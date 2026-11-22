Il y a près de 55 trophées dans GTA 6 et certains ont des descriptions quelque peu cryptiques. C'est le cas notamment de celui intitulé « Pas de bol j'imagine » qui se contente de faire un peu de teasing sans dévoiler ce qu'il faut faire. On vous explique donc la méthode très simple pour le déverrouiller et vous rapprocher du précieux platine.

Ce n'est pas un trophée nécessaire pour faire GTA 6 à 100 %, mais dans la mesure où vous serez obligé de passer dans le coin autant en profiter. Le trophée « Pas de bol j'imagine » est décrit comme suit dans le jeu : « La deuxième fois, c'est la bonne. » Pour le déverrouiller, il faut en effet recommencer ce qui n'a pas pu être réussi au tout début du jeu, à savoir le premier braquage de Lucia.

Dès le chapitre 3 de l'histoire principale de GTA 6, retournez donc sur les lieux où tout a commencé à Little Cuba, au cœur de Vice City. Trouvez le prêteur sur salaire du coin et allez-y. Vous reconnaîtrez immédiatement les lieux. Le prêteur sur salaire surplombe un parking où se trouve le café dans lequel on retrouve Lucia lors de son flashback en prison. Il suffira alors de le braquer comme au début du jeu, et d'échapper à la police exclusivement à pied. Vous ne devez pas prendre de véhicule sous peine de rater le trophée. Ce dernier vous sera donné une fois que la police arrêtera les recherches.

Revanche sur le début de GTA 6 ©Jérémy H. " KiKiToes " pour Gameblog

Les étapes faciles pour dévérouiller le trophée « Pas de bol j'imagine »

Allez au prêteur sur gages de Little Cuba

Braquez-le en récupérant un peu d'argent : il n'est pas nécessaire de tout dévaliser

Fuyez à pied sans toucher un seul véhicule : prenez le chemin que Lucia emprunte au début du jeu. Sortez par la porte d'entrée et partez par les toits. Sautez ensuite dans la rue et continuez sous le pont pour rejoindre le canal. Ici, prenez à gauche sur les quais jusqu'à perdre vos étoiles.

Le trophée de GTA 6 sera débloqué lorsque vous serez au calme.