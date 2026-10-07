Coccinelle, criquet, scorpion... découvrez la liste complète des insectes d'octobre dans Animal Crossing New Horizons, pour l'hémisphère nord puis pour l'hémisphère sud.
Notre guide des insectes d'octobre dans Animal Crossing New Horizons vous propose la liste complète de toutes les espèces à attraper ce mois-ci. Que vous soyez un joueur Nintendo Switch ou Nintendo Switch 2, aucun spécimen n'échappera à votre filet avec ça ! Heure et lieu d'apparition, rareté et même prix de revente... vous saurez tout ce qu'il y a à savoir pour compléter votre collection ou vous faire quelques clochettes supplémentaires.
Quels sont les insectes d'octobre dans l'hémisphère nord d'Animal Crossing New Horizons ?
Au mois d'octobre, vous pouvez attraper jusqu'à 34 insectes différents dans Animal Crossing New Horizons si votre île se situe dans l'hémisphère nord. Si un tas de spécimens s'apprêtent à passer leur dernier mois de l'année par chez vous, une seule espèce fait son apparition ce mois-ci dans votre région. Il s'agit de la coccinelle, qui ne s'attardera d'ailleurs pas au-delà d'Halloween.
|Insectes
|Lieu
|Heure d'apparition
|Rareté
|Prix de vente
|
Acrida cinerea
|Par terre
|8h à 19h
|Commun
|200 clochettes
|
Anax napolitain
|Ciel
|8h à 17h
|Commun
|230 clochettes
|
Araignée*
|Arbres
|19h à 8h du matin
|Commun
|600 clochettes
|
Bernard-l’ermite*
|Plage
|19h à 8h du matin
|Rare
|1 000 clochettes
|
Capricorne des agrumes*
|Souches
|Toute la journée
|Commun
|350 clochettes
|
Catacanthus
|Fleur
|19h à 8h du matin
|Commun
|1 000 clochettes
|
Cicindèle
|Par terre
|Toute la journée
|Rare
|1 500 clochettes
|
Citrin
|Fleur
|19h à 8h du matin
|Commun
|160 clochettes
|
Cloporte
|Rocher
|23h à 16h
|Commun
|250 clochettes
|
Coccinelle
|Fleurs
|8h à 17h
|Commun
|200 clochettes
|
Cordulégastre
|Ciel
|8h à 17h
|Commun
|4 500 clochettes
|
Criquet
|Par terre
|8h - 19h
|Commun
|400 clochettes
|
Criquet pèlerin
|Par terre
|8h - 19h
|Commun
|600 clochettes
|
Escargot
|Buissons et rochers par temps de pluie
|Toute la journée
|Commun
|250 clochettes
|
Fourmi
|Navet pourri
|Toute la journée
|Commun
|80 clochettes
|
Grand Planeur*
|Ciel
|8h à 19h
|Rare
|1 000 clochettes
|
Grillon des prés
|Par terre
|17h à 8h du matin
|Commun
|130 clochettes
|
Grillon du midi
|Par terre
|17h à 8h du matin
|Commun
|430 clochettes
|
Guêpe*
|Arbres
|Toute la journée
|Rare
|2 500 clochettes
|
Ligie*
|Plage
|Toute la journée
|Commun
|200 clochettes
|
Mante orchidée
|Fleur blanche
|8h à 17h
|Rare
|2 400 clochettes
|
Mante religieuse
|Fleur
|8h à 17h
|Commun
|430 clochettes
|
Mille-pattes
|Rocher
|16h à 23h
|Commun
|300 clochettes
|
Monarque
|Ciel
|4h à 17h
|Commun
|140 clochettes
|
Mormolyce
|Souche d’arbre
|Toute la journée
|Commun
|450 clochettes
|
Mouche*
|Déchets et navet pourri
|Toute la journée
|Commun
|60 clochettes
|
Papillon de nuit*
|Source de lumière
|19h à 4h du matin
|Commun
|130 clochettes
|
Phasme
|Arbre
|4h à 8h, puis 17h à 19h
|Commun
|600 clochettes
|
Piéride de la rave
|Ciel
|4h du matin à 19h
|Commun
|160 clochettes
|
Psyché*
|Arbres
|Toute la journée
|Rare
|600 clochettes
|
Puce
|Sur un villageois
|Toute la journée
|Commun
|70 clochettes
|
Punaise
|Fleur
|Toute la journée
|Commun
|120 clochettes
|
Scorpion
|Par terre
|19h à 4h du matin
|Très rare
|8 000 clochettes
|
Sympetrum
|Ciel
|8h à 19h
|Commun
|180 clochettes
Quels insectes attraper en octobre dans ACNH depuis l'hémisphère sud ?
