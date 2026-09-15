Sortez votre canne à pêche, on part avec vous à la recherche des poissons de septembre dans notre guide Animal Crossing New Horizons. Que vous jouiez sur Nintendo Switch ou Nintendo Switch 2, depuis l'hémisphère nord ou l'hémisphère sud, nous avons pour vous la liste complète des spécimens. Vous ne pourrez pas les manquer.

Le guide des poissons de septembre dans Animal Crossing New Horizons depuis l’hémisphère nord

L'hémisphère nord n'a pas dit son dernier en ce qui concerne la pêche. Bien que les différents points d'eau voit doucement leur population redescendre, notre guide des poissons de septembre dans Animal Crossing New Horizons montre bien qu'il y a encore matière à frayer. De très beaux spécimens vous attendent sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2, ne les manquez pas.

Tous les poissons de rivière en septembre dans Animal Crossing New Horizons

Nous vous le disions à l'instant, l'hémisphère nord grouille encore de gros poissons dans Animal Crossing New Horizons. Si vous arpentez les rivières avec votre canne à pêche, vous pourriez bien tomber sur des spécimens qui pourraient vous rapporter gros. L'arapaïma et l'arowana typiquement, dont c'est le dernier mois d'apparition avant l'année prochaine, vous rapporteront 10 000 clochettes à la revente.

Poissons de rivière Heure d’apparition Rareté Prix de vente
L'ArapaÃ¯ma apparaÃ®t aussi en janvier dans Animal Crossing New Horizons.

Arapaïma

 16h à 9h du matin Très rare 10 000 clochettes
L'Arowana Ã  pÃªcher en janvier dans l'hÃ©misphÃ¨re sud.

Arowana

 16h à 9h du matin Très rare 10 000 clochettes
Poisosn Ayu Ã  pÃªcher en janvier.

Ayu

 Toute la journée Rare 900 clochettes

Bar dans Animal Crossing New Horizons.

Bar*

 Toute la journée Commun 400 clochettes
Le bichir dans Animal Crossing New Horizons.

Bichir

 21h à 4h du matin Rare 4 000 clochettes
Le brochet, un poisson qui apparaÃ®t en mars dans l'hÃ©misphÃ¨re sud.

Brochet

 Toute la journée Rare 1 800 clochettes

Carassin d'ACNH sur Nintendo Switch 2.

Carassin*

 Toute la journée Commun 160 clochettes
Poisson de type chevaine Ã  pÃªcher en janvier dans ACNH.

Chevaine*

 9h à 16h Commun 200 clochettes
Poisson combattant dans ACNH.

Combattant

 9h à 16h Rare 2 500 clochettes
Le crabe chinois d'Animal Crossing New Horizons.

Crabe chinois

 16h à 9h du matin Rare 2 000 clochettes
Crapet dans Animal Crossing New Horizons.

Crapet*

 9h à 16h Commun 180 clochettes
Dorado en janvier dans Animal Crossing New Horizons.

Dorado

 4h du matin à 21h Très rare 15 000 clochettes
L'esturgeon dans Animal Crossing New Horizons.

Esturgeon

 Toute la journée, à l’embouchure des rivières Très rare 10 000 clochettes

Gobie d'eau douce dans New Horizons, le jeu vidÃ©o sur Nintendo Switch et Switch 2.

Gobie d'eau douce*

 16h à 9h du matin Rare 400 clochettes
Guppy dans Animal Crossing New Horizons.

Guppy

 9h à 16h Rare 1 300 clochettes
NÃ©on Bleu Ã  pÃªcher sur Switch et Nintendo Switch 2.

Néon bleu

 9h à 16h Commun 500 clochettes
Un omble dans Animal Crossing New Horizons.

Omble

 16h à 9h du matin, depuis une falaise Commun 3 800 clochettes
Le Piranha dans Animal Crossing New Horizons.

Piranha

 9h à 16h, puis 21h - 4h Rare 2 500 clochettes
Poisson-ange d'Animal Crossing New Horizons.

Poisson-ange

 16h à 9h du matin Rare 3 000 clochettes
Poisson arc-en-ciel

Poisson arc-en-ciel

 9h à 16h Rare 800 clochettes
Poisson docteur dans ACNH sur Switch 1 et Nintendo Switch 2.

Poisson docteur

 9h à 16h Rare 1 500 clochettes
Le saumon d'ACNH sur Nintendo Switch 2 et antÃ©rieure.

Saumon

 Toute la journée, aux embouchures de rivière Commun 700 clochettes
Le saumon masou d'Animal Crossing sur Nintendo Switch 2.

Saumon masou

 16h à 9h du matin, depuis une falaise Commun 1 000 clochettes
ModÃ¨le de poisson saumon roi dans Animal Crossing New Horizons.

