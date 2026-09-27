Vous cherchez une bonne tactique pour EA FC 27 ? Vous trouverez ici les codes tactiques de très gros joueurs d'Ultimate Team et les meilleurs réglages pour le top de la méta.

Une bonne tactique et une bonne formation peuvent tout changer dans EA FC 27 ; il ne suffit pas de collectionner les meilleurs joueurs. Le dernier jeu de la saga ne lésine pas sur les paramètres à prendre en compte pour peaufiner son jeu avant même d'arriver sur le terrain. Il propose également aux joueurs du monde entier de partager leurs meilleures stratégies : en voici quelques-unes pour briller dans l'Ultimate Team d'EA FC 27.

Les meilleures formations de EA FC27 en septembre-octobre 2026

Comme dans tous les jeux compétitifs, EA FC 27 est soumis à ce que l'on appelle une méta. Et en ce moment, ce qui performe le mieux en termes de formation sur EA FC 27, c'est le 4-2-1-3 ou encore le 4-2-3-1 ou encore le fameux 4-4-2. Si vous n'êtes pas trop familier avec les stratégies, vous pouvez vous laisser porter par les conseils de certains des meilleurs joueurs du moment, ou encore opter pour des tactiques publiques déjà accessibles et jugées plutôt efficaces en ce moment. Pour ce faire, il suffira de rentrer les codes ci-dessous pour venir télécharger les formations et les tactiques prêtes à l'emploi.

Codes et formations publiques accessibles

Formation Code Conseils 4-2-3-1 xYJb3Bj37tdy Polyvalent et facile à prendre en main. Bonne attaque et défense centrale 4-4-2 34RBA73@B173 Formation solide avec un centre polyvalent et deux buteurs 4-2-1-3 HZjHoN5NRDz# Formation plus agressive avec trois attaquants et un milieu en soutien offensif 4-4-1-1 3#Rh9739Bzj4 Formation solide avec un milieu pour soutenir l'attaquant

Codes de joueurs pro et expérimentés de EA FC 27

Formation Code Créateur / Joueur Pro 4-4-2 x4L761x37NNx Tuga810 4-4-1-1 @JZpGDPHJ97B DerGaucho 4-2-3-1 RZtRy3rYbN?y Mario Mendez 4-2-1-3 QZsQx6EWaMMR Dagnolf 4-2-1-3 KZmKrQ8SU#?L RocKy 4-1-2-1-2 1w%@WZ%9@zZW Paastek 4-1-4-1 6#S?bRdCE4u7 Robert87000 4-4-1-1 &#%eK6&8?yg1 Emre Yilmaz 4-5-1 6YU?TE6CE4m7 Emre Yilmaz 4-4-2 G5gWPUG%QEzH Paulo Neto 4-2-3-1 yQKcR8k68wwz BorasLegend 4-2-1-3 iZ?iD#8wsmu2 Hollywood285 (Coach) 4-4-1-1 v#JZ2zv15rLv Cameron Rock 4-2-3-1 yYKc4Ck48umz Giardo

Comment rentrer un code de formation tactique dans EA FC27 ?

Pour rentrer un code formation tactique dans EA FC 27, il faut passer par le jeu dans le menu Ultimate Team. C'est là-bas que tout se joue. Ces codes fonctionnent sur absolument toutes les plateformes, et chaque formation peut ensuite être personnalisée si le cœur vous en dit. Voici la marche à suivre.

Lancez EA FC 27 et allez dans Ultime Team

Allez dans la gestion de votre équipe, puis dans Action Equipe

Rendez-vous dans Gestion d'équipe, puis dans l'onglet Tactiques

Choisissez l'option pour rentrer un code

Copiez le code intégralement et sans aucun espace, puis validez

Sauvegardez les réglage en suivant les instructions

Vous pouvez ensuite choisir de modifier les rôles ou les tactiques de chacun dans les onglets correspondants. Pensez à bien sauvegarder une fois que c'est fait.

Conseils pour la formation 4-4-2 dans EA FC 27

Tactique

Construction : Equilibré

Approche Defensive : Equilibré

Hauteur de ligne : 50

Rôles

BU : Att. avancé, Attaquer

BU : Att. avancé, Attaquer

MG : Att. intérieur, Équilibré

MC : Box-to-box, Équilibré

MC : Box-to-box, Équilibré

MD : Att. intérieur, Équilibré

DG : Latéral, Défendre

DC : Défenseur, Défendre

DC : Défenseur, Défendre

DD : Latéral, Défendre

G : Gardien, Équilibré

Conseils pour la formation 4-2-3-1 dans EA FC 27

Tactique EA FC 27

Construction : Équilibré

Approche défensive : Haut

Hauteur de ligne : 61

Roles

BU : Att. avancé, Attaquer

MG : Att. intérieur, Équilibré

MDC : Meneur reculé, Construction

MOC : Meneur de jeu, Équilibré

MDC : Meneur reculé, Construction

MD : Att. intérieur, Équilibré

DG : Latéral, Défendre

DC : Défenseur, Défendre

DC : Défenseur, Défendre

DD : Latéral, Défendre

G : Gardien, Défendre

Conseils pour la formation 4-2-1-3 dans EA FC 27

Tactique

Style de construction : Équilibré

Approche défensive : Haut

Hauteur de ligne : 62

Rôles

AG : Att. intérieur, Équilibré

BU : Att. avancé, Attaquer

AD : Att. intérieur, Équilibré

MDC : Percuteur, Équilibré

MOC : Neuf et demi, Attaquer

MDC : Meneur reculé, Construction

DG : Latéral, Défendre

DC : Défenseur, Défendre

DC : Défenseur, Défendre

DD : Latéral, Défendre

G : Gardien, Défendre

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