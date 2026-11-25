Enfilez votre tenue de plongée et partez à la recherche de toutes les découvertes sous-marines de GTA 6 grâce à notre guide de tous les emplacements.

Le retour de la plongée était évidemment très attendu parmi les activités de Grand Theft Auto 6. Les équipes de Rockstar ont même pensé à vous proposer des missions en lien avec, notamment les découvertes sous-marines. Cela dit, si vous voulez atteindre le 100 % sur le jeu, certaines localisations sont à trouver par vous-mêmes. Heureusement, notre guide des 33 emplacements de découvertes sous-marines dans GTA 6 va vous aider.

Les découvertes sous-marines de GTA 6 ne sont pas disponibles d'entrée de jeu. Il faut en effet les débloquer en progressant dans l'aventure. Heureusement, vous y avez accès rapidement avec Jason, plus exactement avec la 9e mission de l'histoire principale :

Chapitre 1

Mission 9 « Island Dreams »

Ainsi, après avoir bouclé la mission « Hey Arnold » de GTA 6, vous faites la rencontre de Kenton Rees, le gérant de la boutique Island Dreams à Key Lento. Ce dernier vous apprend qu'il a officiellement abandonné la chasse aux trésors en mer en raison de problèmes rencontrés, mais qu'il continue en réalité son activité discrètement. Il invite alors Jason à faire des découvertes sous-marines pour lui et l'invite pour une première mission.

© GTA Boom

Par conséquent, vous débloquez l'activité de GTA 6 en terminant la mission « Island Dreams ». Elle vous permet d'ailleurs de fouiller votre première épave. Après cela, Kento vous recontactera et vous proposera de plonger de nouveau pour lui, vous prêtant son équipement. Vous pourrez également vous procurer le vôtre et ainsi plonger librement pour partir à la recherche des 33 emplacements de découvertes sous-marines.

Ce qu'il faut savoir sur les découvertes sous-marines pour le 100 %

Les découvertes sous-marines sont indispensables pour atteindre le 100 % dans GTA 6. Les complétistes devront donc prendre le temps de plonger en mer pour remplir ce défi. Mais, la bonne nouvelle, c'est que vous ne pouvez manquer aucune localisation de cette activité. Pour autant, vous ne pourrez pas toujours en profiter comme vous le souhaitez :

Chapitre 1 : la découverte sous-marine avec Kento s'arrête après avoir rempli les 6 missions qu'il a à vous confier.

: la découverte sous-marine avec Kento s'arrête après avoir rempli les 6 missions qu'il a à vous confier. Chapitre 2 : vous ne pouvez plus profiter de cette activité pendant un moment.

Notez également que plusieurs découvertes sous-marines de GTA 6 ne sont accessibles que sous certaines conditions. En effet, certaines requièrent un véritablement équipement de plongée pour avancer en apnée sous l'eau par exemple, quand d'autres sont plus permissives. Mais, surtout, vous ne débloquerez certaines qu'après avoir terminé une mission ou d'autres fouilles :

Lujuriosa, Cinco Torres et Santa Sierra se débloque après avoir fouillé Del Ocio, La Noche et Ética Laxa et être repassé en boutique.

se débloque après avoir fouillé Del Ocio, La Noche et Ética Laxa et être repassé en boutique. Rugger Fortune n'est disponible qu'après la dernière mission de Kento.

La mission Island Dreams vous donne un aperçu de l'équipement nécessaire en plongée.

La liste des 33 emplacements de découvertes sous-marines de GTA 6 par comté

Pour vous aider dans votre recherche des découvertes sous-marines de GTA 6, nous avons listé chaque emplacement. En attendant notre map détaillée, fiez-vous à nos instructions pour trouver les différents lieux à fouiller sous l'eau.