Saumon roi

 Toute la journée, aux embouchures de rivière Rare 1  800 clochettes
Poisson de type Tilapia.

Tilapia

 Toute la journée Commun 800 clochettes
Tortue serpentine dans Animal Crossing New Horizons.

Tortue serpentine

 21h à 4h du matin Rare 5 000 clochettes
Une Tortue trionyx dans Animal Crossing New Horizons.

Tortue trionyx

 16h à 9h Rare 3 750 clochettes
Vandoise dans Animal Crossing New Horizons.

Vandoise*

 16h à 9h du matin Commun 240 clochettes
*poissons qui apparaissent toute l’année.

Les poissons d’étang à pêcher en septembre sur Nintendo Switch 1 et Switch 2

Comme toujours, les étangs sont les moins garnis quand il s'agit de la population aquatique sur votre île. Cela dit, il y a tout de même presque une dizaine de poissons en septembre qui y frétillent dans Animal Crossing New Horizons. On y trouve en plus des spécimens plutôt rares qui peuvent, là aussi, valoir leur pesant de clochettes. À moins que, parmi eux, se trouvent des espèces qui manquent encore à votre musée. Alors, foncez !

Poissons d’étang Heure d’apparition Rareté Prix de vente

Une carpe dans Animal Crossing.

Carpe*

 Toute la journée Commun 300 clochettes

Poisson carpe koÃ¯ dans ACNH.

Carpe Koï*

 16h à 9h du matin Rare 4 000 clochettes

Le Cyprin doreÌ d'Animal Crossing New Horizons.

Cyprin doré*

 9h à 16h Très rare 1 300 clochettes
Une Ã©crevisse dans Animal Crossing New Horizons sur Nintendo Switch 2.

Écrevisse

 Toute la journée Commun 200 clochettes
Fondule barrÃ© d'Animal Crossing.

Fondule barré

 Toute la journée Commun 300 clochettes
Le gar, un poisson d'Animal Crossing.

Gar

 16h à 9h du matin Rare 6 000 clochettes

Un poisson rouge dans Animal Crossing New Horizons.

Poisson rouge*

 Toute la journée Très rare 1 300 clochettes

Ranchu dans AC New Horizons.

Ranchu*

 9h à 16h Très rare 4 500 clochettes
Le silure est dans Animal Crossing sur Nintendo Switch 2.

Silure

 16h à 9h du matin Commun 800 clochettes
Le tÃªte-de-serpent est un poisson d'Animal Crossing New Horizons.

Tête-de-serpent

 9h à 16h Rare 5 500 clochettes
*poissons qui apparaissent toute l’année.

Le guide des poissons de septembre à pêcher en mer

L'océan est plein de promesses dans Animal Crossing New Horizons. En septembre, plusieurs poissons rares, voire très rares, vont quitter les eaux de l'hémisphère nord. C'est donc l'occasion ou jamais de les ajouter à votre collection si ce n'est pas encore le cas. Guettez notamment les ailerons à la surface, car les requins ne nageront plus très longtemps dans le coin.

Poissons d’eau de mer Heure d’apparition Rareté Prix de vente

L'anchois peut Ãªtre pÃªchÃ©e sur Nintendo Switch et Switch 2.

Anchois*

 4h du matin à 21h Rare 200 clochettes

Bar commun dans ACNH sur Nintendo Switch 1 et 2.

Bar commun*

 Toute la journée Commun 400 clochettes
PÃªchez une carangue Ã  grosse tÃªte sur Nintendo Switch 2.

Carangue à grosse tête

 Toute la journée depuis un ponton Rare 4 500 clochettes

Cardeau, une variÃ©tÃ© de poissons dans ACNH.

Cardeau*

 Toute la journée Rare 800 clochettes
Le chinchard est de retour sur Nintendo Switch 2.

Chinchard*

 Toute la journée Commun 150 clochettes
Le cÅlacanthe dans ACNH sur Switch 1 et Nintendo Switch 2.

Cœlacanthe*

 Toute la journée par temps de pluie ou avec appâts Très rare 15 000 clochettes
Le coryphÃ¨ne est dans Animal Crossing New Horizons.

Coryphène

 Toute la journée depuis un ponton Très rare 6 000 clochettes
Le grand requin est un poisson disponible dans Animal Crossing New Horizons.

Grand Requin blanc

 16h à 9h du matin Très rare 15 000 clochettes
L'hippocampe peut Ãªtre pÃªchÃ© dans ACNH sur Nintendo Switch 2.

Hippocampe

 Toute la journée Commun 1 100 clochettes
Lune de mer dans Animal Crossing New Horizons.

