Vous avez tout fait et tout vu dans Animal Crossing New Horizons ? Un gros concurrent prometteur arrive et ce n'est pas une exclusivité Nintendo Switch.

Animal Crossing New Horizons est l'un des plus gros succès de la Nintendo Switch. Cet épisode, exclusif à la dernière console de Big N, revendique plus de 45,36 millions d'unités écoulées depuis sa sortie le 20 mars 2020 partout dans le monde. Ça fait de lui le deuxième jeu le plus vendu de la machine derrière Mario Kart 8 Deluxe. La licence n'a qu'à bien se tenir, un nouveau rival sérieux est en embuscade et ce sont les joueurs PS5, Xbox Series X|S, PC et même Switch qui vont être contents.

Un concurrent gratuit pour Animal Crossing

Si vous ne vous êtes pas endormis pendant la conférence de la Gamescom 2024, bravo à vous ! Nous, en toute honnêteté, on aurait volontiers quitter notre chaise et notre écran pour tomber dans les bras de morphée. Mais si, comme nous, vous avez vaillamment veillé jusqu'au bout, vous avez sûrement été interpellés par Floatopia. Un véritable clone de la franchise Animal Crossing qui a été annoncé durant l'événement. Et c'est le géant chinois NetEase qui en est responsable, donc autant dire que le jeu pourrait bien cartonner.

Comme Animal Crossing New Horizons, et les autres épisodes, Floatopia est un jeu détente qui mélange simulation de vie et gestion. À l'image de la licence de Nintendo, la production de NetEase mise sur une direction artistique ultra colorée, avec des personnages très « mignons », et des activités typiques. À vous les joies de l'agriculture, de la pêche, de la décoration d'intérieurs et de l'exploration forestière. De la même manière qu'Animal Crossing, vous aurez votre île, mais il y a une différence. Ce sera une île flottante suspendue dans le ciel, qui rappelle le Palais de Dieu dans Dragon Ball.

« À Floatopia, nous élaborons un monde social où les cercles soudés et les relations enrichissantes prospèrent. Quelque ce soit votre style social, vous trouverez toujours un moyen unique de vous engager et d'interagir ». Floatopia sera disponible sur PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PC, iOS et Android en 2025... gratuitement ! Oui, il sera 100% gratuit à l'inverse d'Animal Crossing, mais contiendra forcément des microtransactions pour générer de l'argent.

Source : site officiel Floatopia.