Si vous avez aimé des jeux comme Fall Guys, Party Animals ou encore Orcs Must Die, ce nouveau jeu édité par Amazon Games et développé par le studio britannique Glowmade devrait vous intéresser, car en mélange divers éléments pour des parties burlesques entre amis.

Amazon Games assure le show avec un jeu multi original

À l'occasion de la Gamescom 2024, nous avons eu le droit à un florilège d'annonces, certaines plus remarquables que d'autres. En attendant des jeux édités par Amazon Games tels que Tomb Raider ou encore le MMO Le Seigneur des Anneaux, le groupe s'est notamment fendu d'une annonce autour de King of Meat, développé par le studio britannique Glowmade.

Sur le papier, ce nouveau titre d'Amazon Games prend la forme d'un jeu de combat en coopération, qui met en avant les stars d'un show télé... dans des donjons bien déjantés. En réalité, il prend la forme d'une sorte de jeu asymétrique. D'un côté, vous pouvez bâtir les donjons les plus horribles que votre imagination peut engendrer. De l'autre, vous pouvez incarner un participant s'essayant à l'un des donjons créés par les autres joueurs, en compagnie de trois autres compagnons.

Une mise à contribution plutôt originale de la communauté que nous proposent donc Amazon Games et Glowmade avec King of Meat. Hélas, le titre ne dispose pas encore de date de sortie, mais arrivera en tout cas sur PC, PS5, Xbox Series et Switch, pour rassembler le plus grand nombre de joueurs possible.

Source : King of Meat sur YouTube