Lune de mer

 4h du matin à 21h Très rare 4 000 clochettes
Macropinna dans Animal Crossing New Horizons.

Macropinna*

 21h à 4h du matin Très rare 15 000 clochettes
Le Marlin Bleu d'Animal Crossing New Horizons.

Marlin bleu

 Toute la journée depuis un ponton Très rare 10 000 clochettes
Une murÃ¨ne dans Animal Crossing New Horizons.

Murène

 Toute la journée Rare 2 000 clochettes
La murÃ¨ne ruban bleu est dans AC New Horizons.

Murène Ruban bleu

 Toute la journée Rare 600 clochettes
Le poisson chirurgien peut Ãªtre pÃªchÃ© dans Animal Crossing New Horizons.

Poisson chirurgien

 Toute la journée Commun 1 000 clochettes
Le Poisson-clown dans les jeux vidÃ©o Animal Crossing.

Poisson-clown

 Toute la journée Commun 650 clochettes
Poisson-papillon d'ACNH.

Poisson-papillon

 Toute la journée Rare 1 000 clochettes
Un poisson-porc-Ã©pic Ã  pÃªcher mÃªme en janvier dans Animal Crossing New Horizons.

Poisson-porc-épic

 Toute la journée Commun 250 clochettes
Le poisson-scorpion de New Horizons sur les consoles Nintendo Switch.

Poisson-scorpion

 Toute la journée Commun 500 clochettes
Une raie Ã  pÃªcher dans Animal Crossing New Horizons.

Raie

 4h du matin à 21h Rare 3 000 clochettes
Une rÃ©mora rayÃ© Ã  pÃªcher dans Animal Crossing New Horizons.

Rémora rayé

 Toute la journée Rare 1 500 clochettes
Le requin-baleine est un Ã©norme poisson d'Animal Crossing New Horizons.

Requin-baleine

 Toute la journée Très rare 13 000 clochettes
Requin Marteau dans Animal Crossing New Horizons.

Requin Marteau

 16h à 9h du matin Très rare 8 000 clochettes
Le Requin Scie du dernier Animal Crossing sur Nintendo Switch 2 et 1.

Requin Scie

 16h à 9h du matin Très rare 12 000 clochettes
Vivaneau dans Animal Crossing New Horizons.

Vivaneau*

 Toute la journée Rare 3 000 clochettes
*poissons qui apparaissent toute l’année.

Le guide des poissons de septembre dans Animal Crossing New Horizons depuis l’hémisphère sud

Du côté de l'hémisphère sud, les eaux continuent de se réchauffer doucement alors que l'hiver s'éloigne bientôt. Notre guide des poissons de septembre dans Animal Crossing New Horizons est là pour vous aider à trouver les spécimens qui font enfin leur apparition et ceux qui sont sur le point de voguer vers d'autres horizons.

La liste des poissons de rivière dans l'hémisphère sud en septembre

Tandis que certains spécimens s'apprêtent à quitter les rivières de l'hémisphère sud, dont le très prisé esturgeon, plusieurs poissons y apparaissent en septembre dans Animal Crossing New Horizons. Sur Nintendo Switch 2 comme sur sa grande sœur, vous allez pouvoir compléter la collection de votre musée et votre bébêtopédie. Voici les nouvelles têtes qui pourront mordre à votre hameçon ce mois-ci :

  • Loche d'étang
  • Omble
  • Saumon masou
  • Truite dorée
Poissons de rivière Heure d’apparition Rareté Prix de vente
Bar dans Animal Crossing New Horizons.

Bar*

 Toute la journée Commun 400 clochettes
BouviÃ¨re dans Animal Crossing New Horizons.

Bouvière

 Toute la journée Commun 900 clochettes
Carassin d'ACNH sur Nintendo Switch 2.

Carassin*

 Toute la journée Commun 160 clochettes
Poisson de type chevaine Ã  pÃªcher en janvier dans ACNH.

Chevaine*

 9h à 16h Commun 200 clochettes
Crapet dans Animal Crossing New Horizons.

Crapet*

 9h à 16h Commun 180 clochettes
Dai Yu dans Animal Crossing New Horizons.

Dai Yu

 16h à 9h du matin Très rare 15 000 clochettes
L'esturgeon dans Animal Crossing New Horizons.

Esturgeon

 Toute la journée, à l’embouchure des rivières Très rare 10 000 clochettes
Gobie d'eau douce dans New Horizons, le jeu vidÃ©o sur Nintendo Switch et Switch 2.

Gobie d'eau douce*

 16h à 9h du matin Rare 400 clochette s
La loche d'Ã©tang, un poisson d'ACNH sur Nintendo Swith 2.

Loche d'étang

 Toute la journée Commun 400 clochettes
Un omble dans Animal Crossing New Horizons.

