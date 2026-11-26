Après les évènements du chapitre 1 de GTA 6, Jason et Lucia atterrissent dans un motel tenu par une gérante peu commode, qui profite un tantinet de la situation. L'un des premiers objectifs de Lucia est d'ailleurs de rapidement trouver plusieurs centaines de dollars afin de payer un loyer d'avance. Ce n'est pas une tâche très aisée au départ, mais non seulement vous pourrez rapidement trouver l'argent, mais aussi le récupérer avec un supplément. Rien ne se perd dans GTA 6.

Peu après votre arrivée au début du chapitre 2 de GTA 6, la gérante du motel va donc vous demander de lui verser un loyer d'avance, et elle prend même l'un de vos précieux bijoux en gage. Pas de panique, plusieurs opportunités de vous faire de l'argent s'offrent à vous à Port Gellhorn, la plus commune étant de suivre la mission principale et de vendre des voitures à Moses. Simple, efficace et sans gros danger. Sinon, vous pouvez tenter de braquer un magasin de Port Gellhorn si le cœur vous en dit, mais on ne vous le conseille pas vraiment. Contentez-vous donc de voler une ou deux voitures dans les quartiers nord de Port Gellhorn, tout en faisant la mission des « Touristes Disparus » dans la foulée tant qu'à faire. Vous vous ferez rapidement plusieurs centaines voire milliers de dollars.

Moses, le premier receleur de voiture de GTA 6 ©Jérémy H. "KiKiToes" pour Gameblog

Mais ce qui est intéressant et ce qui ne vous est pas dit durant l'histoire de GTA 6, c'est qu'il est possible de récupérer son argent et même plus encore. Une fois le loyer donné, continuez sagement l'histoire du chapitre 2. Une fois celui-ci terminé, revenez donc au motel. Ce dernier a changé et vous pouvez désormais explorer plus librement le hall d'entrée. Allez-y et passez derrière le comptoir en sautant tout simplement par-dessus. À l'arrière du guichet, vous trouverez une salle avec une boite en métal fermée à clé.

Forcez-la pour récupérer le loyer que vous aviez donné quelques heures plus tôt, mais aussi récupérer un peu de supplément dont des bijoux, et de l'argent qui traine autour. Vous venez de vous rembourser avec les intérêts. Notez qu'il est possible de récupérer l'argent avant ça, lorsque la gérante quitte son bureau entre deux missions du chapitre 2 de GTA 6, mais c'est un poil plus compliqué. Tout vient à point à qui sait attendre.