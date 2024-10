L'un de sets LEGO les plus cools de ces dernières années, issu d'une licence archi culte et icône de la pop culture, est actuellement en promotion. Comme toujours, il n'y en aura pas pour tout le monde !

Les promos LEGO sur Cdiscount sont toujours d'actualité à l'heure d'écrire ces lignes, du moins plusieurs sets mis en avant dans notre article et notamment notre sélection. Dans le lot il y a donc du Star Wars avec le monstrueux AT-AT, la reproduction de l'ATARI 2600 qui vient avec des cartouches ses cartouches de jeu en brique également, l'ECTO-1 de SOS Fantômes, la mythique DeLorean de Retour vers le Futur, Le Landspeeder de Luke Skywalker ou le grand méchant de Mario : Bowser. L'un des meilleurs sets est aussi à prix cassé ailleurs, mais faites vite !

Un set LEGO d'un méchant iconique en soldes

Les nombreuses sorties LEGO d'octobre 2024 sont disponibles pour tout le monde, que vous soyez un membre insider ou non de la boutique officielle. Dans le même temps, c'est visiblement la saison des promotions sur Cdiscount, mais pas que. Le superbe set 71411 Super Mario Le Puissant Bowser est disponible ailleurs et pour un prix encore plus bas. Composé de 2807 pièces, cet ensemble permet de récréer l'antagoniste légendaire de la franchise de Nintendo dans une version entièrement articulée. Les bras, les mains, les jambes, la queue et même la mâchoire peuvent bouger pour choisir la pose de ce personnage légendaire.

À l'image des jeux vidéo, cet 71411 LEGO Super Mario Le puissant Bowser est en capacité de tirer des boules de feu. Si vous avez les constructions 71439, 71440 ou 71441 (vendus séparément), il y a même des interactivités possibles. Pour bien tenir debout, ce cher Bowser repose sur son présentoir entouré de deux tours enflamées. Un beau bébé de 32 cm de haut, 28 cm de profondeur et 41 cm de large. En temps normal, le set LEGO Super Mario Bowser 71411 est au prix de 269,99€ (prix maximum conseillé), mais il descend à 155,99€ avec la remise qui est valable sur Carrefour en livraison à domicile ou en point relais uniquement. L'offre dépendant des stocks, il se peut que ce soit en rupture quand vous consulterez cet article.

Référence : 71411 LEGO Super Mario Le puissant Bowser

Dimensions : plus de 32 cm de haut | 28 cm de profondeur | 41 cm de large

Nombre de pièces : 2807

Nombre de mini-figurines : 0

Age : 18+

Date de sortie : 2024

Prix : 155,99€ au lieu de 194,99€













Source : Carrefour.