Tous les poissons de septembre d'Animal Crossing New Horizons sont à retrouver dans notre liste complète, avec la localisation et les horaires d'apparition de chacun selon votre hémisphère.

Sortez votre canne à pêche, on part avec vous à la recherche des poissons de septembre dans notre guide Animal Crossing New Horizons. Que vous jouiez sur Nintendo Switch ou Nintendo Switch 2, depuis l'hémisphère nord ou l'hémisphère sud, nous avons pour vous la liste complète des spécimens. Vous ne pourrez pas les manquer.

Le guide des poissons de septembre dans Animal Crossing New Horizons depuis l’hémisphère nord

L'hémisphère nord n'a pas dit son dernier en ce qui concerne la pêche. Bien que les différents points d'eau voit doucement leur population redescendre, notre guide des poissons de septembre dans Animal Crossing New Horizons montre bien qu'il y a encore matière à frayer. De très beaux spécimens vous attendent sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2, ne les manquez pas.

Tous les poissons de rivière en septembre dans Animal Crossing New Horizons

Nous vous le disions à l'instant, l'hémisphère nord grouille encore de gros poissons dans Animal Crossing New Horizons. Si vous arpentez les rivières avec votre canne à pêche, vous pourriez bien tomber sur des spécimens qui pourraient vous rapporter gros. L'arapaïma et l'arowana typiquement, dont c'est le dernier mois d'apparition avant l'année prochaine, vous rapporteront 10 000 clochettes à la revente.

Poissons de rivière Heure d’apparition Rareté Prix de vente Arapaïma 16h à 9h du matin Très rare 10 000 clochettes Arowana 16h à 9h du matin Très rare 10 000 clochettes Ayu Toute la journée Rare 900 clochettes Bar* Toute la journée Commun 400 clochettes Bichir 21h à 4h du matin Rare 4 000 clochettes Brochet Toute la journée Rare 1 800 clochettes Carassin* Toute la journée Commun 160 clochettes Chevaine* 9h à 16h Commun 200 clochettes Combattant 9h à 16h Rare 2 500 clochettes Crabe chinois 16h à 9h du matin Rare 2 000 clochettes Crapet* 9h à 16h Commun 180 clochettes Dorado 4h du matin à 21h Très rare 15 000 clochettes Esturgeon Toute la journée, à l’embouchure des rivières Très rare 10 000 clochettes Gobie d'eau douce* 16h à 9h du matin Rare 400 clochettes Guppy 9h à 16h Rare 1 300 clochettes Néon bleu 9h à 16h Commun 500 clochettes Omble 16h à 9h du matin, depuis une falaise Commun 3 800 clochettes Piranha 9h à 16h, puis 21h - 4h Rare 2 500 clochettes Poisson-ange 16h à 9h du matin Rare 3 000 clochettes Poisson arc-en-ciel 9h à 16h Rare 800 clochettes Poisson docteur 9h à 16h Rare 1 500 clochettes Saumon Toute la journée, aux embouchures de rivière Commun 700 clochettes Saumon masou 16h à 9h du matin, depuis une falaise Commun 1 000 clochettes Saumon roi Toute la journée, aux embouchures de rivière Rare 1 800 clochettes Tilapia Toute la journée Commun 800 clochettes Tortue serpentine 21h à 4h du matin Rare 5 000 clochettes Tortue trionyx 16h à 9h Rare 3 750 clochettes Vandoise* 16h à 9h du matin Commun 240 clochettes *poissons qui apparaissent toute l’année.

Les poissons d’étang à pêcher en septembre sur Nintendo Switch 1 et Switch 2

Comme toujours, les étangs sont les moins garnis quand il s'agit de la population aquatique sur votre île. Cela dit, il y a tout de même presque une dizaine de poissons en septembre qui y frétillent dans Animal Crossing New Horizons. On y trouve en plus des spécimens plutôt rares qui peuvent, là aussi, valoir leur pesant de clochettes. À moins que, parmi eux, se trouvent des espèces qui manquent encore à votre musée. Alors, foncez !

