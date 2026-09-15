Tous les poissons de septembre d'Animal Crossing New Horizons sont à retrouver dans notre liste complète, avec la localisation et les horaires d'apparition de chacun selon votre hémisphère.
Sortez votre canne à pêche, on part avec vous à la recherche des poissons de septembre dans notre guide Animal Crossing New Horizons. Que vous jouiez sur Nintendo Switch ou Nintendo Switch 2, depuis l'hémisphère nord ou l'hémisphère sud, nous avons pour vous la liste complète des spécimens. Vous ne pourrez pas les manquer.
Le guide des poissons de septembre dans Animal Crossing New Horizons depuis l’hémisphère nord
L'hémisphère nord n'a pas dit son dernier en ce qui concerne la pêche. Bien que les différents points d'eau voit doucement leur population redescendre, notre guide des poissons de septembre dans Animal Crossing New Horizons montre bien qu'il y a encore matière à frayer. De très beaux spécimens vous attendent sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2, ne les manquez pas.
Tous les poissons de rivière en septembre dans Animal Crossing New Horizons
Nous vous le disions à l'instant, l'hémisphère nord grouille encore de gros poissons dans Animal Crossing New Horizons. Si vous arpentez les rivières avec votre canne à pêche, vous pourriez bien tomber sur des spécimens qui pourraient vous rapporter gros. L'arapaïma et l'arowana typiquement, dont c'est le dernier mois d'apparition avant l'année prochaine, vous rapporteront 10 000 clochettes à la revente.
|Poissons de rivière
|Heure d’apparition
|Rareté
|Prix de vente
|
Arapaïma
|16h à 9h du matin
|Très rare
|10 000 clochettes
|
Arowana
|16h à 9h du matin
|Très rare
|10 000 clochettes
|
Ayu
|Toute la journée
|Rare
|900 clochettes
|
Bar*
|Toute la journée
|Commun
|400 clochettes
|
Bichir
|21h à 4h du matin
|Rare
|4 000 clochettes
|
Brochet
|Toute la journée
|Rare
|1 800 clochettes
|
Carassin*
|Toute la journée
|Commun
|160 clochettes
|
Chevaine*
|9h à 16h
|Commun
|200 clochettes
|
Combattant
|9h à 16h
|Rare
|2 500 clochettes
|
Crabe chinois
|16h à 9h du matin
|Rare
|2 000 clochettes
|
Crapet*
|9h à 16h
|Commun
|180 clochettes
|
Dorado
|4h du matin à 21h
|Très rare
|15 000 clochettes
|
Esturgeon
|Toute la journée, à l’embouchure des rivières
|Très rare
|10 000 clochettes
|
Gobie d'eau douce*
|16h à 9h du matin
|Rare
|400 clochettes
|
Guppy
|9h à 16h
|Rare
|1 300 clochettes
|
Néon bleu
|9h à 16h
|Commun
|500 clochettes
|
Omble
|16h à 9h du matin, depuis une falaise
|Commun
|3 800 clochettes
|
Piranha
|9h à 16h, puis 21h - 4h
|Rare
|2 500 clochettes
|
Poisson-ange
|16h à 9h du matin
|Rare
|3 000 clochettes
|
Poisson arc-en-ciel
|9h à 16h
|Rare
|800 clochettes
|
Poisson docteur
|9h à 16h
|Rare
|1 500 clochettes
|
Saumon
|Toute la journée, aux embouchures de rivière
|Commun
|700 clochettes
|
Saumon masou
|16h à 9h du matin, depuis une falaise
|Commun
|1 000 clochettes
|
Saumon roi
|Toute la journée, aux embouchures de rivière
|Rare
|1 800 clochettes
|
Tilapia
|Toute la journée
|Commun
|800 clochettes
|
Tortue serpentine
|21h à 4h du matin
|Rare
|5 000 clochettes
|
Tortue trionyx
|16h à 9h
|Rare
|3 750 clochettes
|
Vandoise*
|16h à 9h du matin
|Commun
|240 clochettes
Les poissons d’étang à pêcher en septembre sur Nintendo Switch 1 et Switch 2
Comme toujours, les étangs sont les moins garnis quand il s'agit de la population aquatique sur votre île. Cela dit, il y a tout de même presque une dizaine de poissons en septembre qui y frétillent dans Animal Crossing New Horizons. On y trouve en plus des spécimens plutôt rares qui peuvent, là aussi, valoir leur pesant de clochettes. À moins que, parmi eux, se trouvent des espèces qui manquent encore à votre musée. Alors, foncez !
