Asobo Studio a entendu les plaintes de certains au sujet d'A Plague Tale Requiem et fait des ajustements en conséquence. Voici les nouveautés de la dernière mise à jour sur consoles et PC.

La mise à jour 1.03 d'A Plague Tale Requiem devrait faire des heureux. Surtout chez ceux qui trouvaient injustes certains passages.

A Plague Tale Requiem à l'écoute des joueurs

Lors du lancement d'A Plague Tale Requiem, certains sont arrivés jusqu'au générique de fin, non sans mal. Des joueurs ont en effet pointé du doigt une difficulté mal calibrée sur les derniers affrontements, ou du moins un équilibrage douteux entre les modes Normal et Difficile. C'est normalement réglé et c'est l'un des changements principaux du patch.

Voici les autres correctifs communes à toutes les plaateformes (PS5, Xbox Series X|S et PC) :

L'IA, les rats, le terrain et la Navmesh ont été optimisés pour réduire les baisses de framerate et les problèmes de freezes

Correction de bugs

Résolution de problèmes HDR qui entraînaient des soucis d'exposition (sauf pour la version cloud Nintendo Switch)

Correction de plantages ou blocages aléatoires qui pouvaient survenir dans certains chapitres d'A Plague Tale Requiem

Résolution d'un souci de réaction entre le pot Ignifer et Odoris dans certains cas

Correction de blocages ou de bugs d'animations durant des interactions avec des manivelles

Résolution d'un problème de script pour lequel les pommes de pin lancées par Hugo étaient invisibles dans le chapitre « Sous un nouveau soleil »

Amélioration des collisions de chariots pour éviter la sortie de la carte

Correction de bugs visuels mineurs

Résolution d'un changement inattendu de langue audio lors de la modification d'autres options

Correction de problèmes mineurs en jouant en allemand

Les améliorations PC

A Plague Tale Requiem est aussi meilleur sur PC grâce à quelques ajustements dont la prise en charge du Steam Deck.