Poissons d’étang Heure d’apparition Rareté Prix de vente Carpe* Toute la journée Commun 300 clochettes Carpe Koï* 16h à 9h du matin Rare 4 000 clochettes Cyprin doré* 9h à 16h Très rare 1 300 clochettes Écrevisse Toute la journée Commun 200 clochettes Fondule barré Toute la journée Commun 300 clochettes Gar 16h à 9h du matin Rare 6 000 clochettes Poisson rouge* Toute la journée Très rare 1 300 clochettes Ranchu* 9h à 16h Très rare 4 500 clochettes Silure 16h à 9h du matin Commun 800 clochettes Tête-de-serpent 9h à 16h Rare 5 500 clochettes *poissons qui apparaissent toute l’année.

Le guide des poissons de septembre à pêcher en mer

L'océan est plein de promesses dans Animal Crossing New Horizons. En septembre, plusieurs poissons rares, voire très rares, vont quitter les eaux de l'hémisphère nord. C'est donc l'occasion ou jamais de les ajouter à votre collection si ce n'est pas encore le cas. Guettez notamment les ailerons à la surface, car les requins ne nageront plus très longtemps dans le coin.

Poissons d’eau de mer Heure d’apparition Rareté Prix de vente Anchois* 4h du matin à 21h Rare 200 clochettes Bar commun* Toute la journée Commun 400 clochettes Carangue à grosse tête Toute la journée depuis un ponton Rare 4 500 clochettes Cardeau* Toute la journée Rare 800 clochettes Chinchard* Toute la journée Commun 150 clochettes Cœlacanthe* Toute la journée par temps de pluie ou avec appâts Très rare 15 000 clochettes Coryphène Toute la journée depuis un ponton Très rare 6 000 clochettes Grand Requin blanc 16h à 9h du matin Très rare 15 000 clochettes Hippocampe Toute la journée Commun 1 100 clochettes Lune de mer 4h du matin à 21h Très rare 4 000 clochettes Macropinna* 21h à 4h du matin Très rare 15 000 clochettes Marlin bleu Toute la journée depuis un ponton Très rare 10 000 clochettes Murène Toute la journée Rare 2 000 clochettes Murène Ruban bleu Toute la journée Rare 600 clochettes Poisson chirurgien Toute la journée Commun 1 000 clochettes Poisson-clown Toute la journée Commun 650 clochettes Poisson-papillon Toute la journée Rare 1 000 clochettes Poisson-porc-épic Toute la journée Commun 250 clochettes Poisson-scorpion Toute la journée Commun 500 clochettes Raie 4h du matin à 21h Rare 3 000 clochettes Rémora rayé Toute la journée Rare 1 500 clochettes Requin-baleine Toute la journée Très rare 13 000 clochettes Requin Marteau 16h à 9h du matin Très rare 8 000 clochettes Requin Scie 16h à 9h du matin Très rare 12 000 clochettes Vivaneau* Toute la journée Rare 3 000 clochettes *poissons qui apparaissent toute l’année.

Le guide des poissons de septembre dans Animal Crossing New Horizons depuis l’hémisphère sud

Du côté de l'hémisphère sud, les eaux continuent de se réchauffer doucement alors que l'hiver s'éloigne bientôt. Notre guide des poissons de septembre dans Animal Crossing New Horizons est là pour vous aider à trouver les spécimens qui font enfin leur apparition et ceux qui sont sur le point de voguer vers d'autres horizons.

