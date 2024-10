Hazelight Studios, connu pour ses jeux coopératifs à succès, a récemment piqué la curiosité des joueurs. Son fondateur, Josef Fares, a partagé un teaser cryptique sur les réseaux sociaux concernant leur prochain jeu. Ce nouveau projet sera une collaboration avec EA Originals, comme leurs précédents titres (It Takes Two en tête), et s'annonce déjà intrigant pour la communauté des joueurs. On savait que le studio préparerait quelque chose depuis avril, c'est désormais une certitude.

Un message énigmatique pour l'après It Takes Two

Josef Fares a posté un message sur Twitter qui a rapidement fait réagir. Il a écrit : « Je reçois beaucoup de questions sur notre prochain jeu. Voici un petit indice. Il s'agit d'une nouvelle IP appelée S** *****N [un mot de trois lettres suivi d'un mot de sept lettres]. Hâte de vous en montrer plus bientôt. »

Le message a immédiatement lancé une vague de spéculations parmi les fans. Les hypothèses sur le nom du jeu fusent, mais aucune solution n'a encore été trouvée. Pour ajouter encore plus de mystère, Hazelight Studios a partagé une image énigmatique. Sur cette photo, un dossier est posé sur un bureau avec plusieurs indices visibles. Un post-it en bas à droite affiche un puzzle avec les mots « Final_final_3 » et « _Mdown_13 ». Un autre indice, un croquis d'escalier marqué des noms « Mio Zoe », pourrait bien donner un aperçu des personnages du jeu.

En haut à gauche de l'image, un autre post-it forme un acrostiche avec le mot « Cooler » et des termes comme « Co-Op », « Ouch(?) », « Legen- » et « Rad… ». Des formes géométriques sont également dessinées, mais leur signification reste floue.

Un jeu qui est déjà attendu

Les fans se sont rapidement mis à décoder ces indices, mais pour l’instant, les solutions restent hors de portée. Pour rappel, le précédent jeu de Hazelight Studios, It Takes Two, a été un énorme succès. Avec plus de 20 millions de copies vendues et le prix du jeu de l'année aux Game Awards 2021, le studio s'est imposé comme un maître du jeu coopératif. Le partenariat avec EA Originals pour ce nouveau projet s'inscrit donc dans la continuité de ce succès.

It Takes Two a conquis les joueurs grâce à ses mécaniques innovantes et à l'importance de la collaboration entre les joueurs. Il est donc probable que ce prochain titre s'appuie encore sur cette dynamique coopérative qui a fait la renommée de Hazelight.

Source : Josef Fares