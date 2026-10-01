Ce 1er octobre 2026, Ghost of Yotei fête son premier anniversaire avec notamment le DLC Échos de Sekigahara, et voici un guide pour savoir comment y accéder.

Dans le cadre de la célébration de son premier anniversaire, Ghost of Yotei a eu droit à une Complete Edition comprenant notamment une extension à l'histoire principale d'Atsu, intitulée Échos de Sekigahara. Si vous vous relancez dans le jeu pour découvrir ce nouveau DLC, ou si vous êtes un nouveau venu dans la version féodale de la région d'Ezo, ou vous explique comment débloquer ce nouveau contenu.

Les prérequis nécessaires pour accéder au DLC Échos de Sekigahara de Ghost of Yotei

Avant de vous lancer dans l'exploration du DLC d'Échos de Sekigahara sur Ghost of Yotei, il faut d'abord répondre à plusieurs prérequis obligatoires, notamment si vous n'aviez encore jamais lancé le jeu. Il faut en effet au préalable faire l'acquisition de la Complete Edition ou de sa mise au niveau au prix de 14,99 euros. Ensuite, il faut impérativement avoir terminé plusieurs quêtes majeures de la trame principale, comme suit :

« L'Ancienne Auberge », l'une des premières quêtes du jeu ;

« La Voie du Double Katana », qui permet d'apprendre à manier deux lames ;

« Le Conte de l'Oni », qui vous oppose à l'Oni, l'un des funestes Six de Yotei qu'Atsu traque ;

« Le Destin du Kitsune », qui implique le Kitsune, un autre membre du groupe des Six de Yotei.

Terminer toutes ces quêtes principales de Ghost of Yotei devrait prendre une dizaine d'heures si vous n'aviez encore jamais joué au jeu. Si vous avez déjà terminé l'histoire ou dépassé tout cela, il vous faut également avoir parlé au moins une fois à Kojiro, le courtier des primes. Ce que vous êtes de toute façon amené à faire assez tôt dans le jeu, dans tous les cas.

Si vous jouez à Ghost of Yotei à de hauts niveaux de difficulté, on aurait cependant plutôt tendance à vous encourager de progresser davantage avant de vous lancer dans ce DLC. Il présente en effet plusieurs adversaires coriaces, et un meilleur équipement ainsi que plus de points de vie et d'esprit ne seront probablement pas de trop.

© Geralt de Reeves pour Gameblog

Comment lancer la quête du DLC Échos de Sekigahara et accéder à la nouvelle région du monde ouvert ?

Si vous avez coché tous les prérequis susmentionnés, vous pourrez donc lancer la quête vous amenant au DLC Échos de Sekigahara de Ghost of Yotei. Cela prendra justement la forme d'une prime à récupérer auprès du panneau de Kojira, sur la tête d'un certain Nagato. Cela va rappeler des souvenirs conflictuels à Atsu, puisqu'il s'agit d'un ancien compagnon d'arme dans la fameuse bataille de Sekigahara, voire plus si affinité.

Pour accéder à la nouvelle région de ce DLC de Ghost of Yotei, il faudra donc vous rendre à l'est de la région d'Ezo, dans les profondeurs des marais. Cela vous amènera sur le territoire des Vipères, une bande de bandits cherchant à remplacer le Serpent, le tout premier boss du jeu. Vous devrez alors utiliser le grappin pour dégager des débris, faire un peu d'escalade qui déclenchera un flashback entre Atsu et Nagato, et à vous la nouvelle aventure offerte par les Échos de Sekigahara dans Ghost of Yotei.