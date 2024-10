Les développeurs de Silent Hill 2 Remake ne s’attendaient absolument pas à une vague aussi positive d’avis. Il y a plusieurs explications à cela, mais l’une d’elles, c’est que le jeu a inquiété grandement les fans de l’original pendant toute la période de promotion. Une douche froide pour laquelle le studio Bloober Team a rejeté la faute sans sourciller sur Konami. Et finalement, le vent a effectivement tourné dès les previews, jusqu’aux tests finaux qui ont donné raison aux développeurs.

« Terminé les jeux de merde » après Silent Hill 2 Remake

En trois jours, la Bloober Team a vendu plus d’1 million d’exemplaires de Silent Hill 2 Remake. Un carton sur consoles et PC, avec une réussite plus importante sur PS5 en Europe qui représente 78% des unités. Pour surfer sur la hype de cette relecture d’un chef d’œuvre du survival horror, le studio polonais n’a pas tardé à annoncer leur prochain jeu Cronos: The New Dawn. Un titre horrifique, encore à la troisième personne comme Silent Hill 2 Remake, où l’on va incarner The Traveler. Il s’agit d’une personne « mystérieuse » qui se déplace sur plusieurs lignes temporelles et qui est équipée d’une combinaison rappelant furieusement Dead Space.

On naviguera ainsi entre un futur ravagé par une pandémie, dans un monde rempli de mutants, et la Pologne communiste des années 80. Les équipes revendiquent plusieurs influences comme la série Dark de Netflix, mais également SH2. Le remake a permis à Bloober de mieux appréhender les combats par exemple. Mais le titre de Konami a visiblement eu un effet d’électrochoc sur les développeurs. Après Silent Hill 2 Remake, le studio veut tout changer et en finir définitivement avec les « jeux de merde ».

« Nous voulons être un studio spécialisé dans l’horreur. Nous pensons avoir trouvé notre créneau, alors à partir de maintenant, nous allons simplement évoluer avec lui. [...] Avec Layers of Fear, les gens du studio se sont dit « Ok, nous avons fait des jeux de merde, mais nous pouvons évoluer ». Le véritable salut de Bloober Team, pour le moment, aura été Silent Hill 2 Remake. Mais il faut dire que tout était déjà là ou presque, donc à voir leurs futures productions désormais. D’autres remakes de jeux à l’avenir ? Les développeurs ne sont pas du tout contre justement.

Source : Gamespot.