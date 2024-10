Un nouveau jeu Alien Isolation 2 est en cours de développement. L'annonce a été faite par SEGA et Creative Assembly, et pour les dix ans du premier épisode, un nouveau collector est disponible en précommande. Et il n'y a pas que cela.

Le carton d'Alien Romulus a permis de remettre la licence culte sur les rails. En dépit de défauts évidents, c'est de loin ce qui est arrivé de mieux à la franchise depuis un bail. C'est quoi la suite ? Pour Fede Alvarez, c'est le temps de réflexion. Un nouveau film doit-il sortir ? Quand ? Le réalisateur a des idées, des envies, mais sait ce qu'il veut. Et après lui, il faut prendre le temps plutôt que d'enchaîner sur un autre long-métrage. Les fans pourront néanmoins compter sur la future Alien Earth, et à une date indéterminée, sur le jeu Isolation 2.

De bien jolis collectors pour Alien Isolation et Romulus

Tout vient à point à qui sait attendre. Après 10 ans d'attente, Alien Isolation 2 a été annoncé par SEGA et Creative Assembly. « Aujourd'hui, je suis ravi de confirmer, au nom de l'équipe, qu'une suite à Alien Isolation est en cours de développement » a déclaré Alistair Hope, directeur artistique du jeu. S'il y a de quoi se réjouir, il faut maintenant laisser le temps aux développeurs de concocter cette suite. N'attendez donc pas le soft avant plusieurs années.

Pendant ce temps, si vous voulez célébrer le 10ème anniversaire d'Alien Isolation, deux très jolis collectors sont disponibles en précommande. La bande originale sera éditée pour la première fois en vinyle dans une version « Vert Sang ». On retrouvera 19 Musiques de The Flight et Christian Henson, les thèmes originaux Jerry Goldsmith et une pochette aux couleurs du jeu par Nimit Malavia. Cette édition est vendu 44,99€ et sortira le 31 mars 2025.







En plus de cela, le film Alien Romulus a aussi le droit à son édition vinyle exclusive, et cette fois, la bande-son est sur deux disques. « Mutant, en partenariat avec Hollywood Records et 20th Century Studios, est fier de présenter la première édition physique de la partition de Benjamin Wallfisch pour Alien : Romulus ». Les vinyles sont rangés dans une pochette gatefold avec des illustrations originales de Kilian Eng, et des notes du réalisateur Fede Alvarez. On retrouve 20 titres de la BO + 6 titres bonus. Cette édition double vinyle d'Alien Romulus est au prix maximum conseillé de 29,99€ et sera envoyé à partir du 13 décembre 2024.











Source : Fnac, Amazon, Leclerc.