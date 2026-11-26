GTA 6 regorge de secrets avec des récompenses à la clé, comme une énigme en lien avec les panneaux publicitaires Peewees, voici comment la résoudre et recevoir des cadeaux en jeu.

Quatre panneaux publicitaires Peewees sont cachés dans Leonida, et les scanner tous avec WAiNK vous rapporte une tenue Mr Enigma qui rend vos repas Peewees gratuits. Dans GTA 6, la chaîne de poulet frit organise une chasse au trésor discrète, le défi Mr Enigma x Peewees. Voici où trouver chaque panneau Peewees dans le jeu, comment résoudre l'énigme finale et comment récupérer vos récompenses.

Aucune mission n'est à débloquer : le défi démarre dès que vous scannez votre premier panneau Peewees avec l'application WAiNK de votre téléphone dans GTA 6. Un contact baptisé Chicken Challenge vous écrit alors par SMS et vous envoie des indices sur les autres panneaux. Vous pouvez les trouver dans l'ordre de votre choix.

Pour scanner un panneau, procédez ainsi :

Arrêtez-vous et sortez de votre véhicule.

Sortez votre téléphone et ouvrez l'application WAiNK.

Visez la face du panneau qui affiche la publicité Peewees.

Prenez la photo, puis envoyez-la.

Pour suivre votre progression, consultez la conversation Chicken Challenge sur votre téléphone dans GTA 6, ou passez par le pavé tactile puis Progression > Collections > Lieux WAiNK > Panneaux Peewees.

Où trouver les 4 panneaux Peewees dans GTA 6 ?

Il y a un panneau Peewees par comté dans le vaste monde ouvert de GTA 6 : Vice-Dale, Mariana, Leonard et Lummox. Le premier se trouve en périphérie de Vice City, les trois autres demandent un petit road trip à travers Leonida.

Panneau Peewees de Vice-Dale (Balsero)

C'est le plus simple à dénicher si vous démarrez à Vice City. Rendez-vous à l'ouest de Balsero, au nord-ouest du garage de Randy : le panneau se dresse seul dans un espace ouvert.

Panneau Peewees du comté de Mariana (Grassrivers)

Prenez l'US-82 en direction de Big Pine. Le panneau est planté entre les deux sens de circulation, dans un virage situé en face du panneau indiquant l'aéroport VCI de Watson Bay.

Panneau Peewees du comté de Leonard (Waning Sands)

Suivez la SR-27 au nord du lac Leonida. Le panneau se trouve dans le coin nord-ouest de Waning Sands, à quelques mètres d'une enseigne Citrus Stop!.

Panneau Peewees du comté de Lummox (Mount Kalaga)

C'est celui que la plupart des joueurs de GTA 6 ratent. Il borde en effet la lisière de la forêt, à l'est de Grayson, et le feuillage peut le masquer selon votre sens de circulation. Roulez lentement et, si vous ne le voyez pas, refaites le trajet dans l'autre sens.

Énigme finale et récompenses des panneaux Peewees dans GTA 6

Après le quatrième scan, Chicken Challenge vous annonce que vous avez presque gagné : il reste une énigme pour terminer cette histoire secrète de GTA 6. Sur chaque photo renvoyée, le logo Peewees cache deux lettres. Au total, vous obtenez les paires BE, VE, LE et IL, soit V, L, I, L, L, E, B, E une fois mélangées. Remises dans l'ordre, elles forment BELVILLE, la région sud du comté de Leonard. Pour obtenir les récompenses en lien avec ce défi, vous devez donc vous rendre au restaurant Peewees de Belville.

Comment récupérer les récompenses ?

Résumons donc la marche à suivre pour résoudre cette série d'énigmes de GTA 6 et récupérer les récompenses promises, ainsi que ce qu'elles apportent dans le jeu.

Scannez les quatre panneaux et envoyez chaque photo avec votre téléphone.

Rendez-vous au Peewees de Belville, juste à l'est de l'hôpital.

Entrez et parlez au gérant derrière le comptoir.

Récupérez gratuitement le t-shirt et la casquette Mr Enigma Peewees x.

À noter qu'il existe une variante pour Jason et une autre pour Lucia.

Les porter permettra de profiter de repas gratuits dans les enseignes Peewees de GTA 6.

Attention : scanner les panneaux ne suffit pas, cette visite à Belville est obligatoire pour obtenir le lot.