Outre un usage évident pour des combats dantesques, Phantom Blade Zero revêt également quelque part un aspect Metroidvania par l'entremise de certaines armes dites spectrales, qui permettent d'effectuer non seulement des attaques redoutables, mais avec une ressource limitée, mais servent également durant l'exploration afin d'accéder à certains éléments bloqués, cachés, ou de récupérer des objets autrement inatteignables. On vous détaille ci-dessous comment toutes les obtenir afin de profiter pleinement de l'aventure en compagnie de Soul.

Vous obtenez la Hache Redoutable dès la première région de Phantom Blade Zero, après avoir vaincu le Maître des haches Peng Meng. Cette hache lourde est très efficace pour briser les boucliers ennemis. Hors combat, elle permet de trancher des chaînes en fer. Sans elle, certains passages dans les premières zones restent inaccessibles.

Comment débloquer l'Arc ?

Pour obtenir l’Arc dans Phantom Blade Zero, commencez par récupérer l’arc à corde brisée dans le camp des archers. Adressez-vous ensuite au vieil archer pensif, près de la cloche de l’avant-poste. Il se chargera alors de le réparer pour vous. L’Arc permet durant l'exploration de tirer à distance et de faire tomber certains objets suspendus. À noter qu'il s’agit de la seule arme spectrale que vous pouvez manquer. La quête échoue si vous vainquez le boss principal de la Forêt pourpre avant d’avoir remis l’arc.

Comment débloquer les Faucilles Enchaînées du Chasseur dans Phantom Blade Zero ?

Les Faucilles Enchaînées du Chasseur sont la récompense obtenue après avoir vaincu Hunt, le boss final de la première région de Phantom Blade Zero. Elles permettent d’attaquer à moyenne ou longue distance. Durant l'exploration, elles servent également de grappin pour s’accrocher à des points d’ancrage éloignés et atteindre des zones autrement inaccessibles.

Comment débloquer les Gantelets de Fer ?

Les Gantelets de fer sont également une récompense après avoir vaincu Main de Pierre dans Phantom Blade Zero. Chaque coup porté avec ces gantelets génère de la « Concentration du Poing » (Fist Focus), ce qui augmente les dégâts de votre arme principale pendant 8 secondes. Ils sont par ailleurs très efficaces pour briser les boucliers et les armures en pierre, ainsi que certains obstacles de pierre durant l'exploration.

Comment débloquer le Bastion dans Phantom Blade Zero ?

Vous obtenez le Bastion au cours de l'histoire de Phantom Blade Zero, après avoir vaincu Zhou Bi, le Gardien de la porte. Ce bouclier absorbe les dégâts et libère une onde de choc. En dehors des combats, il permet de bloquer les carreaux tirés par des pièges à arbalètes.

Comment débloquer le Déluge de You Loong ?

Le Déluge de You Loong est la récompense que vous obtenez en vainquant son boss éponyme dans Phantom Blade Zero, le chef de l’équipage de Blackwater. Vous trouverez ce boss en haut des escaliers, près de la salle de la Danse du Lion. Cette arme spectrale inflige l’état « Trempé » aux ennemis et, hors combat, permet d’éteindre les ronces en feu.

Comment débloquer la Crinière Flamboyante dans Phantom Blade Zero ?

Pour obtenir la Crinière Flamboyante dans Phantom Blade Zero, franchissez la porte située près de la cloche du pavillon Jingyang et adressez-vous à Lei Dang. Remettez-lui la Crinière. Il la réparera alors pour en faire une arme spectrale fonctionnelle. La Crinière crache du feu, s'avère utile face à des groupes d'ennemis et permet durant l'exploration de brûler les ronces humides qui entravent votre progression.

Comment débloquer la Citrouille Dorée ?

La Citrouille Dorée est votre récompense pour avoir vaincu Wan Jun, le Marteau de cuivre dans Phantom Blade Zero. Ce marteau est très efficace pour briser les boucliers et, en dehors des combats, il permet de fracasser des planches de bois qui dissimulent des passages.

Comment débloquer la Pipa Illusoire dans Phantom Blade Zero ?

Pour obtenir le Pipa illusoire, rassemblez ses trois morceaux que sont :

Les cordes en vainquant Dusk au Village de Lu

La plaque arrière en vainquant Yun Qiansui au lac Meigu sud

Le dernier composant en vainquant le boss final du Campement du Mandat

Une fois les trois morceaux collectés, remettez-les à Myst, à la taverne de Myst pour la réparer. L’instrument sera alors restauré et vous pourrez l’utiliser pour dissiper la barrière située au nord-est du lac Meigu, ouvrant ainsi l’accès à de nouvelles zones afin de poursuivre l'histoire de Phantom Blade Zero.