Comté de Mariana (29)

Le comté de Mariana et, par extension, la région de Key Lento regroupent la large majorité des emplacements de découvertes sous-marines de GTA 6. Notez que les 6 premières vous sont proposées par Kenton Rees, d'Island Dreams. Cela veut dire qu'il vous enverra directement leur position. Après cela, il faudra chercher plus attentivement :

Nuestra Señora del Ocio (dans le détroit de Leonida, à l'est de la maison de Jason - validée automatiquement avec la mission « Island Dreams ») Nuestra Señora de la Noche (au sud-est de l'île principale de Key Lento, près du détroit de Leonida) Urca de Cinco Torres (vers Abismo Key, au sud-est de l'île principale) Nuestra Señora De La Ética Laxa (vers Abismo Key, à côté d'Urca de Cinco Torres) Nuestra Señora Lujuriosa (parmi les îlots verts au sud-est de Key Lento) Urca De Santa Sierra (dans le détroit de Leonida à l'est de Key Lento) Installation BURG 1 (à l'ouest de Mile Zero Air Station, au sud des Riquezas Keys) Galion naufragé (au sud des Leonida Keys) Ferme de corail (au sud-est des Leonida Keys, un peu plus près des terres que le Galion naufragé) Jet privé abattu (à l'est des petites îles du le détroit de Leonida) Navire de pêche coulé (à l'est des îles qui bordent l'île principale de Key Lento, approximativement en s'éloignant en mer entre les deux les plus au sud) Sous-marin naufragé (comme le navire de pêche coulé juste avant, mais plus à l'est encore) Installation BURG 5 (près de la boutique de Kenton à l'est de Key Lento, sous une plateforme jaune) Avion de ligne coulé (tout à l'est de l'île principale Key Lento, en s'alignant avec la 3e île qui la borde en partant du haut) Vieille épave (comme la précédente, un peu plus au sud) Bateau de pêche immergé (en remontant depuis la précédente position, aligné avec la pointe nord de la 3e île mentionnée) Épave de cargo (à l'est de l'île principale Key Lento, en s'alignant entre la 2e et la 3e île qui la borde en partant du haut) Hélicoptère coulé (un peu à l'est de la 2e île qui borde la principale de Key Lento) Voilier échoué (à l'est de la 2e île qui borde la principale de Key Lento, près de la carcasse d'hélicoptère) Yacht coulé (dans la même zone que les deux précédents, mais plus proche de la côte) Épave de voilier (à l'est de la petite île qui borde le sud de la partie nord de l'île principale de Key Lento) Avion de chasse coulé (position proche de l'épave de voilier, un peu plus à l'ouest) Hôtel sous-marin (au nord l'île principale de Key Lento, en longeant la cote au nord de la boutique The Whale) Récifs artificiels (à l'ouest de l'île la plus au haut parmi celles qui forment comme un 'V' au-dessus de la principale de Key Lento) Installation BURG 4 (au nord de Mile Zero Air Station) Carcasse de Leonida Bay (dans Watson Bay, en partant du ponton le plus au sud de la marina de Mariana) Carcasse de Bobcat Key (en remontant le long de la plage au nord de la marina de Mariana, là il y a un pont) Ossements aquatiques (toujours le long de ladite plage, à l'ouest de la zone qui forme presque un cercle) Carcasse de Capri Sound (dans le passage entre les deux archipels au sud-ouest de Capri)

Comte de Kelly de GTA 6 (2)

Avec deux emplacements de découvertes sous-marines, le comté de Kelly est le plus généreux en la matière dans GTA 6. Vous ne devriez pas avoir de mal à les trouver.

Installation BURG 3 (à l'ouest de Wild Hog Point, au large de la côte) Cercle selfie (à l'ouest du poste de garde de Port Gellhorn)

Comté de Vice-Dale (1)

Ça devrait aller aux alentours de Vice City puisque le comté de Vice-Dale ne compte qu'une seule découverte sous-marine à faire dans GTA 6. Toutefois, c'est peut-être une des plus sympas à voir.

Sculpture de Kraken (au sud-est de Gloriana Key, là où des poutres d'acier enserrent une épave)

Comté de Leonard (1)

Là aussi, la découverte sous-marine de GTA 6 se compte sur un doigt dans le comté de Leonard. Puisqu'il s'agit d'un BURG Facility, elle sera cachée sous une plateforme jaune comme les précédentes du genre.