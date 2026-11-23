Avec The Keepsake Sea, sorti le 18 novembre 2026, Disney Dreamlight Valley ouvre de nouveaux horizons. Sous l’océan, sur la mer, l’extension offre de nouvelles possibilités d’exploration dans de nouveaux biomes, qui s’accompagnent forcément de nouveaux ingrédients. Mini-kraken, taro du crépuscule, courge de sirène, les saveurs de la Vallée viennent s’enrichir avec pas moins de 37 nouvelles recettes. Certaines valent clairement la peine d’être préparées, ne serait-ce que pour recharger son énergie après une longue session d’exploration en tant que sirène, ou pour remplir votre bourse en les revendant, comme un vrai pirate.

Pour vous aider à vous y retrouver, nous vous avons donc compilé les 37 nouvelles recettes de Disney Dreamlight Valley The Keepsake Sea par nombre d’étoiles. Pour rappel, ce nombre correspond au nombre d’ingrédients nécessaires pour préparer la recette. Nous vous avons également compilé l’énergie qu’elles apportent et leur prix de vente, sachant que ce sont des valeurs minimales, qui augmentent selon les ingrédients choisis pour les éléments « au choix ». Voici donc les 37 nouvelles recettes de Disney Dreamlight Valley The Keepsake Sea.

Toutes les recettes 1 étoile de Disney Dreamlight Valley The Keepsake Sea

Tartare de poisson-licorne (hors-d’œuvre) : 1 poisson-licorne +290 énergie, 72 pièces à la revente

(hors-d’œuvre) : 1 poisson-licorne Thé à l'hibiscus lumineux (hors-d’œuvre) : 1 hibiscus lumineux +106 énergie, 120 pièces à la revente

(hors-d’œuvre) : 1 hibiscus lumineux Tarte au maïs sucré (dessert) : 1 maïs sucré +146 énergie, 174 pièces à la revente

(dessert) : 1 maïs sucré

Toutes les recettes 2 étoiles de The Keepsake Sea

Beignets de taro (hors-d’œuvre) : 1 taro du crépuscule, 1 céréale au choix (sauf riz) +221 énergie, 207 pièces à la revente

(hors-d’œuvre) : 1 taro du crépuscule, 1 céréale au choix (sauf riz) Huître confite (hors-d’œuvre) : 1 huître, 1 bonbon gélifié +568 énergie, 221 pièces à la revente

(hors-d’œuvre) : 1 huître, 1 bonbon gélifié Salade des amoureux (hors-d’œuvre) : 1 avocat de Dreamlight, 1 cœur de palmier sucré +202 énergie, 86 pièces à la revente

(hors-d’œuvre) : 1 avocat de Dreamlight, 1 cœur de palmier sucré Pâtes à l'encre (plat) : 1 mini-kraken, 1 blé +2 292 énergie, 1 000 pièces à la revente

(plat) : 1 mini-kraken, 1 blé Baies d'érable enrobées de chocolat (dessert) : 1 fève de cacao, 1 baie d'érable +1 495 énergie, 98 pièces à la revente

(dessert) : 1 fève de cacao, 1 baie d'érable Biscuits au sucre mignons (dessert) : 1 beurre, 1 paille à poudre acidulée +610 énergie, 380 pièces à la revente

(dessert) : 1 beurre, 1 paille à poudre acidulée Dumplings à la grenade (dessert) : 1 riz, 1 grenade +915 énergie, 131 pièces à la revente

(dessert) : 1 riz, 1 grenade Litchis farcis (dessert) : 1 litchi, 1 hibiscus lumineux +704 énergie, 172 pièces à la revente

(dessert) : 1 litchi, 1 hibiscus lumineux Pain tortue au taro (dessert) : 1 blé, 1 taro du crépuscule +221 énergie, 207 pièces à la revente

(dessert) : 1 blé, 1 taro du crépuscule Pudding avec glaçage (dessert) : 2 bonbons gélifiés +236 énergie, 312 pièces à la revente

(dessert) : 2 bonbons gélifiés

Toutes les recettes 3 étoiles de Disney Dreamlight Valley The Keepsake Sea

Bagna cauda (hors-d’œuvre) : 1 anchois, 1 beurre, 1 épice au choix +878 énergie, 322 pièces à la revente

(hors-d’œuvre) : 1 anchois, 1 beurre, 1 épice au choix Biscuits marins (hors-d’œuvre) : 1 anchois, 1 cœur de palmier sucré, 1 riz +481 énergie, 169 pièces à la revente

(hors-d’œuvre) : 1 anchois, 1 cœur de palmier sucré, 1 riz Ceviche au cœur de palmier sucré (hors-d’œuvre) : 1 cœur de palmier sucré, 1 épice au choix, 1 tomate +187 énergie, 100 pièces à la revente

