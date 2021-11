Après sept longues années de gestation, le très attendu 13 Sentinels Aegis Rim sortait (enfin) l'an dernier pour nous plonger dans son univers de méchas et de voyages temporels. Disponible sur PS4, l'aventure narrative avait tout pour plaire aux joueurs nomades.

Pour fêter les deux ans de la sortie japonaise de 13 Sentinels Aegis Rim sur PlayStation 4, Atlus avait réservé une belle surprise à tous ceux qui n'auraient pas encore eu le temps de plonger dans cette aventure ô combien dense, puisque le dernier jeu de Vanillaware sortira sur Switch au printemps 2022. Et pour une fois, les occidentaux seront servis avant les joueurs japonais, puisque la version transportable arrivera le 12 avril, contre le 14 sur l'Archipel. Joie.

Shōnen, yo shinwa ni narré

Pour ceux qui auraient tout fait pour ne pas croiser sa route, rappelons que 13 Sentinels Aegis Rim narre les aventures entre plusieurs époques de treize lycéens et lycéennes, qui s'amuse constamment à semer le doute, comme nous l'expliquait le producteur Akiyasu Yamamoto à sa sortie :

13 Sentinels : Aegis Rim ne s'entend pas comme un jeu d'aventure où l'on résoudrait des énigmes, mais une histoire dans laquelle les joueurs peuvent lire entre les lignes et formuler leurs propres théories en fonction de leur expérience personnelle, et ainsi faire du jeu une expérience unique, qui dépend d'abord de leur vécu.

Malgré son aspect "jeu de niche", 13 Sentinels Aegis Rim s'était tout de même écoulé à 400 000 exemplaires lors du dernier comptage effectué en mars dernier, un score que ce portage sur Switch devrait permettre de relever... et même de doubler ?

Pour l'heure, rien ne permet de présager de la lisibilité des affrontements urbains entre méchas et envahisseurs sur l'écran de la Switch, puisque les phases de combat étaient l'un des rares reproches que votre serviteur avait pu formuler en septembre 2020.

En attendant la sortie du jeu (oui mais) sur Switch le 12 avril 2022, vous aurez tout le loisir de relire notre copieux test de la version PlayStation 4, et ainsi comprendre pourquoi il faut se réjouir de cette annonce, puisque le support paraît on ne peut plus indiqué. Après tout, l'aventure était à l'origine prévue pour sortir sur la regrettée PS Vita...