AION 2 vous intéresse et vous ne savez pas quelle classe choisir ? Voici notre tier list des meilleures classes du jeu en octobre 2026 ainsi que toutes leurs forces et faiblesses.
AION 2 est en train de faire un carton fulgurant, et beaucoup vont certainement s’y essayer encore dans les prochains jours. MMO à l’ancienne jusqu’au bout des ongles, le jeu propose plusieurs classes très différentes et toutes complémentaires. Chacune a ses propres forces et faiblesses, que ce soit en PvE ou en PvP. Si vous comptez vous lancer dans le jeu, vous vous demandez certainement quelle classe choisir et quelles sont les classes les plus puissantes du jeu. Voici la tier list des meilleures classes du jeu en octobre 2026.
La liste de toutes les classes dans AION 2
Au lancement, AION 2 propose 8 classes au gameplay très différent. Chacune est spécialisée dans une branche : la défense et le tanking, les dégâts physiques, la magie ou encore le support.
- Gladiateur : un guerrier spécialiste des combats au corps-à-corps et qui se bat principalement avec une épée lourde.
- Templier : un soldat qui fait office de solide ligne de front grâce à son bouclier et ses armures lourdes. Il peut également repousser ses adversaires à l’épée.
- Assassin : tueur né très mobile capable d’infliger de lourds dégâts physiques.
- Rôdeur : tireur d’élite d’exception qui utilise principalement l’arc pour atteindre ses cibles.
- Aède : un magicien qui utilise la magie pour aider ses alliés avec de puissantes bénédictions.
- Clerc : le soigneur ultime qui utilise ses pouvoirs pour maintenir en vie ses alliés grâce à la lumière.
- Sorcier : un mage du chaos qui utilise une magie destructrice pour décimer ses adversaires.
- Spiritualiste : un autre magicien qui se spécialise quant à lui dans la magie élémentaire pour contrôler le champ de bataille et infliger des dégâts.
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Tier list des meilleures classes de AION 2
Toutes les classes d’AION 2 sont viables et parfaitement jouables au lancement. Pour autant, il existe bien des classes plus puissantes que d’autres, que ce soit en PvP (contre les autres joueurs) ou en PvE (contre l’environnement). C’est à vous de voir quels seront vos objectifs. Si vous préférez par exemple jouer pour explorer, faire des donjons en équipe, ou plutôt vous focaliser sur les futurs affrontements contre d’autres joueurs. Ou bien encore un peu des deux. Vient ensuite le choix du gameplay, très important avant de choisir votre classe, et là aussi cela dépend uniquement de vos préférences personnelles. Pour vous aiguiller, voici les meilleures classes pour chaque façon de jouer.
Les meilleures classes pour PvP (JcJ) d'AION 2
|Rang
|Classes
|S
|Gladiateur, Rôdeur, Assassin
|A
|Templier, Clerc, Aède
|B
|Sorcier, Spiritualiste
Les meilleures classes PvE (JcE) d'AION 2
|Rang
|Classes
|S
|Gladiateur, Rôdeur, Sorcier, Spiritualiste
|A
|Aède, Assassin
|B
|Clerc, Templier
Force et faiblesses de toutes les classes du jeu
Gladiateur
La classe au corps-à-corps par excellence, capable d’infliger de lourds dégâts et de relativement bien se défendre. En PvE, c’est l’une des classes les plus efficaces grâce à son kit qui lui permet de rapidement faire le ménage sans avoir peur de prendre des coups pour autant. En PvP, il sera également redoutable puisque capable de tenir tête aux autres guerriers, aux assassins et de décimer les classes les plus fragiles. Son point faible réside néanmoins dans son spacing, à savoir le contrôle de l’espace. Difficile pour lui d’aller chercher un adversaire qui arrivera à le maintenir à bonne distance.
|Forces
|Faiblesses
|Facile à prendre en main
Gros dégâts au corps-à-corps
Bonne survivabilité
Monstrueux en PvE
Très dangereux en PvP
|Définitivement inutile à distance
Peu facilement être tenu en respect par les ennemis à distance
Templier
C’est le tank par excellence. Indispensable pour encaisser le gros des dégâts, notamment dans les combats d’équipe et en PvE, il est capable de tenir la ligne de front dans la plupart des cas. Le revers de la médaille, c’est qu’il est dépendant de ses alliés la plupart du temps et ne dispose que d’un kit très limité pour infliger des dégâts ou se déplacer rapidement. Seul, il est donc un peu sensible, mais avec un soigneur sur le dos, il est indestructible (ou presque).
