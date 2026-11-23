Quelles sont les nouvelles recettes de Disney Dreamlight Valley The Keepsake Sea ? Comment les préparer ? Voici toutes les recettes du DLC.
Avec The Keepsake Sea, sorti le 18 novembre 2026, Disney Dreamlight Valley ouvre de nouveaux horizons. Sous l’océan, sur la mer, l’extension offre de nouvelles possibilités d’exploration dans de nouveaux biomes, qui s’accompagnent forcément de nouveaux ingrédients. Mini-kraken, taro du crépuscule, courge de sirène, les saveurs de la Vallée viennent s’enrichir avec pas moins de 37 nouvelles recettes. Certaines valent clairement la peine d’être préparées, ne serait-ce que pour recharger son énergie après une longue session d’exploration en tant que sirène, ou pour remplir votre bourse en les revendant, comme un vrai pirate.
Pour vous aider à vous y retrouver, nous vous avons donc compilé les 37 nouvelles recettes de Disney Dreamlight Valley The Keepsake Sea par nombre d’étoiles. Pour rappel, ce nombre correspond au nombre d’ingrédients nécessaires pour préparer la recette. Nous vous avons également compilé l’énergie qu’elles apportent et leur prix de vente, sachant que ce sont des valeurs minimales, qui augmentent selon les ingrédients choisis pour les éléments « au choix ». Voici donc les 37 nouvelles recettes de Disney Dreamlight Valley The Keepsake Sea.
Toutes les recettes 1 étoile de Disney Dreamlight Valley The Keepsake Sea
- Tartare de poisson-licorne (hors-d’œuvre) : 1 poisson-licorne
- +290 énergie, 72 pièces à la revente
- Thé à l'hibiscus lumineux (hors-d’œuvre) : 1 hibiscus lumineux
- +106 énergie, 120 pièces à la revente
- Tarte au maïs sucré (dessert) : 1 maïs sucré
- +146 énergie, 174 pièces à la revente
Toutes les recettes 2 étoiles de The Keepsake Sea
- Beignets de taro (hors-d’œuvre) : 1 taro du crépuscule, 1 céréale au choix (sauf riz)
- +221 énergie, 207 pièces à la revente
- Huître confite (hors-d’œuvre) : 1 huître, 1 bonbon gélifié
- +568 énergie, 221 pièces à la revente
- Salade des amoureux (hors-d’œuvre) : 1 avocat de Dreamlight, 1 cœur de palmier sucré
- +202 énergie, 86 pièces à la revente
- Pâtes à l'encre (plat) : 1 mini-kraken, 1 blé
- +2 292 énergie, 1 000 pièces à la revente
- Baies d'érable enrobées de chocolat (dessert) : 1 fève de cacao, 1 baie d'érable
- +1 495 énergie, 98 pièces à la revente
- Biscuits au sucre mignons (dessert) : 1 beurre, 1 paille à poudre acidulée
- +610 énergie, 380 pièces à la revente
- Dumplings à la grenade (dessert) : 1 riz, 1 grenade
- +915 énergie, 131 pièces à la revente
- Litchis farcis (dessert) : 1 litchi, 1 hibiscus lumineux
- +704 énergie, 172 pièces à la revente
- Pain tortue au taro (dessert) : 1 blé, 1 taro du crépuscule
- +221 énergie, 207 pièces à la revente
- Pudding avec glaçage (dessert) : 2 bonbons gélifiés
- +236 énergie, 312 pièces à la revente
Toutes les recettes 3 étoiles de Disney Dreamlight Valley The Keepsake Sea
- Bagna cauda (hors-d’œuvre) : 1 anchois, 1 beurre, 1 épice au choix
- +878 énergie, 322 pièces à la revente
- Biscuits marins (hors-d’œuvre) : 1 anchois, 1 cœur de palmier sucré, 1 riz
