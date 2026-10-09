AION 2 vous intéresse et vous ne savez pas quelle classe choisir ? Voici notre tier list des meilleures classes du jeu en octobre 2026 ainsi que toutes leurs forces et faiblesses.

AION 2 est en train de faire un carton fulgurant, et beaucoup vont certainement s’y essayer encore dans les prochains jours. MMO à l’ancienne jusqu’au bout des ongles, le jeu propose plusieurs classes très différentes et toutes complémentaires. Chacune a ses propres forces et faiblesses, que ce soit en PvE ou en PvP. Si vous comptez vous lancer dans le jeu, vous vous demandez certainement quelle classe choisir et quelles sont les classes les plus puissantes du jeu. Voici la tier list des meilleures classes du jeu en octobre 2026.

La liste de toutes les classes dans AION 2

Au lancement, AION 2 propose 8 classes au gameplay très différent. Chacune est spécialisée dans une branche : la défense et le tanking, les dégâts physiques, la magie ou encore le support.

Gladiateur : un guerrier spécialiste des combats au corps-à-corps et qui se bat principalement avec une épée lourde.

: un guerrier spécialiste des combats au corps-à-corps et qui se bat principalement avec une épée lourde. Templier : un soldat qui fait office de solide ligne de front grâce à son bouclier et ses armures lourdes. Il peut également repousser ses adversaires à l’épée.

: un soldat qui fait office de solide ligne de front grâce à son bouclier et ses armures lourdes. Il peut également repousser ses adversaires à l’épée. Assassin : tueur né très mobile capable d’infliger de lourds dégâts physiques.

: tueur né très mobile capable d’infliger de lourds dégâts physiques. Rôdeur : tireur d’élite d’exception qui utilise principalement l’arc pour atteindre ses cibles.

: tireur d’élite d’exception qui utilise principalement l’arc pour atteindre ses cibles. Aède : un magicien qui utilise la magie pour aider ses alliés avec de puissantes bénédictions.

: un magicien qui utilise la magie pour aider ses alliés avec de puissantes bénédictions. Clerc : le soigneur ultime qui utilise ses pouvoirs pour maintenir en vie ses alliés grâce à la lumière.

: le soigneur ultime qui utilise ses pouvoirs pour maintenir en vie ses alliés grâce à la lumière. Sorcier : un mage du chaos qui utilise une magie destructrice pour décimer ses adversaires.

: un mage du chaos qui utilise une magie destructrice pour décimer ses adversaires. Spiritualiste : un autre magicien qui se spécialise quant à lui dans la magie élémentaire pour contrôler le champ de bataille et infliger des dégâts.

© AION 2

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Tier list des meilleures classes de AION 2

Toutes les classes d’AION 2 sont viables et parfaitement jouables au lancement. Pour autant, il existe bien des classes plus puissantes que d’autres, que ce soit en PvP (contre les autres joueurs) ou en PvE (contre l’environnement). C’est à vous de voir quels seront vos objectifs. Si vous préférez par exemple jouer pour explorer, faire des donjons en équipe, ou plutôt vous focaliser sur les futurs affrontements contre d’autres joueurs. Ou bien encore un peu des deux. Vient ensuite le choix du gameplay, très important avant de choisir votre classe, et là aussi cela dépend uniquement de vos préférences personnelles. Pour vous aiguiller, voici les meilleures classes pour chaque façon de jouer.

Les meilleures classes pour PvP (JcJ) d'AION 2

Rang Classes S Gladiateur, Rôdeur, Assassin A Templier, Clerc, Aède B Sorcier, Spiritualiste

Les meilleures classes PvE (JcE) d'AION 2

Rang Classes S Gladiateur, Rôdeur, Sorcier, Spiritualiste A Aède, Assassin B Clerc, Templier

Force et faiblesses de toutes les classes du jeu

Gladiateur

La classe au corps-à-corps par excellence, capable d’infliger de lourds dégâts et de relativement bien se défendre. En PvE, c’est l’une des classes les plus efficaces grâce à son kit qui lui permet de rapidement faire le ménage sans avoir peur de prendre des coups pour autant. En PvP, il sera également redoutable puisque capable de tenir tête aux autres guerriers, aux assassins et de décimer les classes les plus fragiles. Son point faible réside néanmoins dans son spacing, à savoir le contrôle de l’espace. Difficile pour lui d’aller chercher un adversaire qui arrivera à le maintenir à bonne distance.

