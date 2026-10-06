Vous voulez savoir quels sont les codes gratuits disponibles pour AION 2 en octobre 2026 ? On vous dévoile la liste complète dans notre guide, et vous explique comment en profiter.

Le monde du MMORPG tient un nouveau concurrent de taille. Près d’un après son lancement sur les marchés coréens et taïwanais, AION 2 a enfin ouvert ses serveurs au reste du monde le 5 octobre 2026 sur PC, suscitant alors un engouement certain auprès de centaines de milliers de joueurs. De quoi en faire, d’ailleurs, l’un des jeux les plus joués de l’année 2026 le temps de le dire. Et si vous en faites partie, alors vous serez sans aucun doute intéressé par l’idée de recevoir toutes sortes de jolis cadeaux sous forme de codes.

Tous les codes gratuits disponibles pour AION 2 en octobre 2026

Car oui, pour le lancement d’AION 2 à l’international, NC n’est pas arrivé les mains totalement vides et propose d’ores et déjà à la communauté de son titre d’obtenir toutes sortes de contenus gratuits supplémentaires à l’aide de codes vous donnant accès à des consommations et autres ressources utilisables dans le jeu. Pour commencer, voici donc la liste de tous les codes actuellement disponibles pour AION 2 en octobre 2026, avec leur date limite d’utilisation mais aussi les contenus gratuits auxquels ils donnent accès :

Code Récompenses Date limite TAKEFLIGHTAION2 Odyle Energy x4, Resurrection Spiritstone x5, Battle Enhance Scrolls x10 14 octobre 2026

Vous souhaitez utiliser l’un des codes disponibles pour AION 2 ? Rien de plus simple, il vous suffit de suivre la démarche suivante :

Lancez le jeu

Sélectionnez le serveur et le personnage de votre choix

Rendez-vous dans le menu « Paramètres »

Allez dans l’onglet « Divers », puis dans « Compte »

Repérez le champ « Échanger un code promo »

Entrez le code qui vous intéresse, puis validez

Si le code est toujours valide, les récompenses seront alors directement ajoutées à votre inventaire dans la foulée. Notez que chaque code n’est utilisable qu’une seule fois par compte.