(hors-d’œuvre) : 1 cœur de palmier sucré, 1 épice au choix, 1 tomate Crackers de poisson amicaux (hors-d’œuvre) : 1 labre mangue, 1 blé, 1 légume au choix +3 181 énergie, 1 600 pièces à la revente

(hors-d’œuvre) : 1 labre mangue, 1 blé, 1 légume au choix Huîtres à la courge porte-bonheur (hors-d’œuvre) : 1 huître, 1 courge de sirène, 1 lierre magique +761 énergie, 665 pièces à la revente

(hors-d’œuvre) : 1 huître, 1 courge de sirène, 1 lierre magique Soupe sucrée et consistante (hors-d’œuvre) : 1 crabe igloo, 1 maïs sucré, 1 tomate +465 énergie, 289 pièces à la revente

(hors-d’œuvre) : 1 crabe igloo, 1 maïs sucré, 1 tomate Riz au curry de labre mangue (plat) : 1 riz, 1 labre mangue, 1 épice au choix +3 261 énergie, 1 700 pièces à la revente

(plat) : 1 riz, 1 labre mangue, 1 épice au choix Tarte au kraken (plat) : 1 mini-kraken, 1 blé, 1 litchi +3 054 énergie, 1 100 pièces à la revente

(plat) : 1 mini-kraken, 1 blé, 1 litchi Churros au sirop sucré (dessert) : 1 blé, 1 beurre, 1 bonbon gélifié +696 énergie, 436 pièces à la revente

(dessert) : 1 blé, 1 beurre, 1 bonbon gélifié Madeleines en forme de coquillages (dessert) : 1 grenade, 1 blé, 1 saveur au choix +976 énergie, 84 pièces à la revente

(dessert) : 1 grenade, 1 blé, 1 saveur au choix Mochi de baie d'érable (dessert) : 1 lait, 1 canne à sucre, 1 bonbon gélifié, 1 riz, 1 baie d'érable +975 énergie, 306 pièces à la revente

(dessert) : 1 lait, 1 canne à sucre, 1 bonbon gélifié, 1 riz, 1 baie d'érable Sandwich à la crème glacée (dessert) : 1 blé, 1 fève de cacao, 1 paille à poudre acidulée +975 énergie, 199 pièces à la revente

(dessert) : 1 blé, 1 fève de cacao, 1 paille à poudre acidulée

Toutes les recettes 4 étoiles de The Keepsake Sea

Prise du Kraken (hors-d’œuvre) : 1 mini-kraken, 1 avocat de Dreamlight, 1 fruit au choix, 1 produit laitier au choix +2 702 énergie, 1 200 pièces à la revente

(hors-d’œuvre) : 1 mini-kraken, 1 avocat de Dreamlight, 1 fruit au choix, 1 produit laitier au choix Crabe glacé sucré (plat) : 1 crabe igloo, 1 méduse, 2 fruits au choix +3 263 énergie, 1 500 pièces à la revente

(plat) : 1 crabe igloo, 1 méduse, 2 fruits au choix Hot-dog de bateau pirate (plat) : 1 blé, 1 avocat de Dreamlight, 1 légume au choix, 1 soja +347 énergie, 166 pièces à la revente

(plat) : 1 blé, 1 avocat de Dreamlight, 1 légume au choix, 1 soja Pizza carte au trésor (plat) : 1 anchois, 1 avocat de Dreamlight, 1 tomate, 1 blé +522 énergie, 121 pièces à la revente

(plat) : 1 anchois, 1 avocat de Dreamlight, 1 tomate, 1 blé Salade de méduse (plat) : 1 méduse, 1 tomate, 1 légume au choix, 1 soja +3 088 énergie, 1 600 pièces à la revente

(plat) : 1 méduse, 1 tomate, 1 légume au choix, 1 soja Salade du temps des courges (plat) : 1 courge de sirène, 1 lierre magique, 1 tomate, 1 légume au choix +403 énergie, 682 pièces à la revente

(plat) : 1 courge de sirène, 1 lierre magique, 1 tomate, 1 légume au choix Cake pops mignons (dessert) : 1 paille à poudre acidulée, 1 lait, 1 beurre, 1 céréale au choix +1 367 énergie, 787 pièces à la revente

(dessert) : 1 paille à poudre acidulée, 1 lait, 1 beurre, 1 céréale au choix Milk-shake de sirène (dessert) : 1 lait, 1 grenade, 1 fruit au choix, 1 saveur au choix +1 686 énergie, 446 pièces à la revente

(dessert) : 1 lait, 1 grenade, 1 fruit au choix, 1 saveur au choix Pâtisserie violette (dessert) : 1 grenade, 1 taro du crépuscule, 1 céréale au choix, 1 saveur au choix +1 183 énergie, 328 pièces à la revente

(dessert) : 1 grenade, 1 taro du crépuscule, 1 céréale au choix, 1 saveur au choix

Toutes les recettes 5 étoiles de Disney Dreamlight Valley The Keepsake Sea