Forces Faiblesses Facile à prendre en main

Gros dégâts au corps-à-corps

Bonne survivabilité

Monstrueux en PvE

Très dangereux en PvP Définitivement inutile à distance

Peu facilement être tenu en respect par les ennemis à distance

Templier

C’est le tank par excellence. Indispensable pour encaisser le gros des dégâts, notamment dans les combats d’équipe et en PvE, il est capable de tenir la ligne de front dans la plupart des cas. Le revers de la médaille, c’est qu’il est dépendant de ses alliés la plupart du temps et ne dispose que d’un kit très limité pour infliger des dégâts ou se déplacer rapidement. Seul, il est donc un peu sensible, mais avec un soigneur sur le dos, il est indestructible (ou presque).

Forces Faiblesses Ultra résistant

Une grosse défense en PvE et PvP

Très utile pour le jeu d'équipe Peu de moyens pour se défendre en solo

Pas très mobile

Rôdeur

Le Rôdeur est à la distance ce qu'est le Gladiateur au corps-à-corps dans AION 2. C'est la meilleures classe de dégats physique à distance. Facile à prendre en main, on peut rapidement poser d'important dégats sans prendre trop de risque. C'est notamment redoutable en PvE puisque l'on peu décimer la plupart des adversaire corps-à-corps avant même qu'il ne nous arrive dessus. En PvP, les dégats sont là aussi très important et on peut chosiir aisément sa cible. En revanche, le moindre ennemis qui arrivera à vous mettre le grappin dessus vous massacrera très rapidement.

Forces Faiblesses Facile à prendre en main

Gros dégâts à distance

Très efficace en PvE

Redoutable en PvP Très fragile au corps-à-corps

Aucun moyen de se défendre efficacement

Assassin

Une classe à choisir si vous préférez le PvP au PvE puisque c’est surtout contre d’autres joueurs que l’Assassin brille le plus. Mobile et capable d’infliger de très gros dégâts, c’est le cauchemar de tous les personnages à distance de AION 2 comme les Rôdeurs et les Sorciers. Il demande néanmoins une petite prise en main pour être réellement efficace, sous peine de se faire lourdement punir à la moindre faute.

Forces Faiblesses Des dégâts physiques extrêmes

Très fort en PvP, surtout contre les cibles fragiles

Bonne mobilité Fragile et demande de la prise en main

Ne tiens pas vraiment tête aux autre classes corps-à-corps

Pas très bon en PvE

Sorcier

DPS magique surpuissant, le Sorcier est excellent pour faire le contenu PvE d'AION 2, mais aura un peu plus de mal en PvP. Il ne manque pas de dégâts, mais plutôt de quoi se défendre. Manque de hard contrôle, peu de mobilité, relativement fragile. S’il ne peut pas tenir un Assassin ou un Gladiateur à distance, c’en est fini.

Forces Faiblesses Prise en main accessible

De très gros dégâts magiques

Ultra efficace en PvE Un PvP qui peut vite devenir difficile sans assistance

Très fragile, peu de défense

Spiritualiste

C'est une classe magique un poil moins puissante que le Sorcier, mais sa survivabilité et sa polyvalence en font un excellent choix. Reste qu’il est lui aussi très fragile et demandera d’avoir un bon placement en PvP pour ne pas trop souffrir. Il sera toutefois bien plus menaçant grâce à certaines de ses capacités élémentaires aussi puissantes qu’utiles.

Forces Faiblesses De bons dégâts magiques

Très efficaces en PvE, mais un peu moins que le Sorcier

Plus efficace en PvP que le Sorcier Très fragile

Demande un bon placement en PvP sinon la mort est assurée

Clerc

C’est le plus gros soigneur de tout AION 2, ce qui fait de lui un élément indispensable aussi bien en PvE qu’en PvP. En revanche, comme le Templier, c’est une classe assez ingrate puisque très dépendante des alliés. Le PvE en solo est clairement moins attractif qu’avec les autres classes, et en PvP un mauvais placement est puni d’une mort très rapide. Mais pour le jeu d’équipe, difficile de faire plus puissant.

Forces Faiblesses Extrêmement utile pour le jeu d'équipe

Meilleur soigneur du jeu

Ultra fort en PvE et PvP lorsqu'il a le soutien qu'il faut PvE peu intéressant

PvP difficile sans soutien

Très fragile, dépend de son placement

Aède

Une classe de soutien très puissante dans AION 2 qui offre de bonnes possibilités pour soutenir les alliés avec de grosses bénédictions, mais aussi se défendre. Son kit lui permet d’être un atout majeur dans une composition d’équipe serrée ou sur le pouce, que ce soit en PvE ou en PvP. Ses buffs lui offrent également une bonne survivabilité, mais attention à sa fragilité naturelle.