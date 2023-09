Comme chaque mois, on découvre les nouveaux jeux gratuits Amazon Prime Gaming d'octobre 2023 qui sont offerts aux abonnés, en plus d'autres services qui ne sont pas liés au jeu vidéo comme le streaming vidéo ou la livraison gratuite de l'enseigne d'e-commerce. Et il y a du très beau monde. Après avoir proposé Football Manager 2023 et d'autres jeux indépendants en septembre, le géant américain poursuit sur sa lancée. On va trouver une ancienne exclusivité PS5 ainsi que des pépites peut-être méconnues. Voici tous les nouveaux jeux disponibles dans quelques jours gratuitement, avec les contenus bonus.

Les jeux gratuits Amazon Prime Gaming d'octobre 2023

C'est reparti pour un tour avec les nouveaux jeux gratuits Amazon Prime Gaming du mois d'octobre 2023. Encore une fois, la scène indépendante est réellement à l'honneur, mais il ne faut pas que ça vous fasse fuir étant donné les nombreux bijoux qu'on peut découvrir dans cette catégorie. Mais avant de prendre connaissance de la liste, des petits rappels s'imposent. Pour pouvoir télécharger gratuitement ces jeux, il faut être abonné à Amazon Prime.

Un abonnement à 6,99€ par mois ou 69,90€ par an. À ce prix, vous avez en plus la livraison gratuite de vos commandes chez le revendeur, l'accès à une bibliothèque de livres numériques, de musiques, de films, documentaires et séries. Bref, c'est assez complet. Ensuite, les jeux gratuits Amazon Prime Gaming ne concerne que le PC, contrairement aux contenus in-game offerts qui peuvent être utilisables sur d'autres plateformes comme des consoles.

Ghostwire Tokyo - 5 octobre (Epic Games Store)

GhostWire: Tokyo est l'avant-dernier bébé du studio fondé par Shinji Mikami, TangoGameworks. Un jeu d'action horrifique en vue subjective qui nous transporte dans un Tokyo assiégé par des forces paranormales.

Grunnd - 5 octobre (Amazon Games)

Qu'est-ce que Grunnd ? Une aventure point'n'clik qui vous fait voyager dans une ville de prime abord ordinaire, jusqu'à ce qu'elle « révèle sa nature surréaliste et tordue ». Les retours Steam sont très minces, mais positifs.

The Coma 2: Vicious Sisters - 12 octobre (GOG)

Envie de vous faire peur ? Le survival-horror The Coma 2: Vicious Sisters y arrivera peut-être. Même si l'exploration semble plus prendre le pas sur le reste, vous devrez récolter des ressources pour ne pas périr, et des outils pour progresser. Un des immanquables Amazon Prime Gaming d'octobre 2023 vu les avis très, voire extrêmement positifs, sur Steam.

Monster Prom 2: Monster Camp - 12 octobre (GOG)

Oubliez Tinder et autres, Monster Prom 2: Monster Camp est la simulation de rencontres multijoueur qu'il vous faut. L'objectif est dans le titre : draguer des monstres durant le bal de promo d'un camp été.

The Textorcist - 19 octobre (GOG)

Vous connaissiez l'Exorciste, voici maintenant The Textorcist. Un jeu indé où l'on doit réaliser des exorcismes en tapant au clavier ou à la manette, avec une dimension bullet hell où vous êtes submergés par des tirs. Ce sera disponible le 19 octobre dans les jeux gratuits Amazon Prime Gaming.

Golden Light - 19 octobre (Epic Games Store)

On continue dans l'horreur avec Golden Light. Un soft avec des éléments roguelike où l'on croise un vélo qui parle, un foetus corrompu ou une tête de poisson. Le trailer sera peut-être plus évocateur.

Super Adventure Hand (Amazon Games)

Enfin, on termine un peu moins glauque mais tout aussi WTF : Super Adventure Hand. Une production Devm Games qui nous fait incarner une main, comme La Chose de la Famille Addams, dans une aventure de plateforme 3D.

Les contenus gratuits Amazon Prime Gaming d'octobre 2023

En complément des jeux Amazon Prime Gaming d'octobre 2023, un certain nombre de contenus gratuits pourront être réclamés entre le 4 et le 26 octobre. Et comme les mois précédents, ces bonus sont valables pour des titres archi connus tels que Diablo 4, Pokemon Go, Heartstone, CoD Warzone et Call of Duty Modern Warfare 2 ou même Fall Guys. Le battle royale X Intervilles de Mediatonic vous laissera récupérer un costume de chat ours, tandis qu'Heartstone offrira trois packs de cartes supplémentaires. Pour les avoir, rendez-vous sur le site Amazon Prime Gaming, « Contenu en jeu » et cliquez sur « Récupérer » pour valider vos cadeaux. N'oubliez pas que dans certains cas, comme Fall Guys, il faut configurer les comptes pour recevoir ces contenus sur toutes les plateformes.