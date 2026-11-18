GTA 6 a évidemment de nombreux codes de triche : voici la liste complète, ainsi que ce qu’il faut savoir pour les débloquer et les utiliser. Fonctionne sur toutes les consoles.
C’est un rituel dans les GTA depuis la nuit des temps : les codes de triche sont bel et bien présents dans GTA 6. En revanche, il faudra ici terminer l’histoire pour pouvoir en profiter, mais aussi les débloquer en faisant des défis plus ou moins longs. Une raison de plus de rester quelques heures supplémentaires à Leonida.
NOTE IMPORTANTE : Cet article est en cours de rédaction et sera mis à jour à chaque fois qu’une trouvaille sera faite.
Comment utiliser un code de triche dans GTA 6 ?
Pour utiliser un code de triche dans GTA 6, il faut commencer par terminer l’histoire de Jason & Lucia une première fois. Une fois fait, vous débloquerez naturellement un nouveau menu avec les codes de triche et aurez la possibilité de les utiliser.
Pour entrer un code dans GTA 6, il faut allumer son smartphone, presser les deux gâchettes supérieures de votre manette et entrer une séquence à l’aide des flèches directionnelles rapidement, puis relâcher le tout.
ATTENTION : utiliser les codes veut dire que vous bloquerez l’accès à des défis et trophées. De plus, les sauvegardes seront impossible une fois le premier code utilisé, tout ce que vous ferez à partir de là ne sera plus pris en compte pour la session.
- Terminez l’histoire du jeu et débloquez les codes
- Allumez le smartphone avec la flèche du haut
- Maintenez les gâchettes supérieures (R1, L1 / RB, LB)
- Entrez la séquence du code souhaité rapidement
Joueur
- 250 000 $
- Effet : Donne 250 000 $
- Comment le débloquer ? :
- Code : ↑ → ↓ ← ↑ ← ↓ → (haut, droite, bas, gauche, haut, gauche, bas, droite)
- Ivresse
- Effet : Rend Jason et Lucia ivres
- Comment le débloquer ? : Dépensez 2 500 $ en alcool
- Code :
- Augmenter le niveau d’alerte
- Effet : Augmente le niveau d’alerte sur la carte
- Comment le débloquer ? :
- Code : ← ↓ → ↓ ↑ ↓ ↑ (gauche, bas, droite, bas, haut, bas, haut)
- Augmenter l’indice de recherche
- Effet : Augmente l’indice de recherche
- Comment le débloquer ? : Débarrassez-vous 50 fois d’un indice de recherche 3 étoiles
- Code :
- Concentration illimitée
- Effet : Rend la concentration illimitée
- Comment le débloquer ? :
- Code : ↓ ↑ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ → (bas, haut, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, droite)
- Pas de dégâts de chute
- Effet : Immunise contre les dégâts de chute
- Comment le débloquer ? : Survivre 20 fois à une chute libre de 12 mètres ou plus
- Code :
- Parachute
- Effet : Ajoute un parachute à l’inventaire
- Comment le débloquer ? : Faites 50 sauts en parachute ou base-jumps d’une altitude de 91,5 mètres ou plus
- Code :
- Protection pare-balles
- Effet : Ajoute un gilet pare-balles à l’inventaire
- Comment le débloquer ? : Terminez 100 entraînements
- Code :
- Réparer le véhicule
- Effet : Répare complètement le véhicule
- Comment le débloquer ? : Atteignez la 1re place dans 10 courses à Gellhorn Raceway, Thrillbilly Mud Club et Boone Speedway
- Code :
- Nitro et essence illimitées
- Effet : Les véhicules ne manquent jamais de nitro ni de carburant
