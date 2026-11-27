Au chapitre 2 de GTA 6, vous pouvez trouver une ferme qui cache de nombreux secrets dont une voiture unique et d'autres objets à collectionner très utiles pour le 100 %.

Lorsque vous êtes à Port Gellhorn au chapitre 2 de GTA 6, un point d'intérêt remarquable mérite toute votre attention puisqu'il va vous permettre de mettre la main sur une voiture de collection à revendre, mais aussi une carte à collectionner et même un emplacement WAINK. Voici où et comment récupérer tout ça très rapidement.

Où trouver la ferme Farmer Scrumpy's Red Apple dans GTA 6 ?

Le chapitre 2 de GTA 6 vous transporte d'office à Port Gellhorn, une ville sur la côte ouest de Leonida. L'occasion pour Jason & Lucia de découvrir de nouveaux environnements et comme d'habitude, la curiosité et l'exploration sont récompensées dans GTA 6.

Allez donc jeter un œil au nord de Port Gellhorn, dans la campagne de Manifest Canyon au beau milieu des champs. Vous trouverez une ferme typique remarquable, faite de bois rouge, avec son petit étang et sa maison tout aussi typique juste à côté. Une fois sur place, sortez donc votre smartphone pour scanner la ferme et l'ajouter à votre collection WAINK.



©Jérémy H. KiKiToes pour Gameblog

Le code du garage la ferme Farmer Scrumpy's Red Apple

Ce serait un vrai petit coin de paradis s'il n'était pas habité par l'un des cinglés de GTA 6 persuadé d'être persécuté. Vous pouvez tenter de discuter avec histoire de rire un peu, mais le plus intéressant se trouve au-dessus de la grange. Approchez-vous du bâtiment rouge et grimpez sur le tracteur garé devant pour atteindre une ouverture un peu plus en hauteur.

Grimpez sur le tracteur pour atteindre la cachette au dessus de la grange ©Jérémy H. KiKiToes pour Gameblog

Vous trouverez ici une cachette dans laquelle le propriétaire fait visiblement de la « lecture ». Intéressez-vous au magazine posé sur la caisse et retenez le numéro de parution ainsi que le mois et l'année, ce qui donne 36 07 82. Avant de redescendre, prenez le temps de récupérer la carte à collectionner posée tout près, indispensable si vous visez le 100 % de GTA 6. Il s'agit de la carte numéro #23 Randolph Topolski du set Los Santos Pounders.





Le magazine pour le code et la carte à collectionner #23 Randolph Topolski du set Los Santos Pounders ©Jérémy H. KiKiToes pour Gameblog

Comment ouvrir le garage et récupérer la voiture unique

Descendez maintenant de la cachette et allez ouvrir le garage. Utilisez le clavier à droite de la porte et tapez le code 36 07 82. À l'intérieur, vous trouverez la Bobcat Applesauce, une voiture unique qui fait partie de la collection Rétro. Elle est elle aussi très utile si vous voulez le 100 % de GTA 6. Comme toujours, vous pouvez la récupérer d'office et l'amener à votre garage, ou la revendre, ce qui offre une belle petite somme d'argent durant le chapitre 2.

Le code de la porte de garage est : 360782