|Forces
|Faiblesses
|Ultra résistant
Une grosse défense en PvE et PvP
Très utile pour le jeu d'équipe
|Peu de moyens pour se défendre en solo
Pas très mobile
Rôdeur
Le Rôdeur est à la distance ce qu'est le Gladiateur au corps-à-corps dans AION 2. C'est la meilleures classe de dégats physique à distance. Facile à prendre en main, on peut rapidement poser d'important dégats sans prendre trop de risque. C'est notamment redoutable en PvE puisque l'on peu décimer la plupart des adversaire corps-à-corps avant même qu'il ne nous arrive dessus. En PvP, les dégats sont là aussi très important et on peut chosiir aisément sa cible. En revanche, le moindre ennemis qui arrivera à vous mettre le grappin dessus vous massacrera très rapidement.
|Forces
|Faiblesses
|Facile à prendre en main
Gros dégâts à distance
Très efficace en PvE
Redoutable en PvP
|Très fragile au corps-à-corps
Aucun moyen de se défendre efficacement
Assassin
Une classe à choisir si vous préférez le PvP au PvE puisque c’est surtout contre d’autres joueurs que l’Assassin brille le plus. Mobile et capable d’infliger de très gros dégâts, c’est le cauchemar de tous les personnages à distance de AION 2 comme les Rôdeurs et les Sorciers. Il demande néanmoins une petite prise en main pour être réellement efficace, sous peine de se faire lourdement punir à la moindre faute.
|Forces
|Faiblesses
|Des dégâts physiques extrêmes
Très fort en PvP, surtout contre les cibles fragiles
Bonne mobilité
|Fragile et demande de la prise en main
Ne tiens pas vraiment tête aux autre classes corps-à-corps
Pas très bon en PvE
Sorcier
DPS magique surpuissant, le Sorcier est excellent pour faire le contenu PvE d'AION 2, mais aura un peu plus de mal en PvP. Il ne manque pas de dégâts, mais plutôt de quoi se défendre. Manque de hard contrôle, peu de mobilité, relativement fragile. S’il ne peut pas tenir un Assassin ou un Gladiateur à distance, c’en est fini.
|Forces
|Faiblesses
|Prise en main accessible
De très gros dégâts magiques
Ultra efficace en PvE
|Un PvP qui peut vite devenir difficile sans assistance
Très fragile, peu de défense
Spiritualiste
C'est une classe magique un poil moins puissante que le Sorcier, mais sa survivabilité et sa polyvalence en font un excellent choix. Reste qu’il est lui aussi très fragile et demandera d’avoir un bon placement en PvP pour ne pas trop souffrir. Il sera toutefois bien plus menaçant grâce à certaines de ses capacités élémentaires aussi puissantes qu’utiles.
|Forces
|Faiblesses
|De bons dégâts magiques
Très efficaces en PvE, mais un peu moins que le Sorcier
Plus efficace en PvP que le Sorcier
|Très fragile
Demande un bon placement en PvP sinon la mort est assurée
Clerc
C’est le plus gros soigneur de tout AION 2, ce qui fait de lui un élément indispensable aussi bien en PvE qu’en PvP. En revanche, comme le Templier, c’est une classe assez ingrate puisque très dépendante des alliés. Le PvE en solo est clairement moins attractif qu’avec les autres classes, et en PvP un mauvais placement est puni d’une mort très rapide. Mais pour le jeu d’équipe, difficile de faire plus puissant.
|Forces
|Faiblesses
|Extrêmement utile pour le jeu d'équipe
Meilleur soigneur du jeu
Ultra fort en PvE et PvP lorsqu'il a le soutien qu'il faut
|PvE peu intéressant
PvP difficile sans soutien
Très fragile, dépend de son placement
Aède
Une classe de soutien très puissante dans AION 2 qui offre de bonnes possibilités pour soutenir les alliés avec de grosses bénédictions, mais aussi se défendre. Son kit lui permet d’être un atout majeur dans une composition d’équipe serrée ou sur le pouce, que ce soit en PvE ou en PvP. Ses buffs lui offrent également une bonne survivabilité, mais attention à sa fragilité naturelle.
|Forces
|Faiblesses
|D'excellents buffs
Excellent en jeu d'équipe
Aussi intéressant en PvE que PvP
|Fragile malgré une certaine survivabilité
PvE peu intéressant
PvP qui peut être difficile