GTA 6 offre un énorme arsenal : voici la liste complète de toutes les armes et où vous pouvez toutes les trouver dans les boutiques de Leonida.
GTA 6 comprend une cinquantaine d’armes différentes allant du simple pistolet au lance-roquette en passant par les mitraillettes et autres fusils d’assaut. Toutes les armes ne sont pas disponibles dès le départ et ne se débloqueront que petit à petit. Voici la liste complète et les statistiques de toutes les armes du jeu.
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Toutes les armes de poings de GTA 6
Les armes de poing de GTA 6 sont composées de pistolets, de revolvers et de pistolets-mitrailleurs. Ce sont des armes légères que l’on peut utiliser à une main et porter sur soi sans les laisser apparentes. Vous pouvez en porter jusqu’à deux maximum. Ce sont aussi les seules armes que vous pourrez utiliser en conduisant.
Les pistolets
|Nom
|stats
|Type d'armurerie
|Scorpio Nipper .38 (pistolet compact)
|Dégâts : 2,8
Précision : 3,0
Maniabilité : 9,0
Portée : 3,0
|Toutes armureries
|Girardi ES9 (pistolet militaire)
|Dégâts : 4,2
Précision : 5,2
Maniabilité : 8,4
Portée : 4,4
|Toutes armureries
|Girardi ES18 (pistolet à rafales)
|Dégâts : 4,2
Précision : 4,6
Maniabilité : 7,7
Portée : 4,8
|Toutes armureries
|Klose K17 (pistolet de service)
|Dégâts : 4,0
Précision : 4,2
Maniabilité : 8,5
Portée : 3,8
|Toutes armureries
|Klose K17 MCD (pistolet automatique)
|Dégâts : 4,0
Précision : 3,2
Maniabilité : 7,7
Portée : 4,2
|Toutes armureries
|Schlamm DRX (pistolet tactique)
|Dégâts : 4,0
Précision : 4,2
Maniabilité : 8,2
Portée : 4,2
|Toutes armureries
|Duke 1922 (pistolet lourd)
|Dégâts : 5,5
Précision : 4,8
Maniabilité : 8,0
Portée : 4,6
|Toutes armureries
|Fairview Kalinga .50 (pistolet calibre .50)
|Dégâts : 7,0
Précision : 4,0
Maniabilité : 7,8
Portée : 5,0
|Toutes armureries
Les révolvers de GTA 6
|Nom
|stats
|Type d'armurerie
|Wortham WCR1 (revolver compact)
|Dégâts : 2,2
Précision : 3,8
Maniabilité : 9,0
Portée : 4,5
|Toutes armureries
|Hawk & Little .38 (revolver double action)
|Dégâts : 2,5
Précision : 5,0
Maniabilité : 8,6
Portée : 4,5
|Toutes armureries
|Duke Mustang .357 (revolver magnum)
|Dégâts : 5,7
Précision : 4,5
Maniabilité : 8,0
Portée : 5,5
|Toutes armureries
|Hawk & Little Morgan (revolver spécial)
|Dégâts : 5,7
Précision : 5,4
Maniabilité : 7,8
Portée : 6,0
|Edition Limitée exclu,
Toutes armureries
|Scorpio Akulus (revolver lourd)
|Dégâts : 7,0
Précision : 4,2
Maniabilité : 7,6
Portée : 6,0
|Toutes armureries
Les mitraillettes à une main de GTA 6
|Nom
|Statistiques
|Type d'armurerie
|Wortham W-10 (pistolet-mitrailleur)
|Dégâts : 4,2
Précision : 3,2
Maniabilité : 7,5
Portée : 3,5
|Toutes armureries
|Zhang Wu Type 9 (pistolet automatique)
|Dégâts : 4,2
Précision : 3,8
Maniabilité : 7,8
Portée : 3,4
|Toutes armureries
|Deever Tech DSG (mitraillette tactique)
|Dégâts : 4,2
Précision : 4,2
Maniabilité : 6,9
Portée : 4,0
|Toutes armureries
Les armes à l'épaule de GTA 6
Les armes à l’épaule de GTA 6 sont composées de fusils d’assaut, de snipers, de fusils à pompe, de carabines ou encore de mitrailleuses et de lanceurs. Ce sont des armes d’ultime recours, que vous sortirez souvent lors de gros affrontements ou en prévision des missions les plus importantes. Vous ne pouvez en porter qu’une à l’épaule et une seconde à la main, ce qui vous oblige à faire des choix. Pour les stocker, le mieux, c’est encore d’utiliser le coffre de votre voiture.
