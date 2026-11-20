Dans GTA 6, il existe plus d’une cinquantaine d’armes différentes, répertoriées en plusieurs catégories. Vous n’aurez clairement pas accès à tout l’arsenal dès le départ, mais, petit à petit, vous pourrez vous faire un inventaire complet, paré à toutes les éventualités. Voici la liste des meilleures armes de chaque catégorie et comment les améliorer pour en tirer le plein potentiel.

A VOIR AUSSI : la liste complète de toutes les armes du jeu et où les trouver ?

Notre tier list des meilleures armes de GTA 6

Pour dresser cette tier list, on a mis sur la table les statistiques de l’arme, à savoir ses dégâts, sa précision, le nombre de munitions et sa maniabilité. Mais aussi sa capacité à évoluer et ce que ça donne une fois que les mods sont équipés. Enfin, dernier élément important, son utilité tout au long du jeu.

Type d’arme Tier S Tier A Tier B Armes de poing : pistolets Duke 1922

Fairview Kalinga .50 Klose K17

Klose K17 MCD

Schlamm DRX Scorpio Nipper .38

Girardi ES9

Girardi ES18 Armes de poing : revolvers Hawk & Little Morgan

Scorpio Akulus Wortham WCR1

Hawk & Little .38

Duke Mustang .357 Armes de poing : mitraillettes Deever Tech DSG Wortham W-10 Zhang Wu Type 9 Armes d’épaule : mitraillettes Vom Feuer VF5C

ADB PD-90 BZI Vatra

Schlamm DW-9

Vom Feuer VF5 Armes d’épaule : fusils d’assaut Vom Feuer VF-G1 Duke 556

Hillinger Heathen

Kozlov KZ-59

ADB FRA Kozlov Hind Armes d’épaule : fusils de chasse Girardi Super400

Kozlov KVGA-12

Goodwin Comshot 12 Fortune & Son Moreland 850

Fortune & Son Gorse 425

Mason & Keen Longshot

Girardi AZ1200

Girardi Verro Shrewsbury Drifter

Shrewsbury Hobo

Mason & Keen Shortstraw Armes d’épaule : fusils tactiques Hillinger M306

Hillinger M306 TMR Hawk & Little Mediator

Wortham W-14 Armes d’épaule : fusils de précision Fairview FF-SR

Fairview FF-50

Shrewsbury SMS-01 Fortune & Son Laird 350

Shrewsbury SM-69 Armes d’épaule : mitrailleuses ADB M350 Goodwin LMG 6 Armes d’épaule : lanceurs Deever Tech GLR40 Hauners H-AT Hillinger Boomer

Les meilleures armes de poing de GTA 6, indispensables

Vous pouvez avoir deux armes de poing sur vous dans GTA 6. Elles seront systématiquement cachées et peuvent être facilement utilisées à une main, parfait pour conduire en tirant notamment. Dans le lot, on trouve des pistolets, des revolvers et des mitraillettes. L’idéal, c’est d’avoir sur soi ce qu’il faut pour la jouer doucement, et de quoi vous défendre rapidement lors d’affrontements musclés comme les courses-poursuites qui n’étaient pas prévues. Ici, on vous conseille trois armes.

Duke 1922, la meilleure arme de GTA 6 pour toutes situations

Duke 1922 est un pistolet que l’on peut obtenir rapidement et c’est clairement celui que l’on utilisera le plus. Il a de bons dégâts de base, une précision honnête, un bon chargeur et une portée raisonnable. Mais c’est surtout le pistolet le plus puissant auquel on peut mettre un silencieux et ça change tout. Le silencieux sera extrêmement utile pour vos braquages notamment, tandis que les dégâts permettront de neutraliser tous les ennemis d’une balle bien placée dans les genoux ou dans la tête.

Duke 1922 Canon : lourd Mire : lueur nocturne Chargeur : 10 ou 15 cartouches Silencieux : Aftermath (le Deever Tech est bon aussi) Détente de compétition



©Jeremy H. " KiKiToes " pour Gameblog

La Deever Tech DSG, une seconde main redoutable

En seconde main, on vous conseille d’avoir sur vous une mitraillette pour envoyer une flopée de balles, notamment lors des courses-poursuites. La Wortham W-10 peut être une bonne solution si vous voulez cracher un grand nombre de projectiles rapidement, mais on vous conseille plutôt la Deever Tech DSG, plus efficace et polyvalente.

Sa particularité, c’est qu’elle tirera par rafale de trois coups, ce qui lui permet d’avoir une meilleure précision et même d’être utile lors d’affrontements légers. Elle sera aussi impeccable pour plomber les poursuivants lors des courses-poursuites. Pas la peine de trop chercher à en faire une arme d’une précision folle ; elle a surtout pour but de calmer vos poursuivants.

Mods conseillés: Poignée : Deever Tech tactique ou Aftermath (si la précision prime pour vous) Chargeur de 40 cartouches Lunette : Holo au choix Crosse : standard Silencieux



©Jeremy H. " KiKiToes " pour Gameblog

Fairview Kalinga .50 pour les bourrins de GTA 6

Si la mitraillette ne vous dit rien ou qu’une arme silencieuse vous suffit, on vous conseille de vous équiper d’un Fairview Kalinga .50 dès que possible. C’est le pistolet le plus puissant de GTA 6 ; il inflige des dégâts absolument colossaux en plus d’avoir une excellente précision. Son seul problème, c’est qu’il ne peut avoir qu’une dizaine de balles et qu’il est impossible de lui mettre un silencieux. C’est une arme à dégainer pour détruire et tuer uniquement. Très efficace pour stopper les véhicules non blindés en tirant dans le moteur, ou tuer les adversaires qui ont des protections légères. Son seul bémol, c’est qu’il n’a que 10 balles dans le chargeur et une cadence de tir assez faible ; la précision est donc extrêmement importante.

