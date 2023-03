La licence Alien et le jeu vidéo ne font pas toujours bon ménage. Si l’on a déjà eu d'excellents jeux, comme Alien vs Predator (1999 et sa suite AVP 2 en 2001) ou encore Alien Isolation, on a également eu le droit à des adaptations très moyennes, voire de très mauvais jeux comme Aliens vs Predator (2010) ou encore Aliens Colonial Marines de Gearbox.

Récemment, c’est Cold Iron Studios qui a faire revenir la licence sur consoles et PC avec le tout juste honnête Aliens : Fireteam Elite. Alien n’est donc pas une franchise étrangère au jeu vidéo, mais ses adaptations soufflent le chaud et le froid. Prochainement, la série tentera une nouvelle fois de percer avec un tout nouveau jeu, tactique cette fois.

Un nouveau jeu Aliens en route !

Après le FPS, le TPS ou encore le jeu de stratégie (RTS), Aliens passe par la case tactical temps réel avec Aliens Dark Descent. Développé par Tindalos Interactive (Battlefeet Gothic Armada 1 & 2), le jeu nous mettra au contrôle d’une unité de marines devant enquêter sur une infestation de xenomorphes et sur les trafics de la tristement célèbre corporation Weyland-Yutani. Loin des shooters déjà sortis, Aliens Dark Descent préfère opter pour une approche à mi-chemin entre le tactical et le jeu de stratégie temps réel. On contrôle un commando dans lequel chaque membre sera doté de compétence particulière et l’on devra se frayer un chemin à travers différents environnements en annihilant toutes les menaces. Le studio affirme d’ailleurs que si l’on croisera des androïdes, et des sous-espèces de xénormorphes déjà connue de la franchise (drones, warriors, prothéens, etc.) d’autres sous-espèces et des créatures inédites ont été créées pour l’occasion. De quoi surprendre les fans de la franchise.

Aliens Dark Descent tient enfin sa date de sortie et sera disponible dès le 20 juin 2023 sur PS5, Xbox Series et PC, mais aussi sur PS4 et Xbox One.

La franchise revient aussi au cinéma et en série

La franchise Alien quant à elle reviendra également sur petit et grand écran prochainement. Tout d'abord c'est une série Alien est en cours de production et est réalisée par Noah Hawley (Legion, Fargo) et devrait nous proposer une intrigue se déroulant sur terre. Il est dit que la série s’intéressera beaucoup aux dérives humaines, de la technologie et de l’IA notamment et qu’elle n’aurait aucun lien visible avec la saga d’origine, si ce n’est le xenomorphe lui-même.

En parallèle, un nouveau film Alien est actuellement en préparation. Anciennement connu sous le nom de code Romulus, Le long-métrage sera réalisé par une étoile montante du cinéma d’horreur aussi apprécié que critiqué. Il s’agit du réalisateur Fede Álvarez à qui l’on doit notamment le très gore remake d’Evil Dead en 2013 ou encore le sanglant Massacre à la Tronçonneuse (Netflix, 2022). Contrairement à la série, le film devrait quant à lui promettre une petite boucherie. Le long-métrage devrait se focaliser sur un groupe de jeunes paumés sur une planète inconnue et qui tenteront de survivre face aux xenomorphes locaux. Un pitch qui n’a rien de surprenant pour le genre, mais qui est cependant inédit pour la franchise.