Si vous cherchez les meilleurs builds et compétences pour bien débuter une partie dans The Witcher 3 Remastered, voici un guide complet en ce sens.

Que vous découvriez The Witcher 3 pour la première fois avec son Remaster ou relancez une partie pour voir les nouveautés que celui-ci apporte, on complète donc notre guide du meilleur équipement au début du jeu avec les meilleurs builds et compétences à prendre pour que Geralt entame correctement son périple à la recherche de Ciri.

Quels sont les meilleurs builds pour bien commencer dans The Witcher 3 Remastered ?

The Witcher 3 Remastered a apporté plusieurs améliorations sur les plans graphiques et de gameplay, dont une refonte des arbres de compétence de Geralt. Pour rappel, on peut acquérir un point de compétence en montant de niveau ou en visitant un Lieu de Pouvoir dans le monde ouvert, à investir ensuite pour construire un build. Malgré les refontes du Remaster, on retrouve des archétypes connus du jeu de base et toujours aussi efficace au début de l'aventure, voire même meilleurs.

À noter que nous n'allons pas recommander ici un build Alchimie, qui ne devient vraiment viable qu'après un stade avancé de The Witcher 3, pour avec l'extension Blood and Wine se transformer en Euphorie, le build le plus puissant de tout le jeu, mais qui s'adresse à des joueurs chevronnés pour en exploiter tout le potentiel.

Quel est le meilleur build Combat du début du jeu ?

Commençons par ce qui se présente comme le meilleur build spécialisé Combat du début de The Witcher 3 Remastered, qui se concentre sur des attaques rapides, l'utilisation de points d'Adrénaline pour infliger plus de dégâts, et de la survivabilité (très appréciable notamment en difficulté Marche de la Mort), avec les compétences suivantes :

Mémoire musculaire (3/3) : Après une esquive ou une roulade réussie, vos 3 prochaines attaques rapides consécutives infligent 30 % de dégâts supplémentaires.

Résolution (3/3) : Réduit de 33 % la perte de points d'adrénaline lors de la réception de dégâts.

Trois coups (3/3) : La troisième attaque rapide ou puissante a 60 % de chances de rendre la suivante encore plus dévastatrice, à condition qu'il s'agisse du même type d'attaque.

Concentration acérée (3/3) : Vous gagnez 1 point d'adrénaline en début de combat. Augmente de 30 % la génération d'adrénaline via les coups portés à l'arme.

Immortel (3/3) : Lorsque la Vitalité atteint 0, des points d'Adrénaline sont immédiatement consommés pour restaurer 10 % de Vitalité par point.

© CD Projekt RED

Quel est le meilleur build Magie du début du jeu ?

Le second meilleur build pour bien débuter dans The Witcher 3 Remastered s'intéresse quant à lui à l'arbre de compétences Magie pour envoyer un puissant Signe offensif pour infliger des dégâts et réduire les défenses de nos opposants, et utiliser un excellent Signe défensif afin de se protéger des attaques adverses et même se soigner (là encore, un élément très appréciable en difficulté Marche de la Mort), avec les compétences suivantes :

Fonte de l'armure (3/3) : Les dégâts infligés par Igni réduisent également l'armure. L'ampleur de cette réduction augmente avec le niveau de la compétence. Augmente de 10 % les chances de provoquer une brûlure.

Langue de feu (3/3) : Projette un flux continu de feu qui inflige des dégâts aux ennemis.

Bouclier explosif (3/3) : Lorsque le bouclier Quen se brise, il repousse les ennemis. La force de cette poussée augmente avec le niveau de la compétence.

Bouclier actif (3/3) : Crée un bouclier maintenu. Le maintenir ou s'en servir pour bloquer consomme 100 % de l'endurance. Les dégâts absorbés par le bouclier restaurent la vitalité.

© CD Projekt RED

Quelles sont les meilleures compétences additionnelles à prendre pour bien débuter dans The Witcher 3 Remastered ?

Enfin, en plus des compétences essentielles à un build Combat ou Magie pour bien débuter dans The Witcher 3 Remastered, vous pouvez également prendre des compétences additionnelles aux effets bien pratiques, mais dans des cas plus situationnels, comme suit :