Vous avez terminé l’histoire de Marvel’s Wolverine et souhaitez découvrir comment débloquer la fin secrète ? On vous explique la marche à suivre dans notre guide.

Après Marvel’s Spider-Man 2 en 2023, Marvel’s Wolverine marque le retour d’Insomniac Games avec un nouveau blockbuster disponible en exclusivité sur PS5. Un titre qui, comme son nom l’indique, s’intéresse cette fois-ci au personnage de James Logan Howlett, aka Wolverine dans le monde des super-héros. Et dans la pure tradition des œuvres Marvel, le studio n’a pas manqué d’inclure dans le jeu une scène cachée, qui fait office d’épilogue à l’histoire du personnage une fois la campagne terminée. Voici comment la débloquer.

C’est en effet une habitude que l’on retrouve dans beaucoup de productions Marvel, le générique de fin débouche généralement sur la diffusion d’une ou plusieurs scènes bonus, qui permettent aux studios de teaser ce qui va arriver ensuite. Et si Marvel’s Wolverine n’a pas échappé à cette tendance, il est même allé encore plus loin en offrant l’opportunité aux joueurs de découvrir un épilogue secret, auquel il n’est possible d’accéder que d’une seule façon : en trouvant et en complétant toutes les Portes cauchemardesques du jeu (voir notre guide dédié).

Au nombre de 14, celles-ci font office de défis secondaires et vous demanderont de relever un certain nombre d’objectifs pour être complétées. Cela pourra aller de différents défis de combat à des courses de vitesse qui, en plus de vous octroyer jusqu’à 4 points d’adaptation en fonction de vos résultats, vous permettront aussi et surtout de débloquer des souvenirs liés au passé de Logan. Et une fois l’aventure terminée, si vous avez trouvé les 14 Portes cauchemardesques, un 15ème défi intitulé « Le Meilleur » fait alors son apparition dans la cabane de Wolverine.

Complétez-le, retournez dans la cabane, et interagissez de nouveau avec la sculpture en question pour accéder au souvenir de Logan, qui donnera lieu à une nouvelle séquence de gameplay offrant plus de contexte aux derniers dialogues présentés dans la cinématique finale de Marvel’s Wolverine. Évidemment, nous n’en dirons alors pas plus à ce sujet pour vous laisser tout le plaisir de la découverte. Notez qu’il ne semble pas être nécessaire d’obtenir le score Adamantium dans tous les défis pour accéder à la fin secrète du jeu.