Ce nouveau set LEGO d'une licence adorée par des millions de joueuses et joueurs est encore victimes de leaks. Tout se confirme avec cette fois des images de la construction et tous ses éléments, ainsi que de la boite.

Alors que plusieurs sets LEGO Mario Kart sont disponibles en précommande, pour une sortie au 1er janvier 2025, ce set superbe issu d'une licence très appréciée est encore victime de nouveaux leaks. Et une fois de plus, il sera question d'un ensemble sur une franchise vidéoludique qui rencontre un grand succès auprès du public. Si on vous parle de machines redoutables ou encore d'une chasseuse, vous l'avez ? Aloy revient avec une construction totalement inédite inspirée par le dernier jeu PS5, Nintendo Switch et PC.

Des images supplémentaires pour ce set LEGO de 2025

Après 76989 LEGO Horizon Forbidden West : Grand-Cou, on a appris il y a quelques heures que la firme danoise et PlayStation allaient de nouveau s'associer pour un set autour du dernier jeu de la saga. Un titre radicalement différent d'Horizon Zero Dawn et d'Horizon Forbidden West, puisqu'il s'agit d'un soft LEGO fait entièrement de briques pour la toute première fois. Cette construction 77037, qui a donc déjà leaké, confirme une sortie pour le 1er mars 2025 au prix de 44,99€. Pour ce tarif, vous aurez le droit à deux mini-figurines, d'Aloy et Varl, ainsi qu'à deux machines Sawtooth (Dents de scie) et Shell-Walker (Testudien).

Comme on peut le voir sur les images, il y aura également deux petits décors qu'on retrouve dans le jeu LEGO Horizon Adventures. À l'image des jeux, les machines pourront perdre deux parties de leur corps mécaniques. Vu le prix, ça reste évidemment un petit ensemble de 768 briques seulement, qui ira très bien aux côtés du Grand-Cou si vous le possédez déjà. En revanche, sachez que les précommandes ne sont pas encore ouvertes, mais nous vous tiendrons au courant quand ce sera le cas.

Référence : 77037 LEGO Horizon Adventures Aloy & Varl vs. Shell-Walker & Sawtooth

Nombre de pièces : 768

Nombre de mini-figurines : 2 (Aloy, Varl)

Date de sortie : 1er mars 2025

Prix : 44,99€









Source : Falconbricks.