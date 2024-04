Développé par Survios, Alien: Rogue Incursion est en effet la toute première adaptation de la légendaire franchise dans un jeu VR. Le titre a été annoncé pour les fêtes de fin d'année dans un teaser. Si nous n'y voyons pas grand-chose du jeu à venir, son studio nous peint en tout cas une image aussi prometteuse qu'horrifique.

Une nouvelle incursion dans le jeu vidéo pour Alien

En 2023, les fans de la mythique franchise avaient eu droit au solide jeu tactique Aliens: Dark Descent. Cette année, ils auront non seulement droit à un nouveau jeu unique en son genre, mais aussi à un nouveau film sur le papier prometteur : Romulus. S'agissant du jeu, voici donc venir Alien: Rogue Incursion, la première tentative d'adapter ce terrifiant univers en VR. De ce fait, ce titre développé par Survios sortira sur le PS VR2, Meta Quest 3 et SteamVR durant les fêtes de fin d'année. Celui-ci entend donc littéralement nous plonger dans la terreur xénomorphe dans une aventure uniquement solo. Après l'excellent Alien: Isolation sorti en 2014, voici une potentielle bonne nouvelle pour les fans de la franchise et de survival horror.

« Chez Survios, nous sommes d'énormes fans d'Alien et travaillons sur Rogue Incursion depuis longtemps. Nous y avons apporté toute notre expertise pour créer l'expérience VR la plus techniquement avancée, immersive et engageante possible. Cette nouvelle histoire originale rassemble tout nos éléments favoris de 45 ans d'Alien, de l'action intense à l'exploration stressante en passant par les terriblement intelligents Xénomorphes, qui vont ici vraiment vous donner la chair de poule. Nous avons hâte que les fans puissent y jouer en fin d'année », nous indique le studio derrière le jeu dans un communiqué de presse.

Pour l'heure, il faudra toutefois les croire sur paroles. L'annonce d'Alien: Rogue Incursion n'a pour l'heure été faite qu'au travers d'un teaser. Nous n'y voyons malheureusement pas le jeu en action. D'ici aux fêtes de fin d'année, gageons que Survios nous régalera d'un trailer en bonne et due forme. La perspective de vivre l'horreur Alien en VR peut en tout cas être une expérience intéressante pour les fans. Nous verrons si ce nouveau jeu unique et sur le papier prometteur sera à la hauteur des avances de son studio.