Mods importants : Canon : lourd Mire : adaptable Chargeur de 10 cartouches Lunette : au choix Détente de compétition



©Jeremy H. " KiKiToes " pour Gameblog

Les meilleures armes d’épaule de GTA 6

Fusils d’assaut et fusils de chasse sont des choix particulièrement appréciés pour les combats de proximité ou à moyenne portée dans GTA 6. Les mitraillettes sont en revanche un peu moins puissantes puisque, sorties des combats contre les ennemis traditionnels, là où les deux autres catégories excellent aussi, elles sont moins efficaces. On préfèrera donc s'équiper d'un fusil d'assaut et d'un fusil de chasse dans la très grande majorité des situations.

Le Vom Feuer VF-G1 une arme de fin de partie, mais c’est clairement le meilleur fusil d’assaut du jeu. Il a des dégâts plus faibles que la famille Kozlov et que l’ADB FRA, mais le reste des stats est bien supérieur, ce qui le rend beaucoup plus fiable. D’autant que ses dégâts de base sont largement suffisants pour se défaire des ennemis et des véhicules sans blindage.

Avec quelques mods supplémentaires, on en fera une arme réellement létale et efficace en toute situation. On a choisi ici d’en faire une arme d’ultime recours donc faite pour être précise et mortelle à moyenne et grande portée essentiellement.

Vom Feuer VF-G1 : Canon : 16 pouces (le 11 pouces est aussi correct) Poignée : tactique ou Aftermath Mire : pliante Garde-main : long Chargeur : 40 cartouches Freins de bouche et silencieux : compensateur LAB (ou silencieux Deever Tech si la discrétion c’est pas votre truc) Crosse : légère (ou standard si vous voulez que de la précision) Lunette : courte ou moyenne conseillée

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Fusil de chasse Kozlov KVGA-12 et Goodwin Comshot 12

À très courte portée, on préférera largement un bon fusil à pompe qu’une mitraillette. Il y aura peut-être moins de balles, mais les dégâts passeront de sympa à colossaux. Par contre, il va être difficile de ne pas tuer vos adversaires avec une telle arme ; il arrive même parfois qu’on que les coups soient mortels en tirant dans les jambes. Faites donc attention pour votre profil criminel. Sinon, on vous conseille fortement le Goodwin Comshot 12, bien qu’il ne soit pas très malléable en termes d’équipement. Sinon, jetez votre dévolu sur le Kozlov KVGA-12, un fusil à pompe automatique qui fera un carnage, mais jamais dans la finesse.

Kozlov KVGA-12 : Canon : court ou standard Poignée : tactique ou Aftermath Mire : adaptable Chargeur : 12 cartouches Freins de bouche et silencieux : frein de bouche Crosse : légère ou moderne

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Goodwin Comshot 12 Rien à toucher





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Fusil tactique Hillinger M306 et les snipers Fairview FF-SR et Fairview FF-50 les missions à longue portée de GTA 6

Le meilleur fusil tactique est assurément le Hillinger M306 TMR, mais il va vous demander d’obtenir des médailles d’or à tous les stands de tir. Le plus abordable et non moins efficace reste donc le Hillinger M306 juste en dessous. Une arme faite pour les combats vifs à moyenne et longue portée. On l’optimisera donc dans ce sens, mais, en définitive, on préférera certainement les fusils d’assaut.

Hillinger M306 Canon : 20 pouces Châssis : au choix Chargeur : 30 cartouches Freins de bouche et silencieux : compensateur LAB (ou silencieux Deever Tech) Lunette : moyenne



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Pour les sniper, il y a deux écoles possibles dans GTA 6 : soit vous souhaitez garder une certaine mobilité, et donc vous tourner vers un Fairview FF-SR, soit vous ne cherchez que la destruction massive sans compromis et, dans ce cas, c’est le calibre 50 qu’il vous faut. Dans les deux cas, les armes tueront les ennemis en une balle bien placée. La différence ici surtout, c’est que le FF-50 a une cadence plus faible, mais pourra aussi vous servir à décimer les véhicules. À vous de voir.

Fairview FF-SR : Canon : 20 pouces Poignée : tactique ou Aftermath Freins de bouche : standard ou silencieux selon vos missions Lunette : selon vos missions

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Fairview FF-50 : Poignée : tactique ou Aftermath Freins de bouche et silencieux : frein de bouche (silencieux si vous souhaitez, mais bon, avec un calibre 50 on est pas là pour faire de la dentelle) Lunette : au choix selon situation

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Les meilleures armes lourdes pour la fin de partie

Vous êtes à la recherche de la destruction la plus totale sans aucune finesse ? Les armes lourdes sont faites pour ça dans GTA 6. Elles ne se débloquent qu’après avoir terminé l’histoire, mais vous croiserez leur chemin plusieurs fois. Une fois que vous pouvez les acheter en revanche, faites-vous plaisir.

L’ADB M350 est une excellente mitrailleuse. Elle fait moins de dégâts, mais elle est plus modulable et peut avoir 200 balles en cartouchière, c’est énorme. Elle décimera tous les véhicules et les ennemis à une vitesse hallucinante. Côté explosif, on préférera le lance-grenades Deever Tech GLR40 puisque capable des obus à une vitesse indécente. Le lance-roquettes ne sera à sortir que dans des cas très précis.

ADB M350 Canon : 14,5 pouces Poignée : tactique ou Aftermath Chargeur : 200 cartouches Freins de bouche et silencieux : compensateur LAB Crosse : standard



Deever Tech GLR40 Poignée : tactique



Lance-roquettes Hauners H-AT Rien à modifier