- +481 énergie, 169 pièces à la revente
- Ceviche au cœur de palmier sucré (hors-d’œuvre) : 1 cœur de palmier sucré, 1 épice au choix, 1 tomate
- +187 énergie, 100 pièces à la revente
- Crackers de poisson amicaux (hors-d’œuvre) : 1 labre mangue, 1 blé, 1 légume au choix
- +3 181 énergie, 1 600 pièces à la revente
- Huîtres à la courge porte-bonheur (hors-d’œuvre) : 1 huître, 1 courge de sirène, 1 lierre magique
- +761 énergie, 665 pièces à la revente
- Soupe sucrée et consistante (hors-d’œuvre) : 1 crabe igloo, 1 maïs sucré, 1 tomate
- +465 énergie, 289 pièces à la revente
- Riz au curry de labre mangue (plat) : 1 riz, 1 labre mangue, 1 épice au choix
- +3 261 énergie, 1 700 pièces à la revente
- Tarte au kraken (plat) : 1 mini-kraken, 1 blé, 1 litchi
- +3 054 énergie, 1 100 pièces à la revente
- Churros au sirop sucré (dessert) : 1 blé, 1 beurre, 1 bonbon gélifié
- +696 énergie, 436 pièces à la revente
- Madeleines en forme de coquillages (dessert) : 1 grenade, 1 blé, 1 saveur au choix
- +976 énergie, 84 pièces à la revente
- Mochi de baie d'érable (dessert) : 1 lait, 1 canne à sucre, 1 bonbon gélifié, 1 riz, 1 baie d'érable
- +975 énergie, 306 pièces à la revente
- Sandwich à la crème glacée (dessert) : 1 blé, 1 fève de cacao, 1 paille à poudre acidulée
- +975 énergie, 199 pièces à la revente
Toutes les recettes 4 étoiles de The Keepsake Sea
- Prise du Kraken (hors-d’œuvre) : 1 mini-kraken, 1 avocat de Dreamlight, 1 fruit au choix, 1 produit laitier au choix
- +2 702 énergie, 1 200 pièces à la revente
- Crabe glacé sucré (plat) : 1 crabe igloo, 1 méduse, 2 fruits au choix
- +3 263 énergie, 1 500 pièces à la revente
- Hot-dog de bateau pirate (plat) : 1 blé, 1 avocat de Dreamlight, 1 légume au choix, 1 soja
- +347 énergie, 166 pièces à la revente
- Pizza carte au trésor (plat) : 1 anchois, 1 avocat de Dreamlight, 1 tomate, 1 blé
- +522 énergie, 121 pièces à la revente
- Salade de méduse (plat) : 1 méduse, 1 tomate, 1 légume au choix, 1 soja
- +3 088 énergie, 1 600 pièces à la revente
- Salade du temps des courges (plat) : 1 courge de sirène, 1 lierre magique, 1 tomate, 1 légume au choix
- +403 énergie, 682 pièces à la revente
- Cake pops mignons (dessert) : 1 paille à poudre acidulée, 1 lait, 1 beurre, 1 céréale au choix
- +1 367 énergie, 787 pièces à la revente
- Milk-shake de sirène (dessert) : 1 lait, 1 grenade, 1 fruit au choix, 1 saveur au choix
- +1 686 énergie, 446 pièces à la revente
- Pâtisserie violette (dessert) : 1 grenade, 1 taro du crépuscule, 1 céréale au choix, 1 saveur au choix
- +1 183 énergie, 328 pièces à la revente
Toutes les recettes 5 étoiles de Disney Dreamlight Valley The Keepsake Sea
- Gratin courge-mand (plat) : 1 poisson-licorne, 1 courge de sirène, 1 légume au choix, 1 fromage, 1 épice au choix
- +1 122 énergie, 876 pièces à la revente
- Plateau de sushis en forme de navire (plat) : 1 anchois, 1 riz, 1 varech d'anguille électrique, 1 hibiscus lumineux, 1 poisson au choix
- +888 énergie, 338 pièces à la revente
- Cornet de crêpe (dessert) : 1 paille à poudre acidulée, 1 œuf, 1 baie d'érable, 1 céréale au choix, 1 fruit au choix
- +1 680 énergie, 593 pièces à la revente