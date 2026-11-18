GTA 6 a évidemment de nombreux codes de triche : voici la liste complète, ainsi que ce qu’il faut savoir pour les débloquer et les utiliser. Fonctionne sur toutes les consoles.

C’est un rituel dans les GTA depuis la nuit des temps : les codes de triche sont bel et bien présents dans GTA 6. En revanche, il faudra ici terminer l’histoire pour pouvoir en profiter, mais aussi les débloquer en faisant des défis plus ou moins longs. Une raison de plus de rester quelques heures supplémentaires à Leonida.

NOTE IMPORTANTE : Cet article est en cours de rédaction et sera mis à jour à chaque fois qu’une trouvaille sera faite.

Pour utiliser un code de triche dans GTA 6, il faut commencer par terminer l’histoire de Jason & Lucia une première fois. Une fois fait, vous débloquerez naturellement un nouveau menu avec les codes de triche et aurez la possibilité de les utiliser.

Pour entrer un code dans GTA 6, il faut allumer son smartphone, presser les deux gâchettes supérieures de votre manette et entrer une séquence à l’aide des flèches directionnelles rapidement, puis relâcher le tout.

ATTENTION : utiliser les codes veut dire que vous bloquerez l’accès à des défis et trophées. De plus, les sauvegardes seront impossible une fois le premier code utilisé, tout ce que vous ferez à partir de là ne sera plus pris en compte pour la session.

Terminez l’histoire du jeu et débloquez les codes

Allumez le smartphone avec la flèche du haut

Maintenez les gâchettes supérieures (R1, L1 / RB, LB)

Entrez la séquence du code souhaité rapidement

Joueur

250 000 $ Effet : Donne 250 000 $ Comment le débloquer ? : Code : ↑ → ↓ ← ↑ ← ↓ → (haut, droite, bas, gauche, haut, gauche, bas, droite)



Ivresse Effet : Rend Jason et Lucia ivres Comment le débloquer ? : Dépensez 2 500 $ en alcool Code :



Augmenter le niveau d’alerte Effet : Augmente le niveau d’alerte sur la carte Comment le débloquer ? : Code : ← ↓ → ↓ ↑ ↓ ↑ (gauche, bas, droite, bas, haut, bas, haut)



Augmenter l’indice de recherche Effet : Augmente l’indice de recherche Comment le débloquer ? : Débarrassez-vous 50 fois d’un indice de recherche 3 étoiles Code :



Concentration illimitée Effet : Rend la concentration illimitée Comment le débloquer ? : Code : ↓ ↑ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ → (bas, haut, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, droite)



Pas de dégâts de chute Effet : Immunise contre les dégâts de chute Comment le débloquer ? : Survivre 20 fois à une chute libre de 12 mètres ou plus Code :



Parachute Effet : Ajoute un parachute à l’inventaire Comment le débloquer ? : Faites 50 sauts en parachute ou base-jumps d’une altitude de 91,5 mètres ou plus Code :



Protection pare-balles Effet : Ajoute un gilet pare-balles à l’inventaire Comment le débloquer ? : Terminez 100 entraînements Code :



Réparer le véhicule Effet : Répare complètement le véhicule Comment le débloquer ? : Atteignez la 1re place dans 10 courses à Gellhorn Raceway, Thrillbilly Mud Club et Boone Speedway Code :



Nitro et essence illimitées Effet : Les véhicules ne manquent jamais de nitro ni de carburant Comment le débloquer ? : Effectuez 50 cascades Code :



Code de triche pour le Combat dans GTA 6

Munitions max Effet : Ravitaille les munitions au maximum Comment le débloquer ? : Remportez 25 médailles de bronze aux stands de tir Code :



Munitions infinies Effet : Donne des munitions illimitées Comment le débloquer ? : Remportez 25 médailles d’argent aux stands de tir Code :



Pas de rechargement Effet : Les munitions ne s’épuisent jamais, plus besoin de recharger Comment le débloquer ? : Remportez 25 médailles d’or aux stands de tir Code :



Armes explosives Effet : Toutes les armes deviennent explosives avec les munitions au max Comment le débloquer ? : Lancez 100 grenades Code :



Munitions incendiaires Effet : Toutes les armes deviennent incendiaires avec les munitions au max Comment le débloquer ? : Brûlez 100 ennemis Code :



Bouteilles explosives Effet : Toutes les bouteilles explosent lorsqu’elles sont endommagées Comment le débloquer ? : Lancez 100 cocktails Molotov Code :



Fusil de chasse explosif Effet : Ajoute un fusil de chasse explosif à l’inventaire Comment le débloquer ? : Faites exploser 100 ennemis Code :



Hauners H-AT Effet : Ajoute un Hauners H-AT à l’inventaire Comment le débloquer ? : Faites exploser 100 véhicules Code :



Force d’attaque Effet : Les balles et attaques au corps-à-corps projettent les ennemis Comment le débloquer ? : Code : ↓ ↑ ← → ↓ ↓ ↑ ↓ (bas, haut, gauche, droite, bas, bas, haut, bas)



Ballons explosifs Effet : Les balles et ballons de sport explosent à l’impact Comment le débloquer ? : Code : ↓ ↑ ← ← → ↓ ↓ ↑ → (bas, haut, gauche, gauche, droite, bas, bas, haut, droite)