|Poissons d’étang
|Heure d’apparition
|Rareté
|Prix de vente
|
Carpe*
|Toute la journée
|Commun
|300 clochettes
|
Carpe Koï*
|16h à 9h du matin
|Rare
|4 000 clochettes
|
Cyprin doré*
|9h à 16h
|Très rare
|1 300 clochettes
|
Écrevisse
|Toute la journée
|Commun
|200 clochettes
|
Fondule barré
|Toute la journée
|Commun
|300 clochettes
|
Gar
|16h à 9h du matin
|Rare
|6 000 clochettes
|
Poisson rouge*
|Toute la journée
|Très rare
|1 300 clochettes
|
Ranchu*
|9h à 16h
|Très rare
|4 500 clochettes
|
Silure
|16h à 9h du matin
|Commun
|800 clochettes
|
Tête-de-serpent
|9h à 16h
|Rare
|5 500 clochettes
Le guide des poissons de septembre à pêcher en mer
L'océan est plein de promesses dans Animal Crossing New Horizons. En septembre, plusieurs poissons rares, voire très rares, vont quitter les eaux de l'hémisphère nord. C'est donc l'occasion ou jamais de les ajouter à votre collection si ce n'est pas encore le cas. Guettez notamment les ailerons à la surface, car les requins ne nageront plus très longtemps dans le coin.
|Poissons d’eau de mer
|Heure d’apparition
|Rareté
|Prix de vente
|
Anchois*
|4h du matin à 21h
|Rare
|200 clochettes
|
Bar commun*
|Toute la journée
|Commun
|400 clochettes
|
Carangue à grosse tête
|Toute la journée depuis un ponton
|Rare
|4 500 clochettes
|
Cardeau*
|Toute la journée
|Rare
|800 clochettes
|
Chinchard*
|Toute la journée
|Commun
|150 clochettes
|
Cœlacanthe*
|Toute la journée par temps de pluie ou avec appâts
|Très rare
|15 000 clochettes
|
Coryphène
|Toute la journée depuis un ponton
|Très rare
|6 000 clochettes
|
Grand Requin blanc
|16h à 9h du matin
|Très rare
|15 000 clochettes
|
Hippocampe
|Toute la journée
|Commun
|1 100 clochettes
|
Lune de mer
|4h du matin à 21h
|Très rare
|4 000 clochettes
|
Macropinna*
|21h à 4h du matin
|Très rare
|15 000 clochettes
|
Marlin bleu
|Toute la journée depuis un ponton
|Très rare
|10 000 clochettes
|
Murène
|Toute la journée
|Rare
|2 000 clochettes
|
Murène Ruban bleu
|Toute la journée
|Rare
|600 clochettes
|
Poisson chirurgien
|Toute la journée
|Commun
|1 000 clochettes
|
Poisson-clown
|Toute la journée
|Commun
|650 clochettes
|
Poisson-papillon
|Toute la journée
|Rare
|1 000 clochettes
|
Poisson-porc-épic
|Toute la journée
|Commun
|250 clochettes
|
Poisson-scorpion
|Toute la journée
|Commun
|500 clochettes
|
Raie
|4h du matin à 21h
|Rare
|3 000 clochettes
|
Rémora rayé
|Toute la journée
|Rare
|1 500 clochettes
|
Requin-baleine
|Toute la journée
|Très rare
|13 000 clochettes
|
Requin Marteau
|16h à 9h du matin
|Très rare
|8 000 clochettes
|
Requin Scie
|16h à 9h du matin
|Très rare
|12 000 clochettes
|
Vivaneau*
|Toute la journée
|Rare
|3 000 clochettes
Le guide des poissons de septembre dans Animal Crossing New Horizons depuis l’hémisphère sud
Du côté de l'hémisphère sud, les eaux continuent de se réchauffer doucement alors que l'hiver s'éloigne bientôt. Notre guide des poissons de septembre dans Animal Crossing New Horizons est là pour vous aider à trouver les spécimens qui font enfin leur apparition et ceux qui sont sur le point de voguer vers d'autres horizons.
