On pourrait presque demander à Netflix d'en faire une série. Mais voici un nouveau rebondissement dans l'affaire du rachat du géant Activision Blizzard par Microsoft. Comme vous savez, les organismes de réglementation du monde entier poursuivent leurs enquêtes sur ce projet d'acquisition pour la somme folle de 69 milliards de dollars. Et évidemment des complications apparaissent au fur et à mesure des manœuvres du papa de Windows.

Le rachat d'Activision Blizzard en péril ?

Ainsi, il semble que l'Union européenne pourrait également envisager de prendre bientôt des mesures. La Commission européenne a lancé une nouvelle enquête sur le rachat en novembre. Et maintenant, comme le rapporte le très sérieux Reuters, Microsoft recevra probablement un avertissement antitrust de la commission concernant l'accord proposé. Ayant fixé au 11 avril la date limite pour sa décision, la commission serait en train de préparer une déclaration d'objection qui devrait préciser ses préoccupations concernant l'acquisition. De quoi clairement mettre Microsoft dans la sauce et de retarder complètement, voir mettre en péril le rachat d'Activision.

Le géant déclare de son coté :

Nous continuons à travailler avec la Commission européenne pour répondre à toutes les préoccupations du marché. Notre objectif est d'offrir plus de jeux à plus de gens, et cet accord contribuera à cet objectif.

Sachant que Google et Nvidia sont aussi contre le rachat du coté des USA, ca semble tout de même très mal parti pour Microsoft. Et on imagine mal comment cela pourrait bien se finir. Il semble y avoir trop d'inconnues et de détracteurs dans l'équation. Activision Blizzard est un trop gros poisson et un certain Call of Duty semble poser beaucoup de problèmes.

Comment pensez-vous que tout cela va finir ? Dites nous en commentaires.