Omble

 16h à 9h du matin, depuis une falaise Commun 3 800 clochettes
Perche jaune dans ACNH.

Perche jaune

 Toute la journée Commun 300 clochettes
Le saumon masou d'Animal Crossing sur Nintendo Switch 2.

Saumon masou

 16h à 9h du matin, depuis une falaise Commun 1 000 clochettes
Une truite dorÃ©e d'Animal Crossing New Horizons.

Truite dorée

 16h à 9h du matin, depuis une falaise 15 000 clochettes
Vandoise dans Animal Crossing New Horizons.

Vandoise*

 16h à 9h du matin Commun 240 clochettes
*poissons qui apparaissent toute l’année.

Les poissons d’étang de septembre dans Animal Crossing New Horizons

Pas de grande nouveauté du côté des poissons d'étang en septembre. À moins de chercher à vous faire des clochettes facilement en harcelant les carpes koï et autres cyprins doré de ces points d'eau douce, seul le tétard apporte un peu de nouveauté ce mois-ci. Autrement, vous n'aurez pas grande surprise par ici pour l'instant dans Animal Crossing New Horizons.

Poissons d’étang Heure d’apparition Rareté Prix de vente
Une carpe dans Animal Crossing.

Carpe*

 Toute la journée Commun 300 clochettes
Poisson carpe koÃ¯ dans ACNH.

Carpe Koï*

 16h à 9h du matin Rare 4 000 clochettes
Le Cyprin doreÌ d'Animal Crossing New Horizons.

Cyprin doré*

 9h à 16h Très rare 1 300 clochettes
Un poisson rouge dans Animal Crossing New Horizons.

Poisson rouge*

 Toute la journée Très rare 1 300 clochettes
Ranchu dans AC New Horizons.

Ranchu*

 9h à 16h Très rare 4 500 clochettes
Un tÃªtard dans ACNH.

Têtard

 Toute la journée Rare 100 clochettes
*poissons qui apparaissent toute l’année.

Tous les poissons de mer de septembre dans l'hémisphère sud d'Animal Crossing New Horizons

Ce n'est pas encore l'effervescence du côté de l'océan. Cela dit, l'ishidai fait son apparition dans les eaux salées d'Animal Crossing New Horizons. À l'inverse, vous allez bientôt dire adieu à la clione, à la perche jaune et au poisson lanterne. Si vous ne les comptez pas encore dans votre collection, vous savez ce qu'il vous reste à faire.

Poissons d’eau de mer Heure d’apparition Rareté Prix de vente
L'anchois peut Ãªtre pÃªchÃ©e sur Nintendo Switch et Switch 2.

Anchois*

 4h du matin à 21h Rare 200 clochettes
Bar commun dans ACNH sur Nintendo Switch 1 et 2.

Bar commun*

 Toute la journée Commun 400 clochettes
Un calmar dans Animal Crossing New Horizons.

Calmar

 Toute la journée Rare 500 clochettes
Cardeau, une variÃ©tÃ© de poissons dans ACNH.

Cardeau*

 Toute la journée Rare 800 clochettes
Le chinchard est de retour sur Nintendo Switch 2.

Chinchard*

 Toute la journée Commun 150 clochettes
Clion dans Animal Crossing New Horizons.

Clione

 Toute la journée Commun 1 000 clochettes
Le cÅlacanthe dans ACNH sur Switch 1 et Nintendo Switch 2.

Cœlacanthe*

 Toute la journée par temps de pluie ou avec appâts Très rare 15 000 clochettes
Une limande dans Animal Crossing sur les consoles Nintnedo Switch.

Limande

 Toute la journée Commun 300 clochettes
Macropinna dans Animal Crossing New Horizons.

Macropinna*

 21h à 4h du matin Très rare 15 000 clochettes
Le Marlin Bleu d'Animal Crossing New Horizons.

Marlin bleu

 Toute la journée depuis un ponton Très rare 10 000 clochettes
Le Poisson lanterne d'ACNH.

Poisson lanterne

 16h à 9h du matin Rare 2 500 clochettes
Le Poisson-Ruban dans AC New Horizons sur Switch et Nintendo Switch 2.

Poisson-Ruban

 Toute la journée Très rare 9 000 clochettes
Vivaneau dans Animal Crossing New Horizons.

Vivaneau*

 Toute la journée Rare 3 000 clochettes
*poissons qui apparaissent toute l’année.

La liste complète des poissons d'Animal Crossing New Horizons

De janvier à décembre, la faune sous-marine évolue largement autour de votre île. Retrouvez alors tous nos guides des poissons d'Animal Crossing New Horizons. Ainsi, avec eux, vous complèterez votre collection sans mal tout au long de l'année :