GTA 6 vous permet d’avoir de mettre de l’argent de côté sur un compte BuckMe afin de prévoir votre avenir. Voici comment faire et, surtout, à quoi ça sert.

En avançant un peu dans l’histoire de GTA 6, Jason et Lucia finiront par avoir un compte BuckMe. Il s’agit d’une application en ligne faisant office de banque, permettant de mettre de l’argent en sécurité, d’utiliser les distributeurs, de faire des virements ou encore d’épargner, et il ne faut surtout pas sous-estimer cette fonctionnalité.

Comment mettre de l'argent de côté avec BuckMe dans GTA 6 ?

Très tôt dans GTA 6, vous allez donc avec la possibilité de mettre de l’argent définitivement de côté sur un compte épargne. À chaque vous, un palier à atteindre vous sera donné ; le débloquer vous permettra de gagner différents bonus utiles, mais aussi et surtout avoir une très grosse surprise sur le long terme.

Tous les paliers BuckMe et les bonus

Nom du palier BuckMe Épargne cumulée requise Avantages 1. Buckin’ Broke 5 000 $ Plafond : 15 000 $

Débloque le plafond à 15 000 $ et l’accès au palier suivant 2. BuckeDry 10 000 $ Plafond : 100 000 $

Bonus RydeMe : -20 % sur tous les trajets RydeMe et déplacements rapides 3. BuckMe Gold 100 000 $ Plafond : 500 000 $

Bonus Immobilier : -20 % de remise sur tous les garages à acheter dans GTA 6 4. BuckMe Premium (BuckMe Black) 500 000 $ Plafond : 2 000 000 $

Bonus Custom : -10 % sur certains produits pour les véhicules 5. Rich as Buck 1 000 000 $ Plafond : 2 000 000 $

Validation du rang millionnaire et progression vers le 100 % 6. Palier Final Offshore 2 000 000 $ Plafond : 2 000 000 $+

Impacte sur la fin du jeu

À quoi ça sert d’économiser 2 000 000 de dollars sur BuckMe dans GTA 6 ?

Tout au long de l'histoire de GTA 6, l’économie pour votre avenir vous est vendue comme un objectif secondaire. Dans les faits, c’est un peu plus que ça, car avoir les 2 000 000 de dollars en poche impactera directement l’une des fins importantes du jeu. Vous avez donc tout intérêt à mettre de l’argent de côté dès que c’est possible dans GTA 6.

BuckMe dans GTA 6 ©Jeremy H. KiKitoes pour Gameblog

C’est relativement simple : il suffit de se faire un virement via l’application du téléphone dès que vous avez de l’argent sur votre compte. Si vous n’avez que du liquide sur vous, passez donc à l’un des nombreux distributeurs pour faire un dépôt. C’est un passage obligé de toute façon puisque GTA 6 ne vous permet pas de faire de très gros achats en liquide.

Si vous avez du liquide sur vous Allez à un distributeur Choisissez l’onglet Faire un dépôt Entrez le montant et validez Passez à l'étape suivante

