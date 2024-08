Les fans d'Alien semblent bien gâtés cette année. Entre un Romulus visiblement bien plus abouti que les derniers films en date et la sortie prochain d'un jeu unique en son genre pour la licence, nous n'avons pas fini d'être traumatisés par les xénomorphes. Dans le cas du prochain titre développé par Survios, la chose pourra prendre d'ailleurs la forme d'une immersion pour le moins viscérale.

Incursion annoncée pour le prochain jeu Alien

Côté jeux vidéo, les dernières productions Alien se sont montrées plutôt convaincantes. Dark Descent sorti l'année dernière proposait une sympathique entrée dans le genre RPG tactique. Cette année, la licence explore encore un autre environnement avec la VR, une plateforme propice aux expériences horrifiques immersives. C'est en tout cas l'ambition de Survios avec Rogue Incursion, qui prend donc officiellement date sur Meta Quest 3, PSVR 2 et SteamVR. Rendez-vous donc le 19 décembre, date idéale pour profiter des fêtes de fin d'année, pour que les xénomorphes rentrent littéralement dans votre tête.

10 ans (déjà...) après le cultissime Alien Isolation de Creative Assembly, Survios entend donc à nouveau nous faire peur avec sa vision de la chose en réalité virtuelle. Le studio a par le passé montré ses compétences dans ce format, et entend les mettre à profit pour rendre un bel hommage à ce monument de la science-fiction horrifique. À de nombreuses reprises, le studio souhaitait rassurer les fans quant à son amour de la licence, et son envie de leur proposer une adaptation en VR convaincante.

Espérons donc qu'Alien Rogue Incursion se montrera à la hauteur de telles promesses. La VR étant cependant une plateforme de niche, reste à voir si le jeu trouvera bien son public. Rendez-vous donc le 19 décembre sur Meta Quest 3, PSVR 2 et SteamVR pour réaliser un rêve de fan : être aux premières loges pour se prendre un Facehugger plus vrai que nature en plein visage. On en frissonnerait d'avance.

