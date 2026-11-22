Dans GTA 6 il existe des centaines de véhicules. Voici les meilleures voitures et véhicules à avoir absolument pour vous aider à presque tout faire dans Leonida.

GTA 6 propose un nombre assez hallucinant de voitures et de véhicules en tout genre que vous pouvez conduire en toute liberté. Seule une poignée d'entre eux peuvent toutefois être ajoutés à votre collection et certains sont plus utiles que d'autres. Si vous pouvez vous faire plaisir avec de superbes supercars ou des bagnoles de collection, on vous conseille toutefois d'avoir au moins certaines voitures sous le coude pour pouvoir tout faire dans le jeu sans problèmes.

A VOIR AUSSI : la tier list des meilleures armes et comment les améliorer ?

Pour déterminer cette liste de véhicules que l'on estime indispensables, on a pris en compte plusieurs choses :

Leur utilité pour explorer la carte.

Leur utilité pour les braquages : mobilité, robustesse, place dans le coffre…

Leur polyvalence

La facilité pour les trouver

Pour rappel, dans GTA 6 pour ajouter une voiture à sa collection il faut la voler puis l'amener à un garage Pay'n Spray ou receleur afin de faire changer les plaques. Vous pourrez par la suite les garer dans vos garages personnels et les faire appeler sur commande avec Scooter Bro. Si vous ne changez pas les plaques, votre voiture peut disparaitre si vous ne la laissez pas dans un de vos garages privés.

Les pick-up, certainement les voitures les plus utiles de GTA 6

Classique américain, les pick-up sont très utiles dans GTA 6. S'ils sont forcément moins séduisants que des voitures sportives, c'est surtout leur côté utilitaire, leur résistance, leur capacité à faire du tout-terrain et leur résistance qui en font de solides destriers de métal.

Cerise sur le gâteau, on en trouve partout et facilement, de plus les modèles bas de gamme ne coûtent pas non plus très cher à l'entretien et à améliorer. Les pick-up sont aussi très intéressants puisqu'ils ont un coffre spacieux, parfait pour ranger les sacs lors des braquages en série, mais en prime on peut les équiper d'un treuil afin d'arracher certains objets comme les distributeurs par exemple.





©Jérémy H. " KiKiToes " pour Gameblog

Où trouver facilement de bons pick-up ?

En début de partie dans les première zones de jeu : Bravado Bison, Vapid Reclaimer par exemple

Milieu et fin de partie à Vice City et alentours: Karin Contender, Vapid Riata, 4x4 Vapid Caracara, Vapid Sandking XT, Canis Mesa (SUV)

Comment améliorer les pick-up dans GTA 6 ?

Vous pouvez les améliorer au garage Wasteland off-road à Port Gellhorn (ainsi qu'à One Eyed Willie à North Leonard County si vous avez l'Édition Ultime de GTA 6). Voici les améliorations à avoir absolument :

Pare-choc avant > Style : Tout-terrain agressif

Pare-choc arrière > Style : Tout-terrain agressif

Attache-remorque : treuil

Plateau Arrière > Accessoires : au choix

Performances : achetez toutes les améliorations au max

Roues : pas besoin de les changer pour un usage hors course.



©Jérémy H. " KiKiToes " pour Gameblog

Le Canis Kamacho, l'une des voitures ultimes pour les braqueurs

Le must-have en fin de partie reste clairement le surpuissant Canis Kamacho. Il se trouve dans la section SUV, mais c'est un monstre tout-terrain extrêmement résistant une fois amélioré. Il nécessite toutefois un peu de maîtrise lors de la conduite puisqu'il souffre un peu des routes étroites de GTA 6. En revanche, il vous permettra de vous enfuir sous les balles sans finir hors service grâce à ses nombreuses améliorations de carrosserie, et surtout de tamponner tout ce qui se trouve sur votre chemin sans broncher. Seuls les véhicules blindés pourront l'arrêter.



Un Canis Kamacho améliorer au maximum ©Jérémy H. " KiKiToes " pour Gameblog

Où trouver un Canis Kamacho facilement dans GTA 6 ?

Un Canis Kamacho fait partie de la sélection des voitures offerte par Valentina au chapitre 4.

Vous en trouverez quelques-uns dans les coins les plus riches de Vice City (Washington Beach, Ocean Beach par exemple) mais c'est assez rare.

Un Kamacho unique est planqué dans un entrepôt de Balsero où campent des trafiquants d'armes





©Jérémy H. " KiKiToes " pour Gameblog

Comment améliorer le Canis Kamacho ?

Vous pouvez l'améliorer au garage Wasteland off-road à Port Gellhorn (ainsi qu'à One Eyed Willie à North Leonard County si vous avez l'Édition Ultime de GTA 6). Voici les améliorations à avoir absolument :

Pare-choc avant > Style : Tout-terrain agressif

Pare-choc arrière > Style : Tout-terrain agressif

Attache-remorque : treuil

Plateau Arrière > Accessoires : au choix

Performances : achetez toutes les améliorations au max

Roues : pas besoin de les changer pour un usage hors course.



©Jérémy H. " KiKiToes " pour Gameblog

Avoir une moto tout-terrain, une valeur sûre dans GTA 6

L'autre véhicule indispensable à avoir sous la main est une moto tout-terrain. Elle vous permettra de faire tout ce que votre pick-up ne peut pas faire tout simplement. Vous pouvez l'utiliser sur route et sur terrain accidenté, vous faufiler sur les petites routes et les sentiers montagneux pour découvrir tous les secrets de Leonida, mais aussi l'utiliser lors de certains braquages. Quelques boutiques sont en effet en intérieur, ou dans des endroits plutôt étroits et inadaptés pour un gros véhicule. La moto peut alors vous être utile pour vous échapper de la zone de crime très rapidement. C'est aussi un excellent moyen pour fuir la police puisque la moto peut se faufiler dans les endroits inaccessibles par les véhicules des forces de l'ordre et vous permettre de vous volatiliser.

©Jérémy H. " KiKiToes " pour Gameblog

Où trouver une moto tout-terrain facilement ?

On trouve des motos tout-terrain rapidement dans GTA 6 dans les jardins par exemple et notamment devant chez Moses lors du chapitre 2. Il y a carrément un magasin avec plein de motos et quads, faites votre choix.



©Jérémy H. " KiKiToes " pour Gameblog

Comment améliorer la moto tout-terrain ?

Comme les voitures, les motos ont leur propre garage spécialisé dans GTA 6. Vous pouvez les améliorer au garage Dirt Merchants à Port Gellhorn. Voici les meilleures améliorations à avoir :

Achetez simplement le Kit tout-terrain Élite

Sinon, achetez toutes les améliorations dans Performances manuellement

Le reste n'est que cosmétique