Phantom Blade Zero peut par moments se montrer assez exigeant et pardonne difficilement un mauvais choix de build ou des erreurs. Pour mieuxs'en sortir dans les duels les plus corsés du jeu, votre équipement compte autant que votre maîtrise des mécaniques du jeu. Les accessoires en sont la pièce maîtresse : bien choisis, ils transforment un combat laborieux en démonstration de kung-fu. Voici donc un guide dédié aux meilleurs accessoires du jeu pour vous aider à progresser dans l'aventure de Soul. Attention toutefois, cela risque de SPOILER certains éléments du jeu. N'allez donc pas plus loin si vous souhaitez tout découvrir par vous-mêmes.

À quoi servent les accessoires dans Phantom Blade Zero ?

Les accessoires de Phantom Blade Zero sont des bonus passifs qui viennent compléter vos armes et vos armes spirituelles. Pour résumer, ils ne changent pas votre moveset, mais ils en décuplent l’efficacité : fenêtres de parade plus larges, ressources qui se rechargent plus vite ou dégâts supplémentaires dans des situations précises.

Ils se répartissent en 3 catégories, à choisir selon votre façon de jouer :

Offensifs : ils augmentent vos dégâts, que ce soit après une parade, pendant vos combos Sha-Chi ou avec un type d’arme donné ;

: ils augmentent vos dégâts, que ce soit après une parade, pendant vos combos Sha-Chi ou avec un type d’arme donné ; Défensifs : ils renforcent votre résistance pour encaisser davantage pendant les échanges ;

: ils renforcent votre résistance pour encaisser davantage pendant les échanges ; Soutien : ils améliorent vos mécaniques de base, comme le timing des parades ou la régénération du Sha-Chi, et profitent donc à tous les builds de Phantom Blade Zero.

Quels sont les meilleurs accessoires de Phantom Blade Zero ?

On peut lister une dizaine d'accessoires de Phantom Blade Zero qui sortent vraiment du lot, comme suit :

1 : Talisman de Reflèxe

2 : Anneau de Pouce sans Nom

3 : Accessoires de Mains Agiles (Pendentif, Puissance et Paire)

4 : Vaisseau Brisé

5 : Talisman de la Mère

6 : Pendentif de Lingran

7 : Talisman de Résonance

8 : Pendentif des Poissons Jumeaux

Talisman de Reflexe : le meilleur accessoire de tout le jeu

Le Talisman de Reflexe est incontestablement le meilleur accessoire de Phantom Blade Zero car offre une plus grande marge de manœuvre pour réussir des parades et des esquives parfaites, ce qui en fait un accessoire de premier ordre en toute circonstance. Avec un peu d'expérience, cet accessoire permet de surmonter très facilement les boss les plus redoutables et de faire en sorte que les ennemis ordinaires ne représentent plus qu'une simple formalité tout au long de votre périple. Cerise sur le gâteau : on le trouve dans la première région du jeu, plus précisément dans le four de la Tour Sha-Chi.

L'Anneau de Pouce sans Nom : l'un des accessoires les plus puissants de Phantom Blade Zero

L'Anneau de Pouce sans Nom est l'un des accessoires les plus puissants de Phantom Blade Zero, car il augmente la vitesse à laquelle vous accumulez l'Essence Sha-Chi. Cela vous permet de disposer plus rapidement de votre attaque spéciale, ce qui s'avère extrêmement utile lors des combats contre les boss. Vous le trouverez dans un coffre du Campement du Mandat, près de la route du Terrain d'Entraînement.

Les Accessoires de Mains Agiles : un set d'accessoires offensifs très efficaces

On termine la présentation des meilleurs accessoires de Phantom Blade Zero non pas par un, mais trois accessoires de Mains Agiles. Il s'agit d'un lot complet offensif qui augment les dégâts de chaque type d'arme. En fonction de vos armes de prédilection, il est donc très appréciable de porter un ou deux accessoires de la collection. Pour les obtenir, il faut les acheter auprès de Zhang aux Mains Agiles.