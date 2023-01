Le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft est une véritable série à suspens. Surtout depuis que l'on sait que de grosses entreprises comme Google et Nvidia sont vent debout contre cette acquisition et que l'Union Européenne est aussi très réticente sur le sujet. Mais pourtant, malgré plusieurs poursuites intentées et des enquêtes en cours, le géant de la Tech, papa de Xbox, semble confiant pour être dans les temps.

Microsoft a toujours le même objectif pour Activision Blizzard

Certes, le régulateur britannique CMA a lancé une enquête approfondie sur l'accord, suivie d'une action en justice antitrust de la part de la Federal Trade Commission des États-Unis, pour autant Microsoft compte toujours finaliser l'accord et exprime d'ailleurs sa confiance dans le fait que tout soit conclu cette année. Dans ce contexte, lors du dernier appel sur les résultats financiers de Microsoft avec les investisseurs, la vice-présidente exécutive et directrice financière Amy Hood a abordé la question en parlant des perspectives pour le troisième trimestre de 2023.

Passons maintenant à nos perspectives pour le troisième trimestre, qui, sauf indication contraire, sont basées sur le dollar américain. Mon commentaire pour l'année complète et le prochain trimestre n'inclut aucun impact sur Activision, que nous continuons "à travailler" pour clôturer l'exercice 2023, sous réserve de l'obtention des approbations réglementaires requises.

Si tout se passe bien, le 30 juin 2023 tout devrait être réglé. Il est tout même amusant que malgré la tempête, Microsoft soit si confiant dans la réussite de son projet de rachat de Activision Blizzard.

Que pensez-vous des déclarations de Microsoft et pensez-vous, de votre coté, que la conclusion de toute cette histoire soit positive pour l'entreprise ?