Force des véhicules Effet : Les collisions avec un véhicule projettent les victimes Comment le débloquer ? : Tuez 25 ennemis avec un véhicule Code :



Générer un véhicule avec les cheat codes dans GTA 6

Ambulance Interstate Comment le débloquer ? : Code : ← ↑ → ↓ ← → → → (gauche, haut, droite, bas, gauche, droite, droite, droite)



Airboat 09 Comment le débloquer ? : Terminer 5 défis de survie Code :



Bravado Banshee Comment le débloquer ? : Terminez tous les défis de combat Code :



BMX Tuff Comment le débloquer ? : Terminez 5 défis fitness Code :



Maibatsu Boomazoom Comment le débloquer ? : Code : ← ↑ → ↓ ← ← ↑ ← (gauche, haut, droite, bas, gauche, gauche, haut, gauche)



Nagasaki Carbon RS Comment le débloquer ? : Finir tous les défis exploration Code :



Flamant Rose Gonflable Comment le débloquer ? : Trouvez 50 Flamants de Blanche Code :



Progen Emerus Comment le débloquer ? : Terminez tous les défis véhicules Code :



Vapid Dominator (1965) Comment le débloquer ? : Finir tous les défis de fitness Code :



Camion de pompiers Comment le débloquer ? : Code : ← ↑ → ↓ ← → → ↑ (gauche, haut, droite, bas, gauche, droite, droite, haut)



Taxi Vapid Stanier G2 Comment le débloquer ? : Finir 5 défis de sport Code :



Hauners P-996 Lazer Comment le débloquer ? : Terminer tous les défis Code :



Bulldozer HVY Comment le débloquer ? : Code : ← ↑ → ↓ ← → → ↓ (gauche, haut, droite, bas, gauche, droite, droite, bas)



Lapwing Mallard Comment le débloquer ? : Finir 5 défis véhicules Code :



Golfer Infernale Comment le débloquer ? : Finir tous les défis de sport Code :



Nagasaki Sea Sparrow Comment le débloquer ? : Finir 5 défis exploration Code :



Maibatsu Sanchez Comment le débloquer ? : Finir 5 défis de criminalité Code :



Char Hauners Rhino Comment le débloquer ? : Finir tous les défis de survie Code :



Speeder 700 GT Comment le débloquer ? : Terminer 5 défis de combat Code :



Truffade Thrax Comment le débloquer ? : Finir tous les défis shopping Code :



Western Zombie Bobber Comment le débloquer ? : Finir tous les défis criminalité Code :



Environnement

Faire avancer le temps Effet : Fait avancer l’heure Comment le débloquer ? : Trouver 10 montres de collection Code :



Mettre le temps en pause Effet : Fige le temps Comment le débloquer ? : Trouver 20 montres de collection Code :



Météo évolutive Effet : Permet de choisir la météo Comment le débloquer ? : Découvrir l’intégralité de la carte de Leonida Code :



Filtres écran

Heure dorée Effet : Un filtre doré avec un effet écran large Comment le débloquer ? : Se tenir la main pendant 4 heures avec votre partenaire Code :



Sucre glace Effet : Le monde devient blanc et étincelant Comment le débloquer ? : Scannez tous les débris spatiaux Code :



Sténopé Effet : Donne un effet caméra sténopé Comment le débloquer ? : Terminez 25 opérations de gang en duo Code :



Jungle néon Effet : Surligne les néons Comment le débloquer ? : Découvrir 16 véhicules Girly Code :



Autrefois Effet : Un filtre façon télé CRT en noir et blanc Comment le débloquer ? : Découvrez le Ridgway Code :



Cataclysme Effet : Remplit le monde de fumée trouble Comment le débloquer ? : Découvrez la Vamos de Martha dans le menu Progression Code :



Cassette vidéo Effet : Un filtre façon VHS de l’époque Comment le débloquer ? : Battez votre partenaire au billard ? Code : ↓ ↓ ↑ → → ↑ ← ← → ↓ (bas, bas, haut, droite, droite, haut, gauche, gauche, droite, bas)



Miroir sombre Effet : Le monde est à l’envers et devient sombre Comment le débloquer ? : Gagnez 500 000 dollars en vendant des véhicules Code :



Migraine Effet : Un filtre flou et déformé Comment le débloquer ? : Survivez 6 minutes avec un indice de recherche 6 étoiles Code :



Maison de poupée Effet : Un filtre vif avec un rapport d’aspect étroit Comment le débloquer ? : Code : ↓ ↓ ↑ → → ↑ ← ← ↓ → (bas, bas, haut, droite, droite, haut, gauche, gauche, bas, droite)



Chewing-gum Effet : Transforme le monde en violet et jaune avec des reflets scintillants Comment le débloquer ? : Trouver 24 cartes à collectionner des Vice City Flamingos Code :



Avance rapide Effet : Applique un flou de mouvement et accélère la vitesse des nuages Comment le débloquer ? : Effectuez 50 méditations Code :



Fisheye Effet : Un filtre façon fisheye Comment le débloquer ? : Attrapez 100 poissons Code :



Gloire fanée Effet : Applique un filtre TV CRT en couleur Comment le débloquer ? : Braquer 50 boutiques en duo Code :



Art pixélisé Effet : Applique un filtre pixélisé Comment le débloquer ? : Gagnez 250 000 dollars en vendant des objets de collection Code :