- Comment le débloquer ? : Effectuez 50 cascades
- Code :
Code de triche pour le Combat dans GTA 6
- Munitions max
- Effet : Ravitaille les munitions au maximum
- Comment le débloquer ? : Remportez 25 médailles de bronze aux stands de tir
- Code :
- Munitions infinies
- Effet : Donne des munitions illimitées
- Comment le débloquer ? : Remportez 25 médailles d’argent aux stands de tir
- Code :
- Pas de rechargement
- Effet : Les munitions ne s’épuisent jamais, plus besoin de recharger
- Comment le débloquer ? : Remportez 25 médailles d’or aux stands de tir
- Code :
- Armes explosives
- Effet : Toutes les armes deviennent explosives avec les munitions au max
- Comment le débloquer ? : Lancez 100 grenades
- Code :
- Munitions incendiaires
- Effet : Toutes les armes deviennent incendiaires avec les munitions au max
- Comment le débloquer ? : Brûlez 100 ennemis
- Code :
- Bouteilles explosives
- Effet : Toutes les bouteilles explosent lorsqu’elles sont endommagées
- Comment le débloquer ? : Lancez 100 cocktails Molotov
- Code :
- Fusil de chasse explosif
- Effet : Ajoute un fusil de chasse explosif à l’inventaire
- Comment le débloquer ? : Faites exploser 100 ennemis
- Code :
- Hauners H-AT
- Effet : Ajoute un Hauners H-AT à l’inventaire
- Comment le débloquer ? : Faites exploser 100 véhicules
- Code :
- Force d’attaque
- Effet : Les balles et attaques au corps-à-corps projettent les ennemis
- Comment le débloquer ? :
- Code : ↓ ↑ ← → ↓ ↓ ↑ ↓ (bas, haut, gauche, droite, bas, bas, haut, bas)
- Ballons explosifs
- Effet : Les balles et ballons de sport explosent à l’impact
- Comment le débloquer ? :
- Code : ↓ ↑ ← ← → ↓ ↓ ↑ → (bas, haut, gauche, gauche, droite, bas, bas, haut, droite)
- Force des véhicules
- Effet : Les collisions avec un véhicule projettent les victimes
- Comment le débloquer ? : Tuez 25 ennemis avec un véhicule
- Code :
Générer un véhicule avec les cheat codes dans GTA 6
- Ambulance Interstate
- Comment le débloquer ? :
- Code : ← ↑ → ↓ ← → → → (gauche, haut, droite, bas, gauche, droite, droite, droite)
- Airboat 09
- Comment le débloquer ? : Terminer 5 défis de survie
- Code :
- Bravado Banshee
- Comment le débloquer ? : Terminez tous les défis de combat
- Code :
- BMX Tuff
- Comment le débloquer ? : Terminez 5 défis fitness
- Code :
- Maibatsu Boomazoom
- Comment le débloquer ? :
- Code : ← ↑ → ↓ ← ← ↑ ← (gauche, haut, droite, bas, gauche, gauche, haut, gauche)
- Nagasaki Carbon RS
- Comment le débloquer ? : Finir tous les défis exploration
- Code :
- Flamant Rose Gonflable
- Comment le débloquer ? : Trouvez 50 Flamants de Blanche
- Code :
- Progen Emerus
- Comment le débloquer ? : Terminez tous les défis véhicules
- Code :
- Vapid Dominator (1965)
- Comment le débloquer ? : Finir tous les défis de fitness
- Code :
- Camion de pompiers
- Comment le débloquer ? :
- Code : ← ↑ → ↓ ← → → ↑ (gauche, haut, droite, bas, gauche, droite, droite, haut)
- Taxi Vapid Stanier G2
- Comment le débloquer ? : Finir 5 défis de sport
- Code :
- Hauners P-996 Lazer
- Comment le débloquer ? : Terminer tous les défis
- Code :
- Bulldozer HVY
- Comment le débloquer ? :
- Code : ← ↑ → ↓ ← → → ↓ (gauche, haut, droite, bas, gauche, droite, droite, bas)
- Lapwing Mallard
- Comment le débloquer ? : Finir 5 défis véhicules
- Code :
- Golfer Infernale
