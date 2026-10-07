Notre guide des insectes d'octobre dans Animal Crossing New Horizons vous propose la liste complète de toutes les espèces à attraper ce mois-ci. Que vous soyez un joueur Nintendo Switch ou Nintendo Switch 2, aucun spécimen n'échappera à votre filet avec ça ! Heure et lieu d'apparition, rareté et même prix de revente... vous saurez tout ce qu'il y a à savoir pour compléter votre collection ou vous faire quelques clochettes supplémentaires.

Quels sont les insectes d'octobre dans l'hémisphère nord d'Animal Crossing New Horizons ?

Au mois d'octobre, vous pouvez attraper jusqu'à 34 insectes différents dans Animal Crossing New Horizons si votre île se situe dans l'hémisphère nord. Si un tas de spécimens s'apprêtent à passer leur dernier mois de l'année par chez vous, une seule espèce fait son apparition ce mois-ci dans votre région. Il s'agit de la coccinelle, qui ne s'attardera d'ailleurs pas au-delà d'Halloween.

Insectes Lieu Heure d'apparition Rareté Prix de vente Acrida cinerea Par terre 8h à 19h Commun 200 clochettes Anax napolitain Ciel 8h à 17h Commun 230 clochettes Araignée* Arbres 19h à 8h du matin Commun 600 clochettes Bernard-l’ermite* Plage 19h à 8h du matin Rare 1 000 clochettes Capricorne des agrumes* Souches Toute la journée Commun 350 clochettes Catacanthus Fleur 19h à 8h du matin Commun 1 000 clochettes Cicindèle Par terre Toute la journée Rare 1 500 clochettes Citrin Fleur 19h à 8h du matin Commun 160 clochettes Cloporte Rocher 23h à 16h Commun 250 clochettes Coccinelle Fleurs 8h à 17h Commun 200 clochettes Cordulégastre Ciel 8h à 17h Commun 4 500 clochettes Criquet Par terre 8h - 19h Commun 400 clochettes Criquet pèlerin Par terre 8h - 19h Commun 600 clochettes Escargot Buissons et rochers par temps de pluie Toute la journée Commun 250 clochettes Fourmi Navet pourri Toute la journée Commun 80 clochettes Grand Planeur* Ciel 8h à 19h Rare 1 000 clochettes Grillon des prés Par terre 17h à 8h du matin Commun 130 clochettes Grillon du midi Par terre 17h à 8h du matin Commun 430 clochettes Guêpe* Arbres Toute la journée Rare 2 500 clochettes Ligie* Plage Toute la journée Commun 200 clochettes Mante orchidée Fleur blanche 8h à 17h Rare 2 400 clochettes Mante religieuse Fleur 8h à 17h Commun 430 clochettes Mille-pattes Rocher 16h à 23h Commun 300 clochettes Monarque Ciel 4h à 17h Commun 140 clochettes Mormolyce Souche d’arbre Toute la journée Commun 450 clochettes Mouche* Déchets et navet pourri Toute la journée Commun 60 clochettes Papillon de nuit* Source de lumière 19h à 4h du matin Commun 130 clochettes Phasme Arbre 4h à 8h, puis 17h à 19h Commun 600 clochettes Piéride de la rave Ciel 4h du matin à 19h Commun 160 clochettes Psyché* Arbres Toute la journée Rare 600 clochettes Puce Sur un villageois Toute la journée Commun 70 clochettes Punaise Fleur Toute la journée Commun 120 clochettes Scorpion Par terre 19h à 4h du matin Très rare 8 000 clochettes Sympetrum Ciel 8h à 19h Commun 180 clochettes *insectes qui apparaissent toute l’année dans Animal Crossing New Horizons.

Quels insectes attraper en octobre dans ACNH depuis l'hémisphère sud ?

Puisque c'est le printemps dans l'hémisphère sud, le nombre d'insectes en octobre dans Animal Crossing New Horizons grimpe à 36 espèces. C'est l'occasion d'attraper un tas de nouvelles espèces pour remplir votre musée. En revanche, un spécimen va disparaître pour la fin de l'année. Si vous ne l'avez pas encore fichée au bébêtopédie, c'est donc le moment ou jamais de mettre la main sur la tarentule.