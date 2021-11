Riot Games a sorti le grand jeu pour sa série Arcane, basée dans l'univers de League of Legends. Parmi ses multiples cross-overs et événements, le dernier en date amène les skins du jeu dans Among Us.

Les fans de League of Legends peuvent désormais profiter de leur univers dans de nombreux autres jeux depuis la sortie de la série animée Arcane début novembre, qui se déroule dans l'univers du MOBA de Riot Games. Le feuilleton de neuf épisodes est divisé en trois actes de trois épisodes chacun, les trois premiers étant déjà disponibles sur Netflix.

Culture de l'Arcane

Et après Fortnite et PUBG Mobile, ses personnages vont se retrouver dans un autre titre aux antipodes de la licence : Among Us. Un pack spécial Arcane peut être acheté sur le jeu de bluff à succès. Avec divers skins à équiper pour avoir le meilleur style dans le vaisseau, selon la dernière annonce d'Innersloth et de Riot Games. Pas sûr que ça vous permette de vous fondre dans la masse, mais cela offrira toujours plus d'options de styles uniques.

Vi, Jinx, Caitlyn et Heimerdinger sont les vedettes de ce pack spécial crossover. Leurs coupes de cheveux et tenues pourront être obtenues, ainsi qu'un Poro, les lunettes de Claggor et d'autres cosmétiques. Au lieu de faire directement référence à League of Legends, les objets sont fidèles à la série Arcane. On y trouve des personnages absents du jeu comme les Enforcers, les soldats de la milice redoutée de Piltover.

Une MAJ cosmique

L'événement permet aussi de célébrer la récente mise à jour d'Among Us qui a introduit les "cosmicubes", un nouveau moyen d'acheter des skins dans le jeu. Parmi les mises à jour les plus conséquentes depuis la sortie du jeu, elle a aussi introduit de multiples rôles qui rendront la tâche de démasquer les imposteurs plus difficile... ou l'inverse, en fonction du niveau de chacun. Ces rôles peuvent être complètement personnalisés et se voir ajoutés ou retirés du jeu, avec des probabilités ajustables, changeant complètement le gameplay.

L'ange-gardien, par exemple, peut permettre de sauver un membre de l'équipage en le protégeant des méfaits des imposteurs. Un autre rôle permet encore à des membres de l'équipage d'utiliser les ventilations pour aller plus vite d'un endroit à un autre. Mais gare à ne pas être pris pour un imposteur en étant vu par un autre membre de l'équipage. Un système de leveling a aussi été ajouté pour donner un peu plus de rejouabilité et faire revenir d'anciens joueurs.

Le pack cosmicube Arcane coûte 80 étoiles dans la boutique d'Among Us, soit un peu moins de 8€, pour plus d'une dizaine d'objets cosmétiques. Il sera disponible à l'achat jusqu'au 31 décembre.