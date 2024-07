La saison 2 d'Arcane est en approche sur Netflix. La firme de SVOD cache encore la date définitive de lancement, mais on sait que ce sera au cours du mois de novembre. Si vous n'avez pas encore vu cette série League of Legends, ou que vous voulez vous replonger dans la saison 1, un coffret collector 4K / Blu-ray sera disponible le 28 octobre 2024. En parallèle, Riot Games et Fortiche ont une autre surprise pour celles et ceux qui veulent en savoir beaucoup plus.

D'autres collectors pour la série Arcane League of Legends de Netflix

Arcane saison 2 sur Netflix, c'est pour bientôt. Une série éblouissante par ses visuels, tirée de l'univers de League of Legends, qui a été un carton. Si le rendu vous a impressionné, et / ou que vous voulez apprendre comment le show télévisé a été mis sur le pied, de nouveaux goodies sont en approche. Le 31 décembre 2024, Riot Games, Fortiche et Insight Editions vont sortir The Art and Making of Arcane. Un livre qui sera un recueil d'illustrations et d'entretiens racontant la genèse du projet, et qui couvrira les deux saisons.

« Ce livre contient des esquisses préparatoires montrant l'évolution visuelle des personnages, de magnifiques paysages et illustrations de décors, et des entretiens avec plus de 20 animateurs, auteurs, réalisateurs, artistes, concepteurs de jeu, musiciens et autres créateurs » précise le communiqué de presse. The Art and Making of Arcane se décline en trois éditions, dont une très chère, en anglais. Pour les non anglophones, la version Standard en français arrivera à une date ultérieure chez Mana Books.

Édition Standard

L'édition la plus simple, mais aussi la moins onéreuse, puisqu'elle est au tarif de 60$ sur le site du fabricant. Elle ne contient que le livre The Art and Making of Arcane, avec les mêmes illustrations principales que les autres versions.

Édition Portfolio du livre The Art and Making of Arcane

L'édition Portfolio, qui dévoile les coulisses de la série Netflix, est au prix de 160$ hors frais de port. Elle peut être précommandée à cette adresse, et voici son contenu :

Une couverture variante exclusive

Un schéma technique en édition spéciale

Un livret exclusif de 8 pages sur la Fête du progrès

Une carte de tarot d'Arcane, choisie aléatoirement parmi quatre créations somptueuses

Un disque vinyle avec 22 chansons qui accompagnaient la saison 1 d'Arcane dans un emballage exclusif à l'édition Portfolio

Un portfolio deluxe cartonné contenant quatre tirages de dessins de la production d'Arcane imprimés en couleurs vives sur un papier de qualité musée

Édition Artefact

L'éditeur Artefact, limitée à 1000 exemplaires, est disponible en précommande. C'est la plus chère des éditions puisqu'elle coûte 550$. Un collector absolument magnifique, mais qui va vous coûter un bras donc.

The Art and Making of Arcane avec une couverture variante, un coffret et deux dépliants intérieurs exclusifs à l'édition Artefact, limitée à seulement 1 000 exemplaires

Deux magnifiques statuettes serre-livres d'environ 22 cm de haut, en polyrésine peinte à la main, représentant Vi et Jinx

Deux affiches : l'affiche de Jinx de l'édition Standard et une affiche exclusive pour l'édition Artefact

Trois schémas techniques : les deux schémas des éditions Standard et Portfolio, plus un schéma exclusif à l'édition Artefact

Un livret exclusif de 8 pages sur la Fête du progrès

Les quatre somptueuses cartes de tarot d'Arcane

Un disque vinyle avec 22 chansons qui accompagnaient la saison 1 d'Arcane dans un emballage exclusif à l'édition Artefact

Un portfolio de six tirages d'art choisis à la main : les quatre de l'édition Portfolio, plus deux tirages exclusifs à l'édition Artefact

Un insert signé par Christian Linke, Alex Yee, Arnaud Delord, Bart Maunoury, Jérôme Combe et Pascal Charrue, numéroté individuellement de 1 à 1 000

Un certificat d'authenticité