Le chef d'œuvre d'Alien Isolation va-t-il faire des petits ? On croise les doigts mais le Xénomorphe devrait revenir avec deux jeux dont l'un d'eux se précise un peu plus.

Un studio inattendu pour la franchise Alien

Il y a quelques heures, nous vous avons fait part d'une rumeur très crédible sur le retour vidéoludique de cette franchise iconique de la pop culture. Selon Tom Henderson, Alien Isolation 2 pourrait finalement voir le jour, et un autre jeu serait aussi dans les cartons en parallèle.

Après avoir approfondi la question, l'insider a décroché une nouvelle information. Le soft AAA, qui répond au nom de code de « Marathon », aurait été confié à... Grasshopper Manufacture. Le studio de Goichi Suda alias Suda51. L'esprit totalement fou derrière No More Heroes, Killer is Dead, Lollipop Chainsaw ou encore Shadow of the Damned.

Les jeux que nous créons dans ce studio, je veux dire les jeux vraiment, vraiment cool et entièrement nouveaux, nous allons continuer à les créer. Je me demande quand est-ce que je serai en mesure de les annoncer ? Peut-être vers la fin de l'année ? Je veux me dépêcher et montrer à tout le monde ce que nous faisons. Via VGC.

Pourquoi pas un reveal de ce jeu Alien PS5, Xbox Series et sûrement PC lors des Game Awards 2022 ? Un titre VR est également en préparation.