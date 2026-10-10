Vous voulez savoir comment gagner rapidement de l’XP dans AION 2 ? Dans ce guide, on vous explique les moyens les plus rapides de monter en niveaux dans le titre de NC.

Un an après avoir rencontré un grand succès en Corée et à Taïwan, où il était disponible en exclusivité, AION 2 a fait une arrivée fracassante sur le marché européen le 5 octobre 2026. Déjà prisé par des centaines de milliers de joueurs sur Steam, il semble ainsi extrêmement bien parti pour devenir l’un des nouveaux phénomènes du MMORPG. Et comme dans tout MMO qui se respecte, l’XP est une ressource clé pour profiter au mieux de son expérience. Dans ce guide, on vous explique ainsi comment gagner en niveau le plus rapidement possible.

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Complétez les quêtes principales de l’histoire d'AION 2

C’est peut-être bête à dire, mais c’est pourtant une réalité : finir les quêtes principales du jeu reste le moyen le plus simple de gagner de l’XP très rapidement dans AION 2. En effet, chacune d’elles est conçue par NC pour vous offrir le meilleur rapport temps de jeu / XP remportée, ce qui vous permettra alors naturellement de gagner des niveaux pour votre personnage. En sachant que cela vous donnera aussi progressivement accès à de nouvelles zones et à tout le contenu endgame, qui seront autant de moyens supplémentaires de gagner de l’XP ensuite.

Faites les quêtes secondaires

C’est également le ba.-ba dans tout RPG qui se respecte : faire le maximum de quêtes secondaires possibles est l’un des moyens les plus efficaces d’engranger de l’XP supplémentaire en cours de partie. N’hésitez donc pas, dès que vous en avez l’occasion, à réaliser certaines des quêtes régionales et des Forteresses, mais également les Donjons scellés d’AION 2 présents sur votre chemin pour pouvoir glaner quelques niveaux supplémentaires le temps de le dire.

Entrez dans les Donjons scellés avec un faible niveau

En parlant des donjons scellés, sachez qu’AION 2 adapte automatiquement le gain d’XP à votre niveau lorsque vous parvenez à en voir le bout. Par conséquent, pour les plus téméraires, s’aventurer dans les donjons avec un niveau inférieur à celui recommandé peut être un bon moyen de maximiser l’expérience qu’il rapporte, et donc d’obtenir de meilleures récompenses pour gagner en niveaux plus rapidement. En particulier grâce aux ennemis d’élite que l’on y rencontre, qui rapportent naturellement davantage d’XP que les ennemis ordinaires.

© NC

Pensez constamment à améliorer votre équipement

Grâce aux nombreuses récompenses que vous pourrez obtenir en explorant le monde et en réalisant diverses missions, pensez toujours à bien équiper les meilleures pièces de votre inventaire, mais aussi à améliorer l’ensemble de votre équipement avec toutes les ressources dont vous disposez. Plus vous avancerez dans AION 2, et plus la difficulté sera élevée. Pour éviter de vous ralentir dans votre aventure, il est donc indispensable d’en passer par là.

Nettoyez les Forteresses

Enfin, bien qu’il ne s’agisse pas forcément de la méthode la plus efficace pour engranger de l’XP rapidement dans AION 2, le fait de nettoyer les Forteresses présentes sur la map reste tout de même un bon moyen de glaner quelques niveaux ici et là, dans le sens où elles concentrent un grand nombre d’ennemis. Et même si ces derniers ne rapportent pas autant d’XP que les versions d’élites rencontrées dans les Donjons scellés, c’est un bonus qui reste bon à prendre. Surtout sachant que nettoyer entièrement une Forteresse vous rapportera également un peu d’XP.

Quel est le niveau d’XP maximum dans AION 2 ?

À l’heure où sont écrites ces lignes, le niveau 45 est le niveau maximum qu’il est possible d’atteindre pour les joueurs de la version européenne d'AION 2. Toutefois, sachant que la version coréenne et taïwanaise du jeu permet d’aller jusqu’au niveau 50 depuis le lancement du Chapitre 1 en juillet dernier, il est probable que NC finisse par faire de même chez nous dans les mois à venir, probablement à l’issue de futures mises à jour.