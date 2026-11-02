Notre guide Animal Crossing New Horizons des insectes de novembre vous aident à compléter votre collection. Que vous cherchiez à remplir le musée ou votre bébêtopédie, vous les trouverez tous avec cette liste complète. Non seulement on vous dit où les trouver, mais aussi à quelle heure et même leur prix à la revente. Ce sera donc l'occasion de vous remplir les poches de clochettes plus facilement.

Quels sont les insectes de novembre dans Animal Crossing New Horizons ? (hémisphère nord)

L'hémisphère nord voit l'hiver s'installer doucement. Pourtant, les insectes de novembre sont bien là dans Animal Crossing New Horizons. 27 spécimens différents peuvent être attrapés tout au long du mois. De plus, comme souvent à cette période, ce sera votre dernière chance d'en attraper un bon nombre avant l'année prochain. Sortez donc votre filet sans attendre pour compléter votre collection.

Insectes d'Animal Crossing Lieu Heure d'apparition Rareté Prix de vente Acrida cinerea Par terre 8h à 19h Commun 200 clochettes Araignée* Arbres 19h à 8h du matin Commun 600 clochettes Bernard-l’ermite* Plage 19h à 8h du matin Rare 1 000 clochettes Capricorne des agrumes* Souches Toute la journée Commun 350 clochettes Cloporte Rocher 23h à 16h Commun 250 clochettes Criquet Par terre 8h - 19h Commun 400 clochettes Demoiselle Ciel Toute la journée Commun 500 clochettes Criquet pèlerin Par terre 8h - 19h Commun 600 clochettes Escargot Buissons et rochers par temps de pluie Toute la journée Commun 250 clochettes Fourmi Navet pourri Toute la journée Commun 80 clochettes Grand Planeur* Ciel 8h à 19h Rare 1 000 clochettes Grillon des prés Par terre 17h à 8h du matin Commun 130 clochettes Guêpe* Arbres Toute la journée Rare 2 500 clochettes Ligie* Sur les plages dans Animal Crossing New Horizons Toute la journée Commun 200 clochettes Mante orchidée Fleur blanche 8h à 17h Rare 2 400 clochettes Mante religieuse Fleur 8h à 17h Commun 430 clochettes Mille-pattes Rocher 16h à 23h Commun 300 clochettes Monarque Ciel 4h à 17h Commun 140 clochettes Mormolyce Souche d’arbre Toute la journée Commun 450 clochettes Mouche* Déchets et navet pourri Toute la journée Commun 60 clochettes Papillon de nuit* Source de lumière 19h à 4h du matin Commun 130 clochettes Phasme Arbre 4h à 8h, puis 17h à 19h Commun 600 clochettes Piéride de la rave Ciel 4h du matin à 19h Commun 160 clochettes Psyché* Arbres Toute la journée Rare 600 clochettes Puce Sur un villageois Toute la journée Commun 70 clochettes Tarentule Par terre 19h à 4h du matin Très rare 8 000 clochettes Taupe-grillon Sous la terre Toute la journée Commun 500 clochettes *insectes qui apparaissent toute l’année dans Animal Crossing New Horizons.

Quels sont les insectes de novembre dans ACNH ? (hémisphère sud)

Puisqu'on arrive en été dans l'hémisphère sud, la tendance est tout à l'inverse. Les insectes de novembre dans Animal Crossing se déclinent en 43 espèces différentes. Vous allez donc avoir de quoi faire ce mois-ci, surtout compte tenu du nombre de nouveaux spécimens rares à portée de filet. Et qui dit rare, dit aussi un bon pesant de clochettes à la revente.

Insectes d'Animal Crossing Lieu Heure d’apparition Rareté Prix de vente Abeille naine Ciel 8h à 17h Commun 200 clochettes Acrida cinerea Par terre 8h à 19h Commun 200 clochettes Agrias Dans le ciel d'Animal Crossing New Horizons 8h à 17h Rare 3 000 clochettes Anax napolitain Ciel 8h à 17h Commun 230 clochettes Araignée* Arbres 19h à 8h du matin Commun 600 clochettes Attacus Atlas Arbres et Palmiers 19h à 4h du matin Rare 3 000 clochettes Bernard-l’ermite* Plage 19h à 8h du matin Rare 1 000 clochettes Capricorne des agrumes* Souches Toute la journée Commun 350 clochettes Catacanthus Fleur 19h à 8h du matin Commun 1 000 clochettes Chrysiridia rhipheus Ciel 8h à 16h Rare 2 500 clochettes Cicindèle Par terre Toute la journée Rare 1 500 clochettes Citrin Fleur 19h à 8h du matin Commun 160 clochettes Cloporte Rocher 23h à 16h Commun 250 clochettes Coccinelle Fleurs 8h à 17h Commun 200 clochettes Cordulégastre Ciel 8h à 17h Commun 4 500 clochettes Dytique Surface de l’eau 8h à 19h Commun 800 clochettes Escargot Buissons et rochers par temps de pluie Toute la journée Commun 250 clochettes Fourmi Navet pourri Toute la journée Commun 80 clochettes Grand Planeur* Ciel 8h à 19h Rare 1 000 clochettes Graphium sarpedon Ciel 4h à 19h Commun 300 clochettes Guêpe* Arbres Toute la journée Rare 2 500 clochettes Ligie* Plage Toute la journée Commun 200 clochettes Machaon Ciel 4h à 19h Commun 240 clochettes Mante orchidée Fleur blanche 8h à 17h Rare 2 400 clochettes Mante religieuse Sur les fleurs d'Animal Crossing New Horizons 8h à 17h Commun 430 clochettes Mille-pattes Rocher 16h à 23h Commun 300 clochettes Mormolyce Souche d’arbre Toute la journée Commun 450 clochettes Morpho bleu Ciel 17h à 8h du matin Rare 4 000 clochettes Mouche* Déchets et navet pourri Toute la journée Commun 60 clochettes Papilio bianor Ciel autour des fleurs hybrides 4h du matin à 19h Rare 2 500 clochettes Papillon de nuit* Source de lumière 19h à 4h du matin Commun 130 clochettes Piéride de la rave Ciel 4h du matin à 19h Commun 160 clochettes Psyché* Arbres Toute la journée Rare 600 clochettes Puce Sur un villageois Toute la journée Commun 70 clochettes Punaise Fleur Toute la journée Commun 120 clochettes Punaise d’eau géante Surface de l’eau 19h à 8h du matin Rare 2 000 clochettes Rosalia batesi Souche Toute la journée Rare 3 000 clochettes Sasakia charonda Ciel 4h à 19h Commun 3 000 clochettes Scorpion Par terre dans Animal Crossing New Horizons 19h à 4h du matin Très rare 8 000 clochettes Taupe-grillon Sous la terre Toute la journée Commun 500 clochettes Troides Alexandrae Ciel 8h à 16h Rare 4 000 clochettes Troides Brookiana Ciel 8h à 17h Rare 2 500 clochettes *insectes qui apparaissent toute l’année dans Animal Crossing New Horizons.

Les insectes d'Animal Crossing New Horizons tout au long de l'année

Les insectes vont et viennent tout au long de l'année dans Animal Crossing New Horizons. Nous vous accompagnons alors dans votre quête pour tous les capturer avec un guide pour chaque mois, valable autant sur la première Nintendo Switch que sur Nintendo Switch 2 :