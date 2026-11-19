GTA 6 offre un énorme arsenal : voici la liste complète de toutes les armes et où vous pouvez toutes les trouver dans les boutiques de Leonida.

GTA 6 comprend une cinquantaine d’armes différentes allant du simple pistolet au lance-roquette en passant par les mitraillettes et autres fusils d’assaut. Toutes les armes ne sont pas disponibles dès le départ et ne se débloqueront que petit à petit. Voici la liste complète et les statistiques de toutes les armes du jeu.

Toutes les armes de poings de GTA 6

Les armes de poing de GTA 6 sont composées de pistolets, de revolvers et de pistolets-mitrailleurs. Ce sont des armes légères que l’on peut utiliser à une main et porter sur soi sans les laisser apparentes. Vous pouvez en porter jusqu’à deux maximum. Ce sont aussi les seules armes que vous pourrez utiliser en conduisant.

Les pistolets

















Nom stats Type d'armurerie Scorpio Nipper .38 (pistolet compact) Dégâts : 2,8

Précision : 3,0

Maniabilité : 9,0

Portée : 3,0 Toutes armureries Girardi ES9 (pistolet militaire) Dégâts : 4,2

Précision : 5,2

Maniabilité : 8,4

Portée : 4,4 Toutes armureries Girardi ES18 (pistolet à rafales) Dégâts : 4,2

Précision : 4,6

Maniabilité : 7,7

Portée : 4,8 Toutes armureries Klose K17 (pistolet de service) Dégâts : 4,0

Précision : 4,2

Maniabilité : 8,5

Portée : 3,8 Toutes armureries Klose K17 MCD (pistolet automatique) Dégâts : 4,0

Précision : 3,2

Maniabilité : 7,7

Portée : 4,2 Toutes armureries Schlamm DRX (pistolet tactique) Dégâts : 4,0

Précision : 4,2

Maniabilité : 8,2

Portée : 4,2 Toutes armureries Duke 1922 (pistolet lourd) Dégâts : 5,5

Précision : 4,8

Maniabilité : 8,0

Portée : 4,6 Toutes armureries Fairview Kalinga .50 (pistolet calibre .50) Dégâts : 7,0

Précision : 4,0

Maniabilité : 7,8

Portée : 5,0 Toutes armureries

Les révolvers de GTA 6











Nom stats Type d'armurerie Wortham WCR1 (revolver compact) Dégâts : 2,2

Précision : 3,8

Maniabilité : 9,0

Portée : 4,5 Toutes armureries Hawk & Little .38 (revolver double action) Dégâts : 2,5

Précision : 5,0

Maniabilité : 8,6

Portée : 4,5 Toutes armureries Duke Mustang .357 (revolver magnum) Dégâts : 5,7

Précision : 4,5

Maniabilité : 8,0

Portée : 5,5 Toutes armureries Hawk & Little Morgan (revolver spécial) Dégâts : 5,7

Précision : 5,4

Maniabilité : 7,8

Portée : 6,0 Edition Limitée exclu,

Toutes armureries Scorpio Akulus (revolver lourd) Dégâts : 7,0

Précision : 4,2

Maniabilité : 7,6

Portée : 6,0 Toutes armureries

Les mitraillettes à une main de GTA 6







Nom Statistiques Type d'armurerie Wortham W-10 (pistolet-mitrailleur) Dégâts : 4,2

Précision : 3,2

Maniabilité : 7,5

Portée : 3,5 Toutes armureries Zhang Wu Type 9 (pistolet automatique) Dégâts : 4,2

Précision : 3,8

Maniabilité : 7,8

Portée : 3,4 Toutes armureries Deever Tech DSG (mitraillette tactique) Dégâts : 4,2

Précision : 4,2

Maniabilité : 6,9

Portée : 4,0 Toutes armureries

Les armes à l'épaule de GTA 6

Les armes à l’épaule de GTA 6 sont composées de fusils d’assaut, de snipers, de fusils à pompe, de carabines ou encore de mitrailleuses et de lanceurs. Ce sont des armes d’ultime recours, que vous sortirez souvent lors de gros affrontements ou en prévision des missions les plus importantes. Vous ne pouvez en porter qu’une à l’épaule et une seconde à la main, ce qui vous oblige à faire des choix. Pour les stocker, le mieux, c’est encore d’utiliser le coffre de votre voiture.

