La sortie prochaine du film Top Gun : Maverick continue d'impacter le jeu vidéo. On savait déjà que Microsoft Flight Simulator allait avoir droit à son DLC, on découvre que ce sera la même chose avec Ace Combat 7.

L'éditeur Bandai NAMCO a officialisé la chose via un simple tweet qui nous explique que la légende va arriver dans Ace Combat 7 : Skies Unknown. Le jeu a beau être sorti en 2019, il peut toujours compter sur une communauté active. On imagine par ailleurs que la possibilité de se prendre pour Maverick aux commandes d'un F-18 (ou, les F-14 Tomcat sont partis à la casse il y a un moment) devrait motiver du monde.

Il faut dire que le film devait initialement sortir en 2019, ce qui aurait été parfait pour le jeu de combat aérien de la Team Ace. Malheureusement le COVID en aura décidé autrement, et les reports se sont enchaînés. Si Asobo a du modifier ses plans avec Flight Simulator, nul doute que le problème a été le même dans le cas d'Ace Combat.

Ace Combat : Maverick

Rappelons que le film va finalement sortir le 25 mai 2022 en France, et qu'il paraît donc logique que la campagne marketing reprenne. Du côté d'Ace Combat 7, il faut s'attendre à un appareil unique (probablement le proto DarkStar, le clone du SR-72 qu'on peut voir à la fin du trailer du film) et a quelques éléments de personnalisation. Cependant, l'éditeur n'a fait aucune annonce officielle.

Wait and see

En clair, on ignore encore quel sera le contenu de ce DLC, sa date de sortie (à part "printemps") ou encore son prix. Forcément, tous les joueurs croisent les doigts pour une mise à jour gratuite. Ce serait d'autant plus agréable qu'il s'agit là d'un DLC qui fait la promo d'un film. En attendant, on vous suggère d'aller jeter un oeil au test de la rédaction qui se trouve à cette adresse.

Enfin, si vous n'avez encore jamais mis les mains sur Ace Combat 7 : Skies Unknown, sachez que le jeu est disponible à peu de frais. On peut le dénicher en ce moment à 17€ en version Deluxe via Steam, ou pour moins de 30€ en version boîte sur consoles.