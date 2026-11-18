GTA 6 est gigantesque. Voici la liste complète des défis à relever pour le 100 %. Il y en a pour des centaines d’heures sans forcer, mais vous pouvez prendre de l’avance dès maintenant.

GTA 6 va vous aspirer des dizaines d’heures de jeu au minimum, ne serait-ce que pour voir le générique de fin. Mais pour beaucoup de joueurs, la fin de l’histoire de Jason & Lucia ne sera que le début d’une nouvelle aventure : la quête du 100 %. Et ce ne sera clairement pas une mince affaire, il faudra y passer des dizaines, voire une centaine d’heures supplémentaires sans forcer. Voici donc tout ce qu’il faut faire.

La liste complète de tous les défis pour le 100% de GTA 6

Le menu de progression du 100 % est bloqué tant que vous n’avez pas terminé l’histoire de Jason & Lucia. Cependant, rien ne vous empêche de déjà commencer à faire quelques petites choses durant votre périple pour vous faciliter la vie. Sachez qu’une fois le jeu terminé, vous pourrez explorer librement Leonida et quelques bonus supplémentaires ne se déverrouilleront qu’à ce moment-là.

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Histoire et tâches

Progression dans l’histoire à 100 % : s’obtient naturellement en terminant GTA 6

: s’obtient naturellement en terminant GTA 6 100 Tâches facultatives terminées : ce sont les missions secondaires à faire et certaines sont cachées

: ce sont les missions secondaires à faire et certaines sont cachées 39 Opérations de gang terminées : au total, vous devez démanteler 39 opérations de gang.

: au total, vous devez démanteler 39 opérations de gang. 22 braquages de banque terminés entièrement : ça veut dire vider les caisses, le coffre et la chambre forte lorsqu’il y en a une, il ne doit plus y avoir d’argent ou d’objet de valeur.

: ça veut dire vider les caisses, le coffre et la chambre forte lorsqu’il y en a une, il ne doit plus y avoir d’argent ou d’objet de valeur. 8 Chambres fortes forcées : il faut braquer les banques d’une manière spécifique pour atteindre la chambre forte

: il faut braquer les banques d’une manière spécifique pour atteindre la chambre forte 7 braquages de bureaux de prêt terminés entièrement : il faut piller la boutique et l’arrière-boutique entièrement.

: il faut piller la boutique et l’arrière-boutique entièrement. 34 vols par effraction terminés entièrement : il faut voler tout ce qui peut l’être dans les bijouteries par exemple.

: il faut voler tout ce qui peut l’être dans les bijouteries par exemple. 50 braquages terminés entièrement : c'est la base de GTA 6, dévalisez les supérettes ou les prêteurs sur gage entièrement, de la caisse au coffre-fort, rien ne doit rester

: c'est la base de GTA 6, dévalisez les supérettes ou les prêteurs sur gage entièrement, de la caisse au coffre-fort, rien ne doit rester 100 000 $ de drogues vendus : volez la marchandise et vendez-la au receleur qui paie le plus

: volez la marchandise et vendez-la au receleur qui paie le plus 100 000 $ de bijoux vendus : volez la marchandise et vendez-la au receleur qui paie le plus

: volez la marchandise et vendez-la au receleur qui paie le plus 250 000 $ de billets marqués vendus : volez la marchandise et vendez-la au receleur qui paie le plus

: volez la marchandise et vendez-la au receleur qui paie le plus 200 000 $ de véhicules vendus : volez les voitures et revendez-les à vos receleurs.

Défis d'exploration et les activités à faire pour le 100% de GTA 6

5 séries de Kenton terminées : faites tous les objectifs donnés par Kenton, notez qu’il disparaîtra à la fin du chapitre 2 et ne reviendra que plus tard dans le jeu.

: faites tous les objectifs donnés par Kenton, notez qu’il disparaîtra à la fin du chapitre 2 et ne reviendra que plus tard dans le jeu. 15 séries de cartes à collectionner trouvées : au total, il y a 18 collections et entre 18 et 36 cartes par collection.

: au total, il y a 18 collections et entre 18 et 36 cartes par collection. 100 emplacements de scans WAiNK découverts : ce sont des lieux et centres d’intérêt uniques disséminés partout dans Leonida

: ce sont des lieux et centres d’intérêt uniques disséminés partout dans Leonida 33 Découvertes sous-marines : plongez pour découvrir des épaves, des trésors et des lieux uniques des fonds marins de GTA 6.

: plongez pour découvrir des épaves, des trésors et des lieux uniques des fonds marins de GTA 6. 30 magazines, BD et livres trouvés : feuilletez tous les bouquins que vous trouverez, il en existe des dizaines un peu partout dans Leonida

: feuilletez tous les bouquins que vous trouverez, il en existe des dizaines un peu partout dans Leonida 15 lieux de méditation terminés : il faut non seulement les trouver, mais aussi faire chaque mini-jeu associé.

: il faut non seulement les trouver, mais aussi faire chaque mini-jeu associé. 100 Flamants de Blanche détruits : ce sont de petits oiseaux à trouver un peu partout dans Leonida.

: ce sont de petits oiseaux à trouver un peu partout dans Leonida. 2 Playlists uniques terminées

70 styles découverts : tatouages, coiffures et autres peuvent être découverts en scannant des livres ou des publicités dans GTA 6.

: tatouages, coiffures et autres peuvent être découverts en scannant des livres ou des publicités dans GTA 6. 30 courses uniques remportées : participez et gagnez toutes sortes de courses à Leonida

: participez et gagnez toutes sortes de courses à Leonida 10 Défis de courses - médailles d’or

- médailles d’or 42 médailles d’or aux stands de tir : il faut réussir tous les défis des stands de tir de GTA 6

: il faut réussir tous les défis des stands de tir de GTA 6 4 jeux vidéo joués : il suffit de lancer les 4 jeux vidéo intégrés à GTA 6, certains sur la console, d’autres sur les bornes d’arcade

: il suffit de lancer les 4 jeux vidéo intégrés à GTA 6, certains sur la console, d’autres sur les bornes d’arcade 5 adversaires battus au billard : trouvez les 5 joueurs de billard et affrontez-les

: trouvez les 5 joueurs de billard et affrontez-les 2 parcours de mini-golf utilisés : jouez au mini-golf seul ou en couple, il n’est pas nécessaire de gagner

: jouez au mini-golf seul ou en couple, il n’est pas nécessaire de gagner 90 paniers de basket : trouvez les paniers de basket et réussissez au moins un tir à chaque fois

: trouvez les paniers de basket et réussissez au moins un tir à chaque fois 42 courses de drones réussies : ce sont des contre-la-montre disséminés partout dans Leonida, gagnez-les

: ce sont des contre-la-montre disséminés partout dans Leonida, gagnez-les 300 cascades réussies : ce sont des sauts éparpillés partout sur la carte de GTA 6, trouvez-les et réussissez-les

: ce sont des sauts éparpillés partout sur la carte de GTA 6, trouvez-les et réussissez-les 70 défis réussis : il faut réussir l’intégralité des défis, ils sont tous listés dans les menus et certains sont compliqués

: il faut réussir l’intégralité des défis, ils sont tous listés dans les menus et certains sont compliqués 15 listes de chasse terminées : Bret vous donnera des listes de cibles à traquer, chassez-les toutes

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