Les mitraillettes à deux mains
|Nom
|stats
|Type d'armurerie
|BZI Vatra (mitraillette lourde)
|Dégâts : 4,2
Précision : 3,8
Maniabilité : 6,5
Portée : 4,0
|Standard ou plus
|Schlamm DW-9 (mitraillette de combat)
|Dégâts : 4,2
Précision : 4,5
Maniabilité : 6,8
Portée : 4,0
|Standard ou plus
|Vom Feuer VF5 (mitraillette militaire)
|Dégâts : 4,2
Précision : 5,0
Maniabilité : 6,7
Portée : 4,5
|Toutes armureries
|Vom Feuer VF5C (mitraillette militaire compacte)
|Dégâts : 4,2
Précision : 4,0
Maniabilité : 7,9
Portée : 4,0
|Premium
|ADB PD-90 (mitraillette d’assaut)
|Dégâts : 4,2
Précision : 4,8
Maniabilité : 6,6
Portée : 4,2
|Premium
Les fusils d'assaut de GTA 6
|Nom
|Stats
|Type d'armurerie
|Duke 556 (carabine)
|Dégâts : 5,0
Précision : 6,0
Maniabilité : 5,9
Portée : 6,2
|Toutes armureries
|Hillinger Heathen (fusil bullpup)
|Dégâts : 5,0
Précision : 6,2
Maniabilité : 5,8
Portée : 6,2
|Premium
|Vom Feuer VF-G1 (carabine spéciale)
|Dégâts : 5,0
Précision : 6,2
Maniabilité : 5,8
Portée : 6,5
|Premium
|Kozlov KZ-59 (fusil d’assaut)
|Dégâts : 5,4
Précision : 5,2
Maniabilité : 5,2
Portée : 6,5
|Standard ou supp
|Kozlov Hind (fusil d’assaut compact)
|Dégâts : 5,4
Précision : 3,5
Maniabilité : 7,1
Portée : 4,5
|Standard ou supp
|ADB FRA (fusil de combat)
|Dégâts : 5,8
Précision : 5,0
Maniabilité : 5,3
Portée : 6,9
|Standard ou supp
Les fusils de chasse (chevrotines, fusils à pompe) de GTA 6
|Nom
|stats
|Type d'armurerie
|Fortune & Son Moreland 850 (fusil à pompe)
|Dégâts : 7,5
Précision : 4,2
Maniabilité : 5,6
Portée : 2,5
|Toutes armureries
|Fortune & Son Gorse 425 (fusil à pompe à canon scié)
|Dégâts : 7,5
Précision : 3,8
Maniabilité : 6,2
Portée : 2,0
|Toutes armureries
|Shrewsbury Drifter (fusil à double canon)
|Dégâts : 8,0
Précision : 4,1
Maniabilité : 5,0
Portée : 2,5
|Toutes armureries
|Shrewsbury Hobo (fusil à double canon scié)
|Dégâts : 8,0
Précision : 3,6
Maniabilité : 6,4
Portée : 2,0
|Toutes armureries
|Mason & Keen Longshot (fusil sportif)
|Dégâts : 8,0
Précision : 4,1
Maniabilité : 5,0
Portée : 2,5
|Standard ou supp
|Mason & Keen Shortstraw (fusil sportif à canon scié)
|Dégâts : 8,0
Précision : 3,6
Maniabilité : 6,4
Portée : 2,0
|Standard ou supp
|Girardi AZ1200 (fusil semi-automatique)
|Dégâts : 7,4
Précision : 4,5
Maniabilité : 5,8
Portée : 2,5
|Standard ou supp
|Girardi Verro (fusil semi-automatique à canon scié)
|Dégâts : 7,4
Précision : 3,9
Maniabilité : 6,5
Portée : 2,0
|Standard ou supp
|Girardi Super400 (fusil de chasse lourd)
|Dégâts : 7,4
Précision : 4,2
Maniabilité : 5,3
Portée : 2,5
|Standard ou supp
|Kozlov KVGA-12 (fusil automatique)
|Dégâts : 7,2
Précision : 4,5
Maniabilité : 5,1
Portée : 2,5
|Premium
|Goodwin Comshot 12 (fusil à pompe de combat)
|Dégâts : 7,7
Précision : 4,2
Maniabilité : 4,0
Portée : 2,5
|Premium
