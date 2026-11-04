Avec son kung-fu punk nerveux et ses combats ultra-chorégraphiés, Phantom Blade Zero peut parfois surprendre pa sa difficulté acérée. Et dans un action-RPG où chaque parade et esquive peut compter, le choix d'une bonne arme peut radicalement changer le déroulement d'un affrontement. Lames simples, armes à deux mains, paires de lames ou encore arc : l'arsenal de Soul est vaste. Voici donc notre liste des meilleures armes du jeu. Naturellement, nous risquons pour en parler de SPOILER divers éléments du jeu. N'allez donc pas plus loin si vous voulez découvrir par vous-mêmes.

Quelle est la tier liste des armes de Phantom Blade Zero ?

Pour établir ce classement, nous avons pris en compte les dégâts de base, la capacité à briser la garde, les effets de statut (saignement, paralysie, gel, corrosion), l'efficacité des attaques spéciales et la facilité de prise en main. Attention toutefois, la plupart des armes de rang S ne se débloquent qu'en milieu ou en fin de partie, voire après la vraie fin pour l'une d'entre elles. Voici donc sans plus attendre la tier list des meilleures armes de Phantom Blade Zero :

S : Rouge infernal, Lames Sans Ombre, Épées-tempête de Baishan, Aureate, Ombre blanche

: Rouge infernal, Lames Sans Ombre, Épées-tempête de Baishan, Aureate, Ombre blanche A : Scie à os, Scies démoniaques, Chaos glacial, Lame ébréchée, Lame guerrière du hors-la-loi, Crochets d'adieu, Serpent Blanc et Vipère Écarlate, Épée du Loriot sauvage

: Scie à os, Scies démoniaques, Chaos glacial, Lame ébréchée, Lame guerrière du hors-la-loi, Crochets d'adieu, Serpent Blanc et Vipère Écarlate, Épée du Loriot sauvage B : Lame spirituelle écarlate, Juggernaut, Lame Ardente, Sanguine, Double Sanguine, Lame Brisée du Fanatique

: Lame spirituelle écarlate, Juggernaut, Lame Ardente, Sanguine, Double Sanguine, Lame Brisée du Fanatique C : Lame Croissant, Sanguine allongée, Épée du Serpent Doux, Éventail de la Dame, Épée de Bronze de Tianxuan, Sanguine de bois

Quelles sont les meilleures armes de rang S dans Phantom Blade Zero ?

Rouge infernal (une main)

C'est tout simplement la meilleure arme de Phantom Blade Zero. Forme ultime de l'arme fétiche de Soul, le Rouge infernal combine des dégâts élevés et une vitesse d'attaque redoutable, avec un moveset simple à maîtriser. Il peut en plus s'octroyer gratuitement un bonus de dégâts, tandis que son attaque spéciale balaie les ennemis autour de vous. Cerise sur le gâteau, l'effet Éveil de la lignée vous offre une seconde chance : en cas de coup fatal, vous récupérez la moitié de vos PV, qui diminuent ensuite progressivement, le temps de vous soigner. Bref, une arme aussi sûre que puissante, mais qui se mérite.

Où la trouver : faire évoluer la Sanguine, l'arme de départ, par la Forge de l'âme

: faire évoluer la Sanguine, l'arme de départ, par la Forge de l'âme Conditions : vaincre Mo Yuan dans tous les Long Pillars pour obtenir le masque Bastion of Mo

Lames Sans Ombre (lames doubles)

Ce sont les meilleures lames doubles de Phantom Blade Zero, et celle qui inflige le plus de dégâts bruts. Sa compétence Forme d'Ombre invoque en effet un Double, un clone qui reprend l'intégralité de l'Attaque et du Brise-garde de Soul. Autrement dit, vous doublez purement et simplement vos dégâts. Ses combos enchaînent sans accroc attaques classiques et attaques Sha-Chi. Attention cependant, les nombreuses variantes de combos demandent un vrai temps d'apprentissage et vous engagent fortement dans chaque séquence.

Où la trouver : fin de partie via la forge des âmes de Myst

Épées-tempête de Baishan (lames doubles)

C'est l'arme qui vous portera du milieu de partie jusqu'au dénouement de Phantom Blade Zero. Les Épées-tempête de Baishan ajoutent des dégâts de Foudre aux dégâts physiques de leurs entailles et de leurs attaques de Vent. Mieux encore, elles infligent la Paralysie, qui augmente les dégâts de vos attaques Sha-Chi. Dès l'arrivée au lac Meigu, ce sont les armes les plus fortes à votre disposition. Gare toutefois à ne pas abuser des attaques Sha-Chi, qui vous laissent exposé aux contre-attaques.

Où la trouver : milieu de partie (à partir du lac Meigu)

Aureate (une main)

L'Aureate est l'arme de Zhuo Shang, et c'est la dernière récompense que vous offre Phantom Blade Zero. Ce qui la place au rang S, c'est sa capacité à invoquer des épées qui attaquent vos ennemis à votre place, à la manière de son ancien propriétaire. Elle mêle ainsi parfaitement jeu offensif et défensif face aux boss, inflige la Paralysie, brise les boucliers et sème des dégâts de zone. Son seul défaut ? Elle n'arrive vraiment qu'au bout de l'aventure.

Où la trouver : terminer le jeu avec la vraie fin

Ombre blanche (deux mains)

C'est l'arme de choix pour les builds axés sur le froid dans Phantom Blade Zero. Plutôt rapide pour une arme à deux mains, l'Ombre blanche peut annuler ses animations grâce à sa compétence Frost Strike, infliger le Gel instantanément et frapper fort. Son véritable atout, c'est l'effet Frisson (Chill) qui passe même à travers la garde adverse et ralentit nettement les attaques ennemies : de quoi glisser plusieurs coups pendant que votre cible reste figée dans son animation. Son Power Surge compte aussi parmi les meilleurs du jeu, aussi efficace contre les groupes que contre les boss. Elle reste en revanche assez unidimensionnelle.

Où la trouver : Secrets au Cœur du Lac (quête principale optionnelle) - vaincre le boss final de la zone

Quelles sont les autres armes de Phantom Blade Zero et leurs rangs dans la tier list ?

Les autres Armes à une main de Phantom Blade Zero

A : Lame ébréchée, Chaos Glacial, Épée du Loriot Sauvage, Lame guerrière du Hors-la-Loi

B : Lame spirituelle écarlate, Lame Ardente, Sanguine, Lame Brisée du Fanatique

C : Sanguine Longue, Sanguine de Bois, Épée de Bronze de Tianxuan

Armes à deux mains

A : Scie à os

B : Juggernaut

Lames doubles