La liste des poissons de rivière dans l'hémisphère sud en septembre

Tandis que certains spécimens s'apprêtent à quitter les rivières de l'hémisphère sud, dont le très prisé esturgeon, plusieurs poissons y apparaissent en septembre dans Animal Crossing New Horizons. Sur Nintendo Switch 2 comme sur sa grande sœur, vous allez pouvoir compléter la collection de votre musée et votre bébêtopédie. Voici les nouvelles têtes qui pourront mordre à votre hameçon ce mois-ci :

Loche d'étang

Omble

Saumon masou

Truite dorée

Poissons de rivière Heure d’apparition Rareté Prix de vente Bar* Toute la journée Commun 400 clochettes Bouvière Toute la journée Commun 900 clochettes Carassin* Toute la journée Commun 160 clochettes Chevaine* 9h à 16h Commun 200 clochettes Crapet* 9h à 16h Commun 180 clochettes Dai Yu 16h à 9h du matin Très rare 15 000 clochettes Esturgeon Toute la journée, à l’embouchure des rivières Très rare 10 000 clochettes Gobie d'eau douce* 16h à 9h du matin Rare 400 clochette s Loche d'étang Toute la journée Commun 400 clochettes Omble 16h à 9h du matin, depuis une falaise Commun 3 800 clochettes Perche jaune Toute la journée Commun 300 clochettes Saumon masou 16h à 9h du matin, depuis une falaise Commun 1 000 clochettes Truite dorée 16h à 9h du matin, depuis une falaise 15 000 clochettes Vandoise* 16h à 9h du matin Commun 240 clochettes *poissons qui apparaissent toute l’année.

Les poissons d’étang de septembre dans Animal Crossing New Horizons

Pas de grande nouveauté du côté des poissons d'étang en septembre. À moins de chercher à vous faire des clochettes facilement en harcelant les carpes koï et autres cyprins doré de ces points d'eau douce, seul le tétard apporte un peu de nouveauté ce mois-ci. Autrement, vous n'aurez pas grande surprise par ici pour l'instant dans Animal Crossing New Horizons.

Poissons d’étang Heure d’apparition Rareté Prix de vente Carpe* Toute la journée Commun 300 clochettes Carpe Koï* 16h à 9h du matin Rare 4 000 clochettes Cyprin doré* 9h à 16h Très rare 1 300 clochettes Poisson rouge* Toute la journée Très rare 1 300 clochettes Ranchu* 9h à 16h Très rare 4 500 clochettes Têtard Toute la journée Rare 100 clochettes *poissons qui apparaissent toute l’année.

Tous les poissons de mer de septembre dans l'hémisphère sud d'Animal Crossing New Horizons

Ce n'est pas encore l'effervescence du côté de l'océan. Cela dit, l'ishidai fait son apparition dans les eaux salées d'Animal Crossing New Horizons. À l'inverse, vous allez bientôt dire adieu à la clione, à la perche jaune et au poisson lanterne. Si vous ne les comptez pas encore dans votre collection, vous savez ce qu'il vous reste à faire.

Poissons d’eau de mer Heure d’apparition Rareté Prix de vente Anchois* 4h du matin à 21h Rare 200 clochettes Bar commun* Toute la journée Commun 400 clochettes Calmar Toute la journée Rare 500 clochettes Cardeau* Toute la journée Rare 800 clochettes Chinchard* Toute la journée Commun 150 clochettes Clione Toute la journée Commun 1 000 clochettes Cœlacanthe* Toute la journée par temps de pluie ou avec appâts Très rare 15 000 clochettes Limande Toute la journée Commun 300 clochettes Macropinna* 21h à 4h du matin Très rare 15 000 clochettes Marlin bleu Toute la journée depuis un ponton Très rare 10 000 clochettes Poisson lanterne 16h à 9h du matin Rare 2 500 clochettes Poisson-Ruban Toute la journée Très rare 9 000 clochettes Vivaneau* Toute la journée Rare 3 000 clochettes *poissons qui apparaissent toute l’année.

La liste complète des poissons d'Animal Crossing New Horizons

De janvier à décembre, la faune sous-marine évolue largement autour de votre île. Retrouvez alors tous nos guides des poissons d'Animal Crossing New Horizons. Ainsi, avec eux, vous complèterez votre collection sans mal tout au long de l'année :