Les fusils tactiques de GTA 6
|Nom
|Stats
|Type d'armurerie
|Hawk & Little Mediator (fusil tactique)
|Dégâts : 4,8
Précision : 7,8
Maniabilité : 5,6
Portée : 7,0
|Toutes armureries
|Wortham W-14 (fusil de combat)
|Dégâts : 5,8
Précision : 7,5
Maniabilité : 5,2
Portée : 7,2
|Toutes armureries
|Hillinger M306 (fusil de tireur d’élite)
|Dégâts : 6,2
Précision : 7,5
Maniabilité : 4,8
Portée : 7,5
|Premium
|Hillinger M306 TMR (fusil de tireur d’élite d’exception)
|Dégâts : 6,2
Précision : 7,8
Maniabilité : 5,5
Portée : 7,5
|Premium
Les fusils de précision de GTA 6
|Nom
|Statistiques
|Fortune & Son Laird 350 (fusil de précision sportif)
|Dégâts : 6,5
Précision : 8,8
Maniabilité : 3,6
Portée : 8,4
|Toutes armureries
|Shrewsbury SM-69 (fusil de précision de chasse)
|Dégâts : 6,8
Précision : 8,4
Maniabilité : 3,1
Portée : 8,4
|Toutes armureries
|Fairview FF-SR (fusil de précision de combat)
|Dégâts : 8,0
Précision : 8,3
Maniabilité : 2,9
Portée : 8,4
|Premium
|Fairview FF-50 (fusil de précision lourd)
|Dégâts : 8,5
Précision : 7,8
Maniabilité : 2,5
Portée : 8,5
|Premium
|Shrewsbury SMS-01 (fusil de précision avancé)
|Dégâts : 6,8
Précision : 8,6
Maniabilité : 3,3
Portée : 8,4
|Premium
Les mitrailleuses légères
|Nom
|Statistiques
|Type d'armurerie
|ADB M350 (mitrailleuse de combat)
|Dégâts : 6,5
Précision : 3,0
Maniabilité : 3,2
Portée : 6,2
|Après la fin du jeu,
Premium
|Goodwin LMG 6 (mitrailleuse d’assaut)
|Dégâts : 6,8
Précision : 2,8
Maniabilité : 2,8
Portée : 6,5
|Après la fin du jeu,
Premium
Les lanceurs explosifs de GTA 6
|Nom
|Stats
|Type d'armurerie
|Hillinger Boomer (lance-grenades compact)
|Dégâts : 9,2
Précision : 5,0
Maniabilité : 6,0
Portée : 4,0
|Après la fin du jeu,
Premium
|Deever Tech GLR40 (lance-grenades à barillet)
|Dégâts : 9,2
Précision : 6,0
Maniabilité : 5,0
Portée : 4,0
|Après la fin du jeu,
Premium
|Hauners H-AT (lance-roquettes)
|Dégâts : 9,6
Précision : 4,5
Maniabilité : 3,0
Portée : 8,0
|Après la fin du jeu,
Premium
Les explosifs
|Nom
|Type d'armurerie
|Grenade à fragmentation
|Toutes armureries
|Bombe collante
|Toutes armureries
|Cocktail Molotov
|Aucune
Les armes au corps-à-corps
Les armes au corps à corps sont des cas exceptionnels dans GTA 6 puisque certaines peuvent être gardées sur soi comme les couteaux et les poings américains ou encore la matraque par exemple, mais d’autres non. Plusieurs armes de fortune, comme les pelles ou les battes de baseball, ne peuvent pas être conservées et doivent être utilisées sur le tas.
|Type d'armurerie
|Couteau bushcraft
|Toutes armureries
|Couteau EDC
|Toutes armureries
|Couteau de plongée
|Toutes armureries
|Cran d’arrêt
|Toutes armureries
|Couteau de combat
|Toutes armureries
|Couteau de survie
|Toutes armureries
|Poing américain
|Toutes armureries
|Matraque télescopique
|Toutes armureries