GTA 6 vous demande de chercher une centaine de paniers de basket dans Leonida, indispensables pour le 100 %, mais ils sont définitivement bien cachés. Voici donc l'emplacement de tous les paniers de basket du jeu.

Parmi les défis de GTA 6, en plus des emplacements WAINK, il y en a un qui consiste à trouver les paniers de basket de Leonida et à marquer au moins une fois. Au total, il y en a une bonne centaine, mais vous n'avez besoin que d'en trouver 90 pour la progression du 100 %. Vu que beaucoup sont bien cachés, on vous met ici l'emplacement de tous les paniers à travers Leonida.

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À quoi sert de trouver tous les paniers de basket dans GTA 6 ?

Les paniers de basket de GTA 6 sont parfois vraiment bien planqués, certains ne sont que des anneaux métalliques collés à un mur ou une palissade et le ballon n'est pas nécessairement à leur pied bien que toujours dans les environs. Ils ne sont pas non plus affichés sur votre carte et il n'existe pas d'alerte particulière. Pensez également à bien marquer un point avec le ballon afin de valider la découverte pour jouer la sécurité.

Pour jouer au basket dans GTA 6, il suffit d'attraper le ballon avec L1 (LB), puis de viser avec L2 (LT) et de maintenir la touche de tir avec de faire entrer le cercle blanc dans la zone rose. Relâcher à ce moment précis pour marquer un point à coup sûr. Faire du basket permet aussi d'augmenter sa barre de concentration. Vous pouvez aussi tenter de remporter le défi qui consiste à marquer 10 paniers d'affilée sans rater et ce, en moins de 2 minutes.

L'emplacement de tous les paniers de basket de GTA 6

Près des maisons, dans les stades, en pleine campagne et parfois même au milieu de nullepart. Voici où trouver tous les paniers de basket dans GTA 6.

Tous les paniers de basket de Mariana Bay, Key Lento et ses environs

map via gtabase

1 : Près des quais à l'est de l'armurerie Barrage Gun Supply à Southwind

2 : Quelques rues plus au sud du panier 1 toujours près des quais à Southwind

3 : Dans la cour d'une maison en bord de mer au sud de Key Lento

4 : Plus au nord du panier 3, toujours près d'une maison dans la banlieue sud de Key Lento

5 : Juste à l'ouest de la Marina de Brian

6 : Près d'un cul-de-sac proche de la côte au sud du magasin Billie's Key Lento Gift Shop

7 : Près d'une maison dans le virage côtier à l'est du bar The Cheeky Mutineer

8 : Dans la cour de la maison de Jason (reste accessible même après le Chapitre 1 de GTA 6)

9 : Près d'une maison côtière au nord de la boutique de Kento

10 : Près de bâtiments juste au nord du panier n° 9

11 : Non loin du pont nord de Key Lento qui mène à Corsair Key

12 : Près de l'intersection à l'entrée sud-est de Watson Bay, proche d'un gros bâtiment industriel

13 : Près des maisons sur la côte sud de la partie nord de Watson Bay

14 : Tout à l'est de Watson Bay, proche du bâtiment isolé à l'est du garage où vous pouvez récupérer le buggy dominator suite à un événement de GTA 6