La liste des poissons de rivière dans l'hémisphère sud en septembre
Tandis que certains spécimens s'apprêtent à quitter les rivières de l'hémisphère sud, dont le très prisé esturgeon, plusieurs poissons y apparaissent en septembre dans Animal Crossing New Horizons. Sur Nintendo Switch 2 comme sur sa grande sœur, vous allez pouvoir compléter la collection de votre musée et votre bébêtopédie. Voici les nouvelles têtes qui pourront mordre à votre hameçon ce mois-ci :
- Loche d'étang
- Omble
- Saumon masou
- Truite dorée
|Poissons de rivière
|Heure d’apparition
|Rareté
|Prix de vente
|
Bar*
|Toute la journée
|Commun
|400 clochettes
|
Bouvière
|Toute la journée
|Commun
|900 clochettes
|
Carassin*
|Toute la journée
|Commun
|160 clochettes
|
Chevaine*
|9h à 16h
|Commun
|200 clochettes
|
Crapet*
|9h à 16h
|Commun
|180 clochettes
|
Dai Yu
|16h à 9h du matin
|Très rare
|15 000 clochettes
|
Esturgeon
|Toute la journée, à l’embouchure des rivières
|Très rare
|10 000 clochettes
|
Gobie d'eau douce*
|16h à 9h du matin
|Rare
|400 clochette s
|
Loche d'étang
|Toute la journée
|Commun
|400 clochettes
|
Omble
|16h à 9h du matin, depuis une falaise
|Commun
|3 800 clochettes
|
Perche jaune
|Toute la journée
|Commun
|300 clochettes
|
Saumon masou
|16h à 9h du matin, depuis une falaise
|Commun
|1 000 clochettes
|
Truite dorée
|16h à 9h du matin, depuis une falaise
|15 000 clochettes
|
Vandoise*
|16h à 9h du matin
|Commun
|240 clochettes
Les poissons d’étang de septembre dans Animal Crossing New Horizons
Pas de grande nouveauté du côté des poissons d'étang en septembre. À moins de chercher à vous faire des clochettes facilement en harcelant les carpes koï et autres cyprins doré de ces points d'eau douce, seul le tétard apporte un peu de nouveauté ce mois-ci. Autrement, vous n'aurez pas grande surprise par ici pour l'instant dans Animal Crossing New Horizons.
|Poissons d’étang
|Heure d’apparition
|Rareté
|Prix de vente
|
Carpe*
|Toute la journée
|Commun
|300 clochettes
|
Carpe Koï*
|16h à 9h du matin
|Rare
|4 000 clochettes
|
Cyprin doré*
|9h à 16h
|Très rare
|1 300 clochettes
|
Poisson rouge*
|Toute la journée
|Très rare
|1 300 clochettes
|
Ranchu*
|9h à 16h
|Très rare
|4 500 clochettes
|
Têtard
|Toute la journée
|Rare
|100 clochettes
Tous les poissons de mer de septembre dans l'hémisphère sud d'Animal Crossing New Horizons
Ce n'est pas encore l'effervescence du côté de l'océan. Cela dit, l'ishidai fait son apparition dans les eaux salées d'Animal Crossing New Horizons. À l'inverse, vous allez bientôt dire adieu à la clione, à la perche jaune et au poisson lanterne. Si vous ne les comptez pas encore dans votre collection, vous savez ce qu'il vous reste à faire.
|Poissons d’eau de mer
|Heure d’apparition
|Rareté
|Prix de vente
|
Anchois*
|4h du matin à 21h
|Rare
|200 clochettes
|
Bar commun*
|Toute la journée
|Commun
|400 clochettes
|
Calmar
|Toute la journée
|Rare
|500 clochettes
|
Cardeau*
|Toute la journée
|Rare
|800 clochettes
|
Chinchard*
|Toute la journée
|Commun
|150 clochettes
|
Clione
|Toute la journée
|Commun
|1 000 clochettes
|
Cœlacanthe*
|Toute la journée par temps de pluie ou avec appâts
|Très rare
|15 000 clochettes
|
Limande
|Toute la journée
|Commun
|300 clochettes
|
Macropinna*
|21h à 4h du matin
|Très rare
|15 000 clochettes
|
Marlin bleu
|Toute la journée depuis un ponton
|Très rare
|10 000 clochettes
|
Poisson lanterne
|16h à 9h du matin
|Rare
|2 500 clochettes
|
Poisson-Ruban
|Toute la journée
|Très rare
|9 000 clochettes
|
Vivaneau*
|Toute la journée
|Rare
|3 000 clochettes
La liste complète des poissons d'Animal Crossing New Horizons
De janvier à décembre, la faune sous-marine évolue largement autour de votre île. Retrouvez alors tous nos guides des poissons d'Animal Crossing New Horizons. Ainsi, avec eux, vous complèterez votre collection sans mal tout au long de l'année :