Vous cherchez une bonne tactique pour EA FC 27 ? Vous trouverez ici les codes tactiques de très gros joueurs d'Ultimate Team et les meilleurs réglages pour le top de la méta.
Une bonne tactique et une bonne formation peuvent tout changer dans EA FC 27 ; il ne suffit pas de collectionner les meilleurs joueurs. Le dernier jeu de la saga ne lésine pas sur les paramètres à prendre en compte pour peaufiner son jeu avant même d'arriver sur le terrain. Il propose également aux joueurs du monde entier de partager leurs meilleures stratégies : en voici quelques-unes pour briller dans l'Ultimate Team d'EA FC 27.
Les meilleures formations de EA FC27 en septembre-octobre 2026
Comme dans tous les jeux compétitifs, EA FC 27 est soumis à ce que l'on appelle une méta. Et en ce moment, ce qui performe le mieux en termes de formation sur EA FC 27, c'est le 4-2-1-3 ou encore le 4-2-3-1 ou encore le fameux 4-4-2. Si vous n'êtes pas trop familier avec les stratégies, vous pouvez vous laisser porter par les conseils de certains des meilleurs joueurs du moment, ou encore opter pour des tactiques publiques déjà accessibles et jugées plutôt efficaces en ce moment. Pour ce faire, il suffira de rentrer les codes ci-dessous pour venir télécharger les formations et les tactiques prêtes à l'emploi.
Codes et formations publiques accessibles
|Formation
|Code
|Conseils
|4-2-3-1
|xYJb3Bj37tdy
|Polyvalent et facile à prendre en main. Bonne attaque et défense centrale
|4-4-2
|34RBA73@B173
|Formation solide avec un centre polyvalent et deux buteurs
|4-2-1-3
|HZjHoN5NRDz#
|Formation plus agressive avec trois attaquants et un milieu en soutien offensif
|4-4-1-1
|3#Rh9739Bzj4
|Formation solide avec un milieu pour soutenir l'attaquant
Codes de joueurs pro et expérimentés de EA FC 27
|Formation
|Code
|Créateur / Joueur Pro
|4-4-2
|x4L761x37NNx
|Tuga810
|4-4-1-1
|@JZpGDPHJ97B
|DerGaucho
|4-2-3-1
|RZtRy3rYbN?y
|Mario Mendez
|4-2-1-3
|QZsQx6EWaMMR
|Dagnolf
|4-2-1-3
|KZmKrQ8SU#?L
|RocKy
|4-1-2-1-2
|1w%@WZ%9@zZW
|Paastek
|4-1-4-1
|6#S?bRdCE4u7
|Robert87000
|4-4-1-1
|&#%eK6&8?yg1
|Emre Yilmaz
|4-5-1
|6YU?TE6CE4m7
|Emre Yilmaz
|4-4-2
|G5gWPUG%QEzH
|Paulo Neto
|4-2-3-1
|yQKcR8k68wwz
|BorasLegend
|4-2-1-3
|iZ?iD#8wsmu2
|Hollywood285 (Coach)
|4-4-1-1
|v#JZ2zv15rLv
|Cameron Rock
|4-2-3-1
|yYKc4Ck48umz
|Giardo
Comment rentrer un code de formation tactique dans EA FC27 ?
Pour rentrer un code formation tactique dans EA FC 27, il faut passer par le jeu dans le menu Ultimate Team. C'est là-bas que tout se joue. Ces codes fonctionnent sur absolument toutes les plateformes, et chaque formation peut ensuite être personnalisée si le cœur vous en dit. Voici la marche à suivre.
- Lancez EA FC 27 et allez dans Ultime Team
- Allez dans la gestion de votre équipe, puis dans Action Equipe
- Rendez-vous dans Gestion d'équipe, puis dans l'onglet Tactiques
- Choisissez l'option pour rentrer un code
- Copiez le code intégralement et sans aucun espace, puis validez
- Sauvegardez les réglage en suivant les instructions
Vous pouvez ensuite choisir de modifier les rôles ou les tactiques de chacun dans les onglets correspondants. Pensez à bien sauvegarder une fois que c'est fait.
Conseils pour la formation 4-4-2 dans EA FC 27
Tactique
- Construction : Equilibré
- Approche Defensive : Equilibré
- Hauteur de ligne : 50
Rôles
- BU : Att. avancé, Attaquer
- BU : Att. avancé, Attaquer
- MG : Att. intérieur, Équilibré
- MC : Box-to-box, Équilibré
- MC : Box-to-box, Équilibré
- MD : Att. intérieur, Équilibré
- DG : Latéral, Défendre
- DC : Défenseur, Défendre
- DC : Défenseur, Défendre
- DD : Latéral, Défendre
- G : Gardien, Équilibré
Conseils pour la formation 4-2-3-1 dans EA FC 27
Tactique EA FC 27
- Construction : Équilibré
- Approche défensive : Haut
- Hauteur de ligne : 61
Roles
- BU : Att. avancé, Attaquer
- MG : Att. intérieur, Équilibré
- MDC : Meneur reculé, Construction
- MOC : Meneur de jeu, Équilibré
- MDC : Meneur reculé, Construction
- MD : Att. intérieur, Équilibré
- DG : Latéral, Défendre
- DC : Défenseur, Défendre
- DC : Défenseur, Défendre
- DD : Latéral, Défendre
- G : Gardien, Défendre
Conseils pour la formation 4-2-1-3 dans EA FC 27
Tactique
- Style de construction : Équilibré
- Approche défensive : Haut
- Hauteur de ligne : 62
Rôles
- AG : Att. intérieur, Équilibré
- BU : Att. avancé, Attaquer
- AD : Att. intérieur, Équilibré
- MDC : Percuteur, Équilibré
- MOC : Neuf et demi, Attaquer
- MDC : Meneur reculé, Construction
- DG : Latéral, Défendre
- DC : Défenseur, Défendre
- DC : Défenseur, Défendre
- DD : Latéral, Défendre
- G : Gardien, Défendre