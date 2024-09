Le film Alien Romulus est un énorme carton, le doute n'est plus permis. Un nouveau chiffre pour les recettes vient de tomber, et c'est tout simplement impressionnant. Voilà ce que l'on sait.

Le dernier volet de la saga Alien, intitulé Alien: Romulus, a récemment franchi la barre des 300 millions de dollars de recettes à travers le monde. Avec un budget initial de 80 millions de dollars, ce succès est particulièrement impressionnant. Ce chiffre montre l’engouement constant du public pour cette franchise culte qui continue à attirer les foules, des décennies après ses débuts.

Un retour réussi pour la franchise Alien

Sorti dans un climat plutôt calme au niveau des sorties cinématographiques majeures, Alien: Romulus a su s’imposer dans les salles. Le film, réalisé par Fede Álvarez, est devenu le deuxième film le plus rentable de la saga, après Prometheus. Le mélange efficace de suspense, d'horreur et de science-fiction a de nouveau capté l'attention des spectateurs, tout en respectant les codes qui ont fait le succès de la série. Le film a également surpassé les recettes de Alien: Covenant, sorti en 2017, qui avait engrangé 240,9 millions de dollars.

Face à ce succès au box-office, le réalisateur Fede Álvarez n’a pas écarté la possibilité d'une suite. Il a mentionné que tout dépendrait des performances continues du film et de l’intérêt des fans. Toutefois, il reste optimiste et ouvert à l'idée de prolonger l’histoire. Ce n’est pas une surprise, surtout lorsque l’on voit l'enthousiasme généré par ce nouveau chapitre.

Un engouement qui dure

La franchise Alien continue de montrer qu’elle a encore de beaux jours devant elle. Le succès de Alien: Romulus prouve que l'univers sombre et effrayant imaginé en 1979 reste aussi pertinent aujourd'hui. Avec des fans toujours aussi passionnés, il est fort probable que nous verrons encore d’autres films dans cet univers. Et c'est sans compter la série Alien: Earth qui doit débarquer en 2025. Cette fois, il n'est plus question de futur lointain puisque tout devrait se dérouler à notre époque.

Source : screendaily