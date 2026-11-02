Lieu, heure d'apparition, rareté... Suivez notre guide pour découvrir la liste complète des insectes d'Animal Crossing New Horizons en novembre.
Notre guide Animal Crossing New Horizons des insectes de novembre vous aident à compléter votre collection. Que vous cherchiez à remplir le musée ou votre bébêtopédie, vous les trouverez tous avec cette liste complète. Non seulement on vous dit où les trouver, mais aussi à quelle heure et même leur prix à la revente. Ce sera donc l'occasion de vous remplir les poches de clochettes plus facilement.
Quels sont les insectes de novembre dans Animal Crossing New Horizons ? (hémisphère nord)
L'hémisphère nord voit l'hiver s'installer doucement. Pourtant, les insectes de novembre sont bien là dans Animal Crossing New Horizons. 27 spécimens différents peuvent être attrapés tout au long du mois. De plus, comme souvent à cette période, ce sera votre dernière chance d'en attraper un bon nombre avant l'année prochain. Sortez donc votre filet sans attendre pour compléter votre collection.
|Insectes d'Animal Crossing
|Lieu
|Heure d'apparition
|Rareté
|Prix de vente
|
Acrida cinerea
|Par terre
|8h à 19h
|Commun
|200 clochettes
|
Araignée*
|Arbres
|19h à 8h du matin
|Commun
|600 clochettes
|
Bernard-l’ermite*
|Plage
|19h à 8h du matin
|Rare
|1 000 clochettes
|
Capricorne des agrumes*
|Souches
|Toute la journée
|Commun
|350 clochettes
|
Cloporte
|Rocher
|23h à 16h
|Commun
|250 clochettes
|
Criquet
|Par terre
|8h - 19h
|Commun
|400 clochettes
|
Demoiselle
|Ciel
|Toute la journée
|Commun
|500 clochettes
|
Criquet pèlerin
|Par terre
|8h - 19h
|Commun
|600 clochettes
|
Escargot
|Buissons et rochers par temps de pluie
|Toute la journée
|Commun
|250 clochettes
|
Fourmi
|Navet pourri
|Toute la journée
|Commun
|80 clochettes
|
Grand Planeur*
|Ciel
|8h à 19h
|Rare
|1 000 clochettes
|
Grillon des prés
|Par terre
|17h à 8h du matin
|Commun
|130 clochettes
|
Guêpe*
|Arbres
|Toute la journée
|Rare
|2 500 clochettes
|
Ligie*
|Sur les plages dans Animal Crossing New Horizons
|Toute la journée
|Commun
|200 clochettes
|
Mante orchidée
|Fleur blanche
|8h à 17h
|Rare
|2 400 clochettes
|
Mante religieuse
|Fleur
|8h à 17h
|Commun
|430 clochettes
|
Mille-pattes
|Rocher
|16h à 23h
|Commun
|300 clochettes
|
Monarque
|Ciel
|4h à 17h
|Commun
|140 clochettes
|
Mormolyce
|Souche d’arbre
|Toute la journée
|Commun
|450 clochettes
|
Mouche*
|Déchets et navet pourri
|Toute la journée
|Commun
|60 clochettes
|
Papillon de nuit*
|Source de lumière
|19h à 4h du matin
|Commun
|130 clochettes
|
Phasme
|Arbre
|4h à 8h, puis 17h à 19h
|Commun
|600 clochettes
|
Piéride de la rave
|Ciel
|4h du matin à 19h
|Commun
|160 clochettes
|
Psyché*
|Arbres
|Toute la journée
|Rare
|600 clochettes
|
Puce
|Sur un villageois
|Toute la journée
|Commun
|70 clochettes
|
Tarentule
|Par terre
|19h à 4h du matin
|Très rare
|8 000 clochettes
|
Taupe-grillon
|Sous la terre
|Toute la journée
|Commun
|500 clochettes
Quels sont les insectes de novembre dans ACNH ? (hémisphère sud)
Puisqu'on arrive en été dans l'hémisphère sud, la tendance est tout à l'inverse. Les insectes de novembre dans Animal Crossing se déclinent en 43 espèces différentes. Vous allez donc avoir de quoi faire ce mois-ci, surtout compte tenu du nombre de nouveaux spécimens rares à portée de filet. Et qui dit rare, dit aussi un bon pesant de clochettes à la revente.
|Insectes d'Animal Crossing
|Lieu
|Heure d’apparition
|Rareté
|Prix de vente
|
Abeille naine
|Ciel
|8h à 17h
|Commun
|200 clochettes
|
Acrida cinerea
|Par terre
|8h à 19h
|Commun
|200 clochettes
|
Agrias
|Dans le ciel d'Animal Crossing New Horizons
|8h à 17h
|Rare
|3 000 clochettes
|
Anax napolitain
|Ciel
|8h à 17h
|Commun
|230 clochettes
|
Araignée*
|Arbres
|19h à 8h du matin
|Commun
|600 clochettes
|
Attacus Atlas
|Arbres et Palmiers
|19h à 4h du matin
|Rare
|3 000 clochettes
|
Bernard-l’ermite*
|Plage
|19h à 8h du matin
|Rare
|1 000 clochettes
|
Capricorne des agrumes*
|Souches
|Toute la journée
|Commun
|350 clochettes
|
Catacanthus
|Fleur
|19h à 8h du matin
|Commun
|1 000 clochettes
|
Chrysiridia rhipheus
|Ciel
|8h à 16h
|Rare
|2 500 clochettes
|
Cicindèle
|Par terre
|Toute la journée
|Rare
|1 500 clochettes
|
Citrin
|Fleur
|19h à 8h du matin
|Commun
|160 clochettes
|
Cloporte
|Rocher
|23h à 16h
|Commun
|250 clochettes
|
Coccinelle
|Fleurs
|8h à 17h
|Commun
|200 clochettes
|
Cordulégastre
|Ciel
|8h à 17h
|Commun
|4 500 clochettes
|
Dytique
|Surface de l’eau
|8h à 19h
|Commun
|800 clochettes
|
Escargot
|Buissons et rochers par temps de pluie
|Toute la journée
|Commun
|250 clochettes
|
Fourmi
|Navet pourri
|Toute la journée
|Commun
|80 clochettes
|
Grand Planeur*
|Ciel
|8h à 19h
|Rare
|1 000 clochettes
|
Graphium sarpedon
|Ciel
|4h à 19h
|Commun
|300 clochettes
|
Guêpe*
|Arbres
|Toute la journée
|Rare
|2 500 clochettes
|
Ligie*
|Plage
|Toute la journée
|Commun
|200 clochettes
|
Machaon
|Ciel
|4h à 19h
|Commun
|240 clochettes
|
Mante orchidée
|Fleur blanche
|8h à 17h
|Rare
|2 400 clochettes
|
Mante religieuse
|Sur les fleurs d'Animal Crossing New Horizons
|8h à 17h
|Commun
|430 clochettes
|
Mille-pattes
|Rocher
|16h à 23h
|Commun
|300 clochettes
|
Mormolyce
|Souche d’arbre
|Toute la journée
|Commun
|450 clochettes
|
Morpho bleu
|Ciel
|17h à 8h du matin
|Rare
|4 000 clochettes
|
Mouche*
|Déchets et navet pourri
|Toute la journée
|Commun
|60 clochettes
|
Papilio bianor
|Ciel autour des fleurs hybrides
|4h du matin à 19h
|Rare
|2 500 clochettes
|
Papillon de nuit*
|Source de lumière
|19h à 4h du matin
|Commun
|130 clochettes
|
Piéride de la rave
|Ciel
|4h du matin à 19h
|Commun
|160 clochettes
|
Psyché*
|Arbres
|Toute la journée
|Rare
|600 clochettes
|
Puce
|Sur un villageois
|Toute la journée
|Commun
|70 clochettes
|
Punaise
|Fleur
|Toute la journée
|Commun
|120 clochettes
|
Punaise d’eau géante
|Surface de l’eau
|19h à 8h du matin
|Rare
|2 000 clochettes
|
Rosalia batesi
|Souche
|Toute la journée
|Rare
|3 000 clochettes
|
Sasakia charonda
|Ciel
|4h à 19h
|Commun
|3 000 clochettes
|
Scorpion
|Par terre dans Animal Crossing New Horizons
|19h à 4h du matin
|Très rare
|8 000 clochettes
|
Taupe-grillon
|Sous la terre
|Toute la journée
|Commun
|500 clochettes
|
Troides Alexandrae
|Ciel
|8h à 16h
|Rare
|4 000 clochettes
|
Troides Brookiana
|Ciel
|8h à 17h
|Rare
|2 500 clochettes
Les insectes d'Animal Crossing New Horizons tout au long de l'année
Les insectes vont et viennent tout au long de l'année dans Animal Crossing New Horizons. Nous vous accompagnons alors dans votre quête pour tous les capturer avec un guide pour chaque mois, valable autant sur la première Nintendo Switch que sur Nintendo Switch 2 :