouvoir se faire plaisir en mettant la main sur un nouveau collector.

Une superbe collector d'Arcane à précommander dès maintenant

Cette fois en plus, ce nouveau collector d’Arcane est abordable, loin, très loin de l’énorme collector à plusieurs centaines d’euros déjà présenté, ou du coffret blu-ray. Non, ici, il s’agit d’un artbook exclusif qui nous fera voyager, à travers une multitude de concept arts, dans les coulisses du studio Fortiche. Des essais, des infos inédites et plus encore sont attendus dans ces quelques pages qui feront assurément plaisir aux fans de la série et même de League of Legends.

Cerise sur le gâteau, il est désormais possible de précommander ce nouvel artbook collector d’Arcane pour 39,99 € chez les revendeurs populaires comme la Fnac ou encore Amazon.

Au menu donc, des secrets de coulisses, des interventions de plusieurs auteurs de la série, dont Pascal Charrue et Arnaud Delord. En plus de l’artbook, vous retrouverez également de petits goodies comme une affiche de Jinx, une carte amovible de Piltover, un plan in-world, une lettre de Vander, des dépliants présentant du contenu des saisons une et deux, et plus encore.

Cet artbook d'Arcane sera livré d'ici la fin de l'année aux alentours du 31 décembre 2024.