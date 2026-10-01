Le DLC Échos de Sekigahara de Ghost of Yotei permet d'ajouter une nouvelle armure à la panoplie d'Atsu, qui plus est sur le thème central des loups, voici comment la récupérer.

À l'image des autres régions du monde ouvert de Ghost of Yotei, celle qu'introduit le DLC Échos de Sekigahara comprend diverses activités pour renforcer Atsu, ainsi qu'une série de quêtes pour débloquer une nouvelle armure à équiper, baptisée en l'occurrence Armure de l'Élu des Loups. Comme son nom l'indique, celle-ci revêt une importance toute particulière pour l'héroïne et son lien particulier avec ces animaux. Voici tout ce qu'il faut savoir pour la récupérer et ce qu'elle apporte aux capacités de la Fantôme de Yotei.

Pour récupérer la nouvelle armure exclusive au DLC Échos de Sekigahara de Ghost of Yotei, il faut bien entendu au préalable disposer de la Complete Edition du jeu qui inclut ladite extension, mais aussi répondre à divers prérequis pour accéder à la nouvelle région du jeu. Une fois sur place, il faut :

Terminer la quête faisant office de prologue à la région du DLC ;

Atteindre un point en hauteur scripté vous invitant à sortir la longue-vue ;

Atsu repèrera alors la louve qui l'accompagne en train de partir vers un lieu inconnu.

Cela fera apparaître sur la carte le marqueur pour la quête « L'Élue des Loups », qui sera donc le point de départ pour récupérer l'armure exclusive au DLC de Ghost of Yotei.

© Geralt de Reeves pour Gameblog

Comment progresser dans la quête L'Élue des Loups ?

En arrivant sur le lieu du début de la quête L'Élue des Loups du DLC Échos de Sekigahara de Ghost of Yotei, vous tomberez sur la louve et Ugetsu, le conteur. Celui-ci va alors vous raconter l'histoire des Makami, des loups légendaires de la région, qui avait choisi un Élu humain comme ami et protecteur, avant qu'il ne meurt des mains de Tatari, un terrifiant chasseur de loups, qui aurait visiblement traumatisé la louve qui accompagne Atsu.

L'objectif de la quête L'Élue des Loups de Ghost of Yotei est donc de purifier trois autels des Makami avec un rituel impliquant de l'encens :

Au premier autel, cela fera apparaître Tatari, qu'il faudra repousser une fois ;

Après le rituel du second autel, Tatari va envoyer tout un groupe d'adversaires qu'il faudra vaincre ;

Au troisième et dernier rituel, vous pourrez récupérer la fameuse Armure de l'Élu des Loups, avant d'affronter à nouveau Tatari, pour cette fois le vaincre une fois pour toutes.

Une fois le troisième autel purifié et Tatari vaincu, vous recevrez donc dans votre inventaire l'Armure de l'Élu des Loups et clôturerez la quête de Ghost of Yotei en lien avec celle-ci.





© Geralt de Reeves pour Gameblog

Quels sont les effets de l'Armure de l'Élu des Loups dans Ghost of Yotei ?

Comme toutes les armures de Ghost of Yotei, celle de l'Élu des Loups est améliorable auprès du forgeron pour en débloquer tous les effets et les améliorer, moyennant diverses ressources comme des Vivres des Vipères, exclusives à la région du DLC Échos de Sekigahara. Une fois l'armure améliorée à fond, voici les bonus qu'elle procure à Atsu :

Invoquez la louve et 2 loups Makami pour attaquer les ennemis en vue. Appuyez sur L1 + R1 pour exécuter contre trois points d'esprit, ce qui remplace les autres compétences en lien avec cette combinaison de touches ;

La louve vous rejoint quand des ennemis sont proches et inflige une quantité modérée de dégâts de déstabilisation ;

Les ennemis tués par la louve et les loups Makami ont une chance modérée de lâcher des jarres de saké vides.

Il s'agit donc d'une armure assez unique dans l'arsenal de Ghost of Yotei, qui permet à Atsu d'avoir plusieurs alliés lupins pour l'aider dans ses combats. Cet effet est donc particulièrement puissant, tant contre des groupes d'ennemis que des boss. De plus, les jarres de saké vides lâchées si les loups tuent un ennemi se combinent très bien avec la Frappe Critique des loups que génère le lancer d'une telle jarre contre un adversaire.