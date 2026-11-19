GTA 6 tourne à 30 fps sur PS5, PS5 Pro et les Xbox Series, mais il existe des méthodes de contournement pour jouer à 60 fps. Voici quelques astuces selon vos écrans pour profiter du jeu en toute fluidité en limitant l’effet de flou dans le même temps.

GTA 6 tourne admirablement bien sur PS5 Pro et même sur PS5, malgré quelques soucis de stabilité. Il se peut également qu’un flou et différents effets viennent gêner l’expérience et peut-être empêcher pleinement de profiter des graphismes et de la technique de haute volée. Voici donc quelques astuces pour réduire la surcharge visuelle, amoindrir l’effet de flou et finalement améliorer le rendu sur PS5 et PS5 Pro.

La première chose, c’est d’essayer de calmer un peu l’effet de flou parfois très présent, notamment en contour. Pour ce faire, on peut juste limiter les effets qui viennent s’y ajouter, comme lorsque l’on n’a plus aucune endurance par exemple, ou que la santé est très basse. Pour ce faire, rendez-vous dans les paramètres de GTA 6 dans l’onglet Affichage > Effets visuels, puis réglez les options suivantes :

Intensité des effets de statut du joueur :

: Intensité des effets de coup : 2

: 2 Effet de conscience du danger : 2

: 2 Flou cinétique : 0

Vous pouvez bien évidemment réduire encore davantage lorsque c’est possible, mais ce calibrage devrait déjà un tantinet aérer l’espace et réduire la surcharge et permettra également de soulager légèrement vos machines lorsque tout s’emballe.

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©GTA 6

Comment rendre l'image plus fluide et jouer à GTA 6 à 60 fps ?

Une solution peut également permettre d'améliorer la fluidité visuelle sur GTA 6, et cela se passe cette fois directement sur votre moniteur. Cette astuce ne s’appliquera donc pas nécessairement à tout le monde, mais rien ne vous empêche de jeter un œil aux fonctionnalités de votre écran.

En modifiant ces paramètres, vous devriez donc bel et bien gagner en fluidité sur GTA 6, comme en témoigne l’utilisateur Reddit à qui l’on doit ces astuces. Toutefois, notez bien que cela aura une contrepartie puisque l’on utilise des options d’affichage qui viennent faire office de surcouche au jeu. La réactivité sera donc moins bonne et, dans certains cas, carrément problématique, allant de 10 à 100 ms supplémentaires suivant les modèles. C’est donc une solution sur le pouce, mais loin d’être optimale. Si vous voulez tout de même essayer, on vous invite à suivre les quelques astuces ci-dessous.

En premier lieu, il faut désactiver l’ALLM et le VRR sur vos PS5 et PS5 Pro puis se rendre dans les options de vos moniteurs pour modifier artificiellement les options de mouvement, dites « Motion », qui peuvent varier suivant l’écran que vous utilisez.

Les options sur téléviseurs

LG Cherchez l’option TruMotion et activez-la Réglez les paramètres Judder et Blur au maximum. Désactivez le Motion Pro ou tout autre ajout similaire pour rendre GTA 6 plus fluide.



Sony Activez le Mode jeu Cherchez l’option Game Motion Plus dans Paramètres du mode jeu Réglez le flou et les vibrations aux alentours de 8 points



Philips Rendez-vous dans l’onglet Mouvement de vos paramètres Puis augmentez l’option Perfect Natural Motion au maximum



TCL Trouvez l’onglet Mouvement dans vos paramètres d’image Augmentez la réduction de saccade à 10, vous pouvez aussi activer la Clarté de mouvement



Les options sur moniteur PC pour GTA 6

Pour les moniteurs PC, vous pouvez également utiliser les différentes options permettant d’améliorer le rendu et la réactivité des mouvements ce qui vous permettra là encore de profité d'une plus grande fidélité visuel sur GTA 6. Chez LG par exemple, certains moniteurs proposent des fonctionnalités comme le FreeSync Pro ou encore une amélioration du temps de réponse. AGON propose aussi des solutions avec son mode jeu comme ASUS.

Samsung (Smart Monitor et Odyssey avec Smart TV) Désactivez le Mode jeu, sans quoi l’option est grisée Cherchez dans Image > Paramètres experts > Paramètres de clarté de l’image Passez la Clarté de l’image (Auto Motion Plus) en Personnalisé Réglez la réduction du flou et la réduction des saccades au maximum



ASUS Dans l’onglet Image, réglez le Trace Free (ou OD selon les modèles) sur une valeur intermédiaire, autour de 60 Laissez l’ELMB désactivé



BenQ Réglez l’AMA sur Élevé Laissez le DyAc désactivé



AOC AGON Réglez l’Overdrive sur Medium Laissez le MBR et le MBR Sync désactivés



LG UltraGear Dans l’onglet Jeu, réglez le Temps de réponse sur Rapide plutôt que sur Plus rapide Désactivez la réduction du flou de mouvement si votre modèle en dispose