Les mitraillettes à deux mains











Nom stats Type d'armurerie BZI Vatra (mitraillette lourde) Dégâts : 4,2

Précision : 3,8

Maniabilité : 6,5

Portée : 4,0 Standard ou plus Schlamm DW-9 (mitraillette de combat) Dégâts : 4,2

Précision : 4,5

Maniabilité : 6,8

Portée : 4,0 Standard ou plus Vom Feuer VF5 (mitraillette militaire) Dégâts : 4,2

Précision : 5,0

Maniabilité : 6,7

Portée : 4,5 Toutes armureries Vom Feuer VF5C (mitraillette militaire compacte) Dégâts : 4,2

Précision : 4,0

Maniabilité : 7,9

Portée : 4,0 Premium ADB PD-90 (mitraillette d’assaut) Dégâts : 4,2

Précision : 4,8

Maniabilité : 6,6

Portée : 4,2 Premium

Les fusils d'assaut de GTA 6













Nom Stats Type d'armurerie Duke 556 (carabine) Dégâts : 5,0

Précision : 6,0

Maniabilité : 5,9

Portée : 6,2 Toutes armureries Hillinger Heathen (fusil bullpup) Dégâts : 5,0

Précision : 6,2

Maniabilité : 5,8

Portée : 6,2 Premium Vom Feuer VF-G1 (carabine spéciale) Dégâts : 5,0

Précision : 6,2

Maniabilité : 5,8

Portée : 6,5 Premium Kozlov KZ-59 (fusil d’assaut) Dégâts : 5,4

Précision : 5,2

Maniabilité : 5,2

Portée : 6,5 Standard ou supp Kozlov Hind (fusil d’assaut compact) Dégâts : 5,4

Précision : 3,5

Maniabilité : 7,1

Portée : 4,5 Standard ou supp ADB FRA (fusil de combat) Dégâts : 5,8

Précision : 5,0

Maniabilité : 5,3

Portée : 6,9 Standard ou supp

Les fusils de chasse (chevrotines, fusils à pompe) de GTA 6























Nom stats Type d'armurerie Fortune & Son Moreland 850 (fusil à pompe) Dégâts : 7,5

Précision : 4,2

Maniabilité : 5,6

Portée : 2,5 Toutes armureries Fortune & Son Gorse 425 (fusil à pompe à canon scié) Dégâts : 7,5

Précision : 3,8

Maniabilité : 6,2

Portée : 2,0 Toutes armureries Shrewsbury Drifter (fusil à double canon) Dégâts : 8,0

Précision : 4,1

Maniabilité : 5,0

Portée : 2,5 Toutes armureries Shrewsbury Hobo (fusil à double canon scié) Dégâts : 8,0

Précision : 3,6

Maniabilité : 6,4

Portée : 2,0 Toutes armureries Mason & Keen Longshot (fusil sportif) Dégâts : 8,0

Précision : 4,1

Maniabilité : 5,0

Portée : 2,5 Standard ou supp Mason & Keen Shortstraw (fusil sportif à canon scié) Dégâts : 8,0

Précision : 3,6

Maniabilité : 6,4

Portée : 2,0 Standard ou supp Girardi AZ1200 (fusil semi-automatique) Dégâts : 7,4

Précision : 4,5

Maniabilité : 5,8

Portée : 2,5 Standard ou supp Girardi Verro (fusil semi-automatique à canon scié) Dégâts : 7,4

Précision : 3,9

Maniabilité : 6,5

Portée : 2,0 Standard ou supp Girardi Super400 (fusil de chasse lourd) Dégâts : 7,4

Précision : 4,2

Maniabilité : 5,3

Portée : 2,5 Standard ou supp Kozlov KVGA-12 (fusil automatique) Dégâts : 7,2

Précision : 4,5

Maniabilité : 5,1

Portée : 2,5 Premium Goodwin Comshot 12 (fusil à pompe de combat) Dégâts : 7,7

Précision : 4,2

Maniabilité : 4,0

Portée : 2,5 Premium

Les fusils tactiques de GTA 6







Nom Stats Type d'armurerie Hawk & Little Mediator (fusil tactique) Dégâts : 4,8

Précision : 7,8

Maniabilité : 5,6

Portée : 7,0 Toutes armureries Wortham W-14 (fusil de combat) Dégâts : 5,8

Précision : 7,5

Maniabilité : 5,2

Portée : 7,2 Toutes armureries Hillinger M306 (fusil de tireur d’élite) Dégâts : 6,2

Précision : 7,5

Maniabilité : 4,8

Portée : 7,5 Premium Hillinger M306 TMR (fusil de tireur d’élite d’exception) Dégâts : 6,2

Précision : 7,8

Maniabilité : 5,5

Portée : 7,5 Premium

Les fusils de précision de GTA 6











Nom Statistiques Fortune & Son Laird 350 (fusil de précision sportif) Dégâts : 6,5

Précision : 8,8

Maniabilité : 3,6

Portée : 8,4 Toutes armureries Shrewsbury SM-69 (fusil de précision de chasse) Dégâts : 6,8

Précision : 8,4

Maniabilité : 3,1

Portée : 8,4 Toutes armureries Fairview FF-SR (fusil de précision de combat) Dégâts : 8,0

Précision : 8,3

Maniabilité : 2,9

Portée : 8,4 Premium Fairview FF-50 (fusil de précision lourd) Dégâts : 8,5

Précision : 7,8

Maniabilité : 2,5

Portée : 8,5 Premium Shrewsbury SMS-01 (fusil de précision avancé) Dégâts : 6,8

Précision : 8,6

Maniabilité : 3,3

Portée : 8,4 Premium

Les mitrailleuses légères





Nom Statistiques Type d'armurerie ADB M350 (mitrailleuse de combat) Dégâts : 6,5

Précision : 3,0

Maniabilité : 3,2

Portée : 6,2 Après la fin du jeu,

Premium Goodwin LMG 6 (mitrailleuse d’assaut) Dégâts : 6,8

Précision : 2,8

Maniabilité : 2,8

Portée : 6,5 Après la fin du jeu,

Premium

Les lanceurs explosifs de GTA 6







Nom Stats Type d'armurerie Hillinger Boomer (lance-grenades compact) Dégâts : 9,2

Précision : 5,0

Maniabilité : 6,0

Portée : 4,0 Après la fin du jeu,

Premium Deever Tech GLR40 (lance-grenades à barillet) Dégâts : 9,2

Précision : 6,0

Maniabilité : 5,0

Portée : 4,0 Après la fin du jeu,

Premium Hauners H-AT (lance-roquettes) Dégâts : 9,6

Précision : 4,5

Maniabilité : 3,0

Portée : 8,0 Après la fin du jeu,

Premium

Les explosifs





Nom Type d'armurerie Grenade à fragmentation Toutes armureries Bombe collante Toutes armureries Cocktail Molotov Aucune

Les armes au corps-à-corps

Les armes au corps à corps sont des cas exceptionnels dans GTA 6 puisque certaines peuvent être gardées sur soi comme les couteaux et les poings américains ou encore la matraque par exemple, mais d’autres non. Plusieurs armes de fortune, comme les pelles ou les battes de baseball, ne peuvent pas être conservées et doivent être utilisées sur le tas.

