Puisque c'est le printemps dans l'hémisphère sud, le nombre d'insectes en octobre dans Animal Crossing New Horizons grimpe à 36 espèces. C'est l'occasion d'attraper un tas de nouvelles espèces pour remplir votre musée. En revanche, un spécimen va disparaître pour la fin de l'année. Si vous ne l'avez pas encore fichée au bébêtopédie, c'est donc le moment ou jamais de mettre la main sur la tarentule.
|Insectes
|Lieu
|Heure d’apparition
|Rareté
|Prix de vente
|
Abeille naine
|Ciel
|8h à 17h
|Commun
|200 clochettes
|
Acrida cinerea
|Par terre
|8h à 19h
|Commun
|200 clochettes
|
Agrias
|Ciel
|8h à 17h
|Rare
|3 000 clochettes
|
Anax napolitain
|Ciel
|8h à 17h
|Commun
|230 clochettes
|
Araignée*
|Arbres
|19h à 8h du matin
|Commun
|600 clochettes
|
Attacus Atlas
|Arbres et Palmiers
|19h à 4h du matin
|Rare
|3 000 clochettes
|
Bernard-l’ermite*
|Plage
|19h à 8h du matin
|Rare
|1 000 clochettes
|
Bupreste
|Souche
|Toute la journée
|Commun
|2 400 clochettes
|
Capricorne des agrumes*
|Souches
|Toute la journée
|Commun
|350 clochettes
|
Catacanthus
|Fleur
|19h à 8h du matin
|Commun
|1 000 clochettes
|
Chrysiridia rhipheus
|Ciel
|8h à 16h
|Rare
|2 500 clochettes
|
Cicindèle
|Par terre
|Toute la journée
|Rare
|1 500 clochettes
|
Citrin
|Fleur
|19h à 8h du matin
|Commun
|160 clochettes
|
Cloporte
|Rocher
|23h à 16h
|Commun
|250 clochettes
|
Coccinelle
|Fleurs
|8h à 17h
|Commun
|200 clochettes
|
Escargot
|Buissons et rochers par temps de pluie
|Toute la journée
|Commun
|250 clochettes
|
Fourmi
|Navet pourri
|Toute la journée
|Commun
|80 clochettes
|
Grand Planeur*
|Ciel
|8h à 19h
|Rare
|1 000 clochettes
|
Graphium sarpedon
|Ciel
|4h à 19h
|Commun
|300 clochettes
|
Guêpe*
|Arbres
|Toute la journée
|Rare
|2 500 clochettes
|
Ligie*
|Plage
|Toute la journée
|Commun
|200 clochettes
|
Machaon
|Ciel
|4h à 19h
|Commun
|240 clochettes
|
Mante orchidée
|Fleur blanche
|8h à 17h
|Rare
|2 400 clochettes
|
Mante religieuse
|Fleur
|8h à 17h
|Commun
|430 clochettes
|
Mille-pattes
|Rocher
|16h à 23h
|Commun
|300 clochettes
|
Mouche*
|Déchets et navet pourri
|Toute la journée
|Commun
|60 clochettes
|
Papilio bianor
|Ciel autour des fleurs hybrides
|4h du matin à 19h
|Rare
|2 500 clochettes
|
Papillon de nuit*
|Source de lumière
|19h à 4h du matin
|Commun
|130 clochettes
|
Piéride de la rave
|Ciel
|4h du matin à 19h
|Commun
|160 clochettes
|
Psyché*
|Arbres
|Toute la journée
|Rare
|600 clochettes
|
Puce
|Sur un villageois
|Toute la journée
|Commun
|70 clochettes
|
Punaise
|Fleur
|Toute la journée
|Commun
|120 clochettes
|
Punaise d’eau géante
|Surface de l’eau
|19h à 8h du matin
|Rare
|2 000 clochettes
|
Tarentule
|Par terre
|19h à 4h du matin
|Très rare
|8 000 clochettes
|
Taupe-grillon
|Sous la terre
|Toute la journée
|Commun
|500 clochettes
|
Troides Brookiana
|Ciel
|8h à 17h
|Rare
|2 500 clochettes