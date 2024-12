Une fois n’est pas coutume, 2K signe l’arrêt d’un jeu très apprécié en annonçant la fermeture définitive de ses serveurs. Il ne reste plus beaucoup de temps pour en profiter.

La fin de l'année 2024 s'annonce difficile pour les fans de 2K. Le 31 décembre, les serveurs en ligne d'un jeu très apprécié fermeront définitivement. Une annonce qui, bien que prévisible, reste un coup dur pour les joueurs qui apprécient encore ce titre sorti en 2022.

Ce jeu 2K signe son arrêt

Ainsi NBA 2k23 ferme ses portes. Avec cette fermeture, plusieurs fonctionnalités en ligne et modes de jeu deviendront inaccessibles. C’est donc le moment idéal pour en profiter une dernière fois avant que tout ne disparaisse. La fermeture des serveurs de NBA 2K23 suit une tendance bien connue dans les jeux de sport. Deux ans après la sortie d’un titre, les éditeurs jugent souvent que la majorité des joueurs ont migré vers les versions plus récentes, rendant le maintien des serveurs moins rentable. De plus, des contraintes liées aux licences pourraient également justifier cette décision.

Malgré tout, pour les joueurs qui continuent de s'investir dans le jeu, cette coupure reste frustrante. Certains n’ont pas eu le temps de terminer leurs objectifs ou de profiter pleinement des modes en ligne, notamment ceux qui ont acheté le jeu tardivement.

Quelles conséquences pour les joueurs ?

Une fois les serveurs fermés, les fonctionnalités en ligne de NBA 2K23 seront inutilisables. Cela inclut des modes populaires comme MyTeam et la possibilité de débloquer certains succès ou trophées nécessitant une connexion. En clair, des pans entiers du jeu deviendront obsolètes.

Les joueurs pourront toutefois continuer à profiter des modes hors ligne, mais l’expérience globale sera considérablement réduite. Pour les fans de la franchise, cette fermeture est un rappel du cycle de vie court des jeux de sport modernes.

NBA 2K23 n’est pas un cas isolé. Les jeux de sport, qu’il s’agisse de NBA 2K, FIFA, ou encore WWE 2K, sont régulièrement confrontés à ce problème. Par exemple, les serveurs de WWE 2K23 fermeront également début 2025, quelques jours seulement après NBA 2K23.

Source : 2K