- Comment le débloquer ? : Finir tous les défis de sport
- Code :
- Nagasaki Sea Sparrow
- Comment le débloquer ? : Finir 5 défis exploration
- Code :
- Maibatsu Sanchez
- Comment le débloquer ? : Finir 5 défis de criminalité
- Code :
- Char Hauners Rhino
- Comment le débloquer ? : Finir tous les défis de survie
- Code :
- Speeder 700 GT
- Comment le débloquer ? : Terminer 5 défis de combat
- Code :
- Truffade Thrax
- Comment le débloquer ? : Finir tous les défis shopping
- Code :
- Western Zombie Bobber
- Comment le débloquer ? : Finir tous les défis criminalité
- Code :
Environnement
- Faire avancer le temps
- Effet : Fait avancer l’heure
- Comment le débloquer ? : Trouver 10 montres de collection
- Code :
- Mettre le temps en pause
- Effet : Fige le temps
- Comment le débloquer ? : Trouver 20 montres de collection
- Code :
- Météo évolutive
- Effet : Permet de choisir la météo
- Comment le débloquer ? : Découvrir l’intégralité de la carte de Leonida
- Code :
Filtres écran
- Heure dorée
- Effet : Un filtre doré avec un effet écran large
- Comment le débloquer ? : Se tenir la main pendant 4 heures avec votre partenaire
- Code :
- Sucre glace
- Effet : Le monde devient blanc et étincelant
- Comment le débloquer ? : Scannez tous les débris spatiaux
- Code :
- Sténopé
- Effet : Donne un effet caméra sténopé
- Comment le débloquer ? : Terminez 25 opérations de gang en duo
- Code :
- Jungle néon
- Effet : Surligne les néons
- Comment le débloquer ? : Découvrir 16 véhicules Girly
- Code :
- Autrefois
- Effet : Un filtre façon télé CRT en noir et blanc
- Comment le débloquer ? : Découvrez le Ridgway
- Code :
- Cataclysme
- Effet : Remplit le monde de fumée trouble
- Comment le débloquer ? : Découvrez la Vamos de Martha dans le menu Progression
- Code :
- Cassette vidéo
- Effet : Un filtre façon VHS de l’époque
- Comment le débloquer ? : Battez votre partenaire au billard ?
- Code : ↓ ↓ ↑ → → ↑ ← ← → ↓ (bas, bas, haut, droite, droite, haut, gauche, gauche, droite, bas)
- Miroir sombre
- Effet : Le monde est à l’envers et devient sombre
- Comment le débloquer ? : Gagnez 500 000 dollars en vendant des véhicules
- Code :
- Migraine
- Effet : Un filtre flou et déformé
- Comment le débloquer ? : Survivez 6 minutes avec un indice de recherche 6 étoiles
- Code :
- Maison de poupée
- Effet : Un filtre vif avec un rapport d’aspect étroit
- Comment le débloquer ? :
- Code : ↓ ↓ ↑ → → ↑ ← ← ↓ → (bas, bas, haut, droite, droite, haut, gauche, gauche, bas, droite)
- Chewing-gum
- Effet : Transforme le monde en violet et jaune avec des reflets scintillants
- Comment le débloquer ? : Trouver 24 cartes à collectionner des Vice City Flamingos
- Code :
- Avance rapide
- Effet : Applique un flou de mouvement et accélère la vitesse des nuages
- Comment le débloquer ? : Effectuez 50 méditations
- Code :
- Fisheye
- Effet : Un filtre façon fisheye
- Comment le débloquer ? : Attrapez 100 poissons
- Code :
- Gloire fanée
- Effet : Applique un filtre TV CRT en couleur
- Comment le débloquer ? : Braquer 50 boutiques en duo
- Code :
- Art pixélisé
- Effet : Applique un filtre pixélisé
- Comment le débloquer ? : Gagnez 250 000 dollars en vendant des objets de collection
- Code :
- Enfer
- Effet : Le monde devient rouge et orange avec une chaleur ondulante
- Comment le débloquer ? : Volez